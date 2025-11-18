छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़: 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया

आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है. शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि इस भिड़ंत में कई नक्सली मारे गए हैं. सूत्रों का दावा है कि मारे गए नक्सलियों में कुख्यात नक्सल कमांडर हिडमा भी शामिल हो सकता है, जिस पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था.

हिडमा के परिवार के कुछ सदस्यों के भी मुठभेड़ में ढेर होने की चर्चा है. हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों की ओर से इस घटना के बारे में आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, एनकाउंटर आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीताराम जिले के इलाके में जारी है.

छत्तीसगढ़ में रविवार को मार गिराए गए थे 3 नक्सली

इससे पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए थे, जिन पर कुल 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस अधीक्षक (एसपी) किरण चव्हाण ने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की एक टीम की सुबह भेज्जी और चिंतागुफा थाना क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में नक्सलियों के साथ उस वक्त मुठभेड़ शुरू हो गई जब टीम क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल रोधी अभियान पर निकली थी. उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच काफी देर तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही, जिसके बाद घटनास्थल से दो महिला नक्सलियों समेत तीन नक्सलियों के शव बरामद किए गए.



हथियारों का जखीरा भी बरामद

अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से .303 राइफल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), अन्य हथियार एवं विस्फोटक भी बरामद किए गए. चव्हाण ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान एरिया कमेटी सदस्य मादवी देवा, सीएनएम (चेतना नाट्य मंडली- माओवादियों का एक सांस्कृतिक संगठन) कमांडर पोडियाम गंगी और किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य सोढ़ी गंगी के रूप में हुई है, दोनों महिलाएं थीं और प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का इनाम था. अधिकारी ने बताया कि देवा, एक स्नाइपर विशेषज्ञ और माओवादियों की कोंटा एरिया कमेटी का एक खूंखार सदस्य था और कई निर्दोष नागरिकों की हत्या में शामिल था.