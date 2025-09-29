हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एशिया कप में हार के बाद आपा खो बैठे पाकिस्तान गृह मंत्री मोहसिन नकवी! कहा - 'अगर युद्ध ही...'

एशिया कप में हार के बाद आपा खो बैठे पाकिस्तान गृह मंत्री मोहसिन नकवी! कहा - 'अगर युद्ध ही...'

पाकिस्तानियों के अलावा पूरी दुनिया को जानकारी है कि भारत के खिलाफ हर युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ है. नकवी की हरकत से लगता है कि एक तो ट्रॉफी चोरी ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर जीत हासिल की, लेकिन मैच के बाद अवॉर्ड सेरेमनी को लेकर उस वक्त बवाल खड़ा हो गया, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. 

भारतीय टीम ने इसका कारण मोहसिन की राजनीतिक स्थिति और भारत-विरोधी रुख को बताया है. बता दें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं. इस पूरे मामले को देखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अधिकारियों ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जारूनी को ट्रॉफी देने का सुझाव दिया है.

नकवी की शर्मनाक हरकत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकवी ने इस व्यवस्था को रोक दिया, इसके कारण लगभग 90 मिनट तक गतिरोध जारी रहा और अंत में ट्रॉफी को समारोह से हटा लिया गया. खिलाड़ियों को अलग-अलग व्यक्तिगत मेडल दिए गए, लेकिन टीम को जीत की ट्रॉफी नहीं मिली.

टीम इंडिया की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर और परिणाम वही है, भारत की जीत. पीएम मोदी के इस एक पोस्ट से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई.

ट्रॉफी चोरी कर सीनाजोरी कर रहा पाकिस्तान
पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर नकवी ने कहा कि अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था, तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले ही कर चुका है. कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता. युद्ध को खेल में घसीटना सिर्फ हताशा को उजागर करता है और खेल की भावना का अपमान करता है. 

पाकिस्तानियों के अलावा पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी है कि भारत के खिलाफ हर युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ है. चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो. मोहसिन नकवी की इस हरकत से यही लगता है कि एक तो ट्रॉफी चोरी ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं.

Published at : 29 Sep 2025 02:48 PM (IST)
Embed widget