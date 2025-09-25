हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जुबिन गर्ग की मौत के मामले में एक्शन में असम पुलिस, SIT ने आयोजक और प्रबंधक के घर मारी रेड

Zubin Garg Death: असम सरकार ने सिंगापुर में पानी में डूबने से हुई गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एम.पी. गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 08:21 PM (IST)
मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच कर रही असम पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के आवासों पर अलग-अलग छापे मारे. एसआईटी की एक टीम महंत के गीतानगर स्थित घर पर गई. वहां उनके दो सहायकों को छोड़कर परिवार के कोई सदस्य मौजूद नहीं थे.

शर्मा के अपार्टमेंट की तलाशी
एक अन्य टीम धीरेनपारा इलाके में शर्मा के अपार्टमेंट पर गई, जो ताले बंद था. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अपार्टमेंट का ताला तोड़ा गया और तलाशी ली गई. अपार्टमेंट में शर्मा की मां, भाई और बहन रहते हैं, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार, जुबिन की मौत के दिन से उन्हें वहां नहीं देखा गया.

असम सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश
असम सरकार ने सिंगापुर में पानी में डूबने से हुई गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एम.पी. गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. जुबिन वहां एक महोत्सव में प्रस्तुति देने गए थे.

असमिया समुदाय के सदस्य मामले की जांच में कर रहे मदद
असम एसोसिएशन सिंगापुर ने कहा है कि उसके सदस्य मौजूदा समय में गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच कर रहे अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं. असम एसोसिएशन सिंगापुर की प्रबंधन समिति ने बुधवार (25 सितंबर, 2025) को ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट में कहा, 'चूंकि हमारे कुछ सदस्य वर्तमान में हमारे प्रिय जुबिन दा के निधन की जांच में अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं, इसलिए असम एसोसिएशन सिंगापुर को जांच प्रक्रिया पूरी होने और/या कानून के तहत जांच अधिकारियों द्वारा अनुमति मिलने तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है.'

समिति ने जांच अधिकारी का नाम नहीं बताया. समिति ने कहा, 'हमारे प्रिय जुबिन दा के असामयिक निधन से सिंगापुर में रहने वाला पूरा असमिया समुदाय गहरे शोक में डूब गया है. हम दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं और उनके परिवार, साथ ही असम और उसके बाहर रहने वाले हमारे समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं.'

19 सितंबर को हुई थी जुबिन की मौत
गायक की 19 सितंबर को मृत्यु हो गई थी. गर्ग को पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाने वाले एक उत्सव में प्रस्तुति देनी थी, साथ ही भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ और भारत-आसियान पर्यटन वर्ष को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होना था. कार्यक्रम 19 से 21 सितंबर को आयोजित होना था. गायक की मृत्यु के कारण, यहां भारतीय उच्चायोग ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए.

Published at : 25 Sep 2025 07:41 PM (IST)
Assam Assam Police Zubin Garg Zubin Garg Death
Embed widget