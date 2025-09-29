भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप फाइनल में हारिस रऊफ को आउट करने के बाद जसप्रीत बुमराह का प्लेन डाउन वाला रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रऊफ के आउट हुए ऑफ स्टंप और बुमराह के इशारे का स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

किरेन रिजिजू ने कैप्शन देते हुए लिखा पाकिस्तान इसी सज़ा का हक़दार है. भारत ने बीती रात एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार चैंपियनशिप अपने नाम की है. यह टूर्नामेंट पाकिस्तानी क्रिकेटरों के भड़काऊ हाव-भाव और टीम इंडिया के पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के कारण भी विवादों में रहा.

हारिस रऊफ ने की थी घटिया हरकत

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान सुपर फोर्स स्टेज में राउफ ने भारतीय प्रशंसकों की ओर 'विमान नीचे' का इशारा किया था, जो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के बेबुनियाद दावों की ओर एक इशारा था. इसके बाद से ही टीम इंडिया अपने मौके का इंतजार कर रही थी और वह मौका तब आया, जब कल रात बुमराह की तेज गेंद ने राउफ़ का ऑफ़-स्टंप उखाड़ दिया. इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज ने राउफ को अपने खास अंदाज में जवाब दिया.

Pakistan deserves this punishment👊 pic.twitter.com/vBV3X0TdPU — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 28, 2025

पाकिस्तानी मंत्री से टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी

इस रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके चलते नकवी मंच से चले गए और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी लिए ही जश्न मनाया.

भारत की इस शानदार जीत पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी.

