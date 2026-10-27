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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामेडिकल छात्रों की ग्रामीण सेवा पर देशभर के लिए गाइडलाइन बना सकता है SC, क्या कहा?

मेडिकल छात्रों की ग्रामीण सेवा पर देशभर के लिए गाइडलाइन बना सकता है SC, क्या कहा?

कर्नाटक सरकार ने मेडिकल छात्रों के लिए एक साल की ग्रामीण सेवा अनिवार्य कर दी है. यह सेवा पूरी करने के बाद ही उन्हें कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी NOC मिल सकता है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 27 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मेडिकल छात्रों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा को लेकर पूरे देश के लिए गाइडलाइन तय कर सकता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा है. बेंच ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह बातें कर्नाटक सरकार के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही हैं. कर्नाटक सरकार ने मेडिकल छात्रों के लिए एक साल की ग्रामीण सेवा अनिवार्य कर दी है. यह सेवा पूरी करने के बाद ही उन्हें कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी NOC मिल सकता है.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या बोले?

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जजों को बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए रोटेशन के आधार पर अनिवार्य सेवा की व्यवस्था है. अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है. भाटी ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है. कई राज्यों ने मेडिकल छात्रों के लिए सेवा से जुड़े बॉन्ड लागू किए हैं.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि केंद्र की तरफ से गठित एक कमिटी ने सभी राज्यों में समान व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है. मामले में बतौर एमिकस क्यूरी कोर्ट की सहायता कर रहे वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 और नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर गाइडलाइन बनाए जाने चाहिए.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है. इस पर फैसला भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करेगा. स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है. उन्होंने चिंता जताई कि निजी अस्पतालों पर बढ़ती निर्भरता से ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों की अनदेखी हो सकती है.

बेंच ने कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि डॉक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं. इसके बाद इसे बॉन्ड या किसी अन्य तरीके से लागू करने पर विचार किया जा सकता है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वह इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने का इरादा रखता है. मामले पर आगे की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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क्या है मामला?

कर्नाटक में 2012 के कानून और 2015 के नियमों के तहत सरकारी संस्थानों या सरकारी सीटों पर पढ़ने वाले MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशियलिटी छात्रों के लिए एक साल की ग्रामीण सेवा अनिवार्य की गई थी. राज्य सरकार ने 28 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी कर यह शर्त निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों की निजी सीटों पर पढ़ने वाले छात्रों पर भी लागू कर दी गई.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निजी सीटों पर अधिक फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों पर यह शर्त लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के खिलाफ है. उन्होंने ग्रामीण सेवा की शर्त के बिना NOC और स्थायी रजिस्ट्रेशन देने की मांग की है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 27 Oct 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
SC SUPREME COURT
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