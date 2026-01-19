Punjab: फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिरा 14 साल का खिलाड़ी, हुई मौत, सबको लगा थककर लेटा है

Punjab News: पंजाब के अबोहर के धरंगवाला गांव में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. महर्षि बाल्मीकि स्पोर्ट्स क्लब के आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान 14 साल के नाबालिग खिलाड़ी की अचानक मैदान में मौत हो गई. यह घटना खेल प्रेमियों और गांववासियों के लिए गहरा सदमा बन गई.

मृतक की पहचान मलोट के गांव आलमवाला निवासी जस्सू उर्फ जसमीत के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, टूर्नामेंट के पहले ही मैच में जस्सू फुटबॉल खेल रहा था. खेल के दौरान उसने गेंद पर दो शॉट लगाए, लेकिन इसके तुरंत बाद वह अचानक मैदान में गिर पड़ा. पहले तो सभी को लगा कि वह थक गया है, लेकिन जब वह नहीं उठा तो चिंता बढ़ गई.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

मैदान में मौजूद अन्य खिलाड़ियों और टूर्नामेंट के प्रबंधकों ने तुरंत जस्सू को उठाया और पास के एक निजी डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया. जब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जस्सू अपने परिवार में तीन बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था. उसके पिता गांव में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बेटे की अचानक मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया है. गांव में शोक का माहौल है और हर कोई इस घटना से दुखी है.

दिल का दौरा माना जा रहा कारण

शुरुआती जांच में जस्सू की मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है. हालांकि, मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा. सदर थाना पुलिस के एएसआई गुरमीत सिंह मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है.

