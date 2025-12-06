हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश के लिए काला दिन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर...', बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले ओवैसी

'देश के लिए काला दिन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर...', बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले ओवैसी

बाबरी मस्जिद विध्वंस के 31 साल पूरे होने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा. उन्होंने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 Dec 2025 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

बाबरी मस्जिद विध्वंस के 31वीं बरसी पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये दिन देश के लिए काला दिन है. बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर था. उन्होंने कहा, 'जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के क़त्ल के बाद दिल्ली की सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई, वो मुल्क के लिए काला दिन था. जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए, वो एक यौम-ए-सियाह था.'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई.'

ओवैसी ने बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में आरोपियों के बरी होने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्ज़िमीन जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, कोर्ट ने उन तमाम को बरी कर दिया. सवाल ये पैदा होता है कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था?'

ओवैसी ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए 1991 के 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' का उल्लेख करते हुए कहा, 'आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केस पड़ जाते हैं.'

हम आईन को मजबूत रखें: ओवैसी

उन्होंने आगे कहा, 'हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मज़बूत रखें, क़ानून की बालादस्ती को बरक़रार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरक़रार रखें. ऐसी ताक़तों को पहचानें जो मुल्क के आईन को, इंसाफ़ को कमज़ोर करना चाहते हैं.'

अपने भाषण में ओवैसी ने भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर जोर देते हुए कहा, 'याद रखिए, इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं है. ये मुल्क तमाम मज़हब के मानने वालों का है.'

उन्होंने कहा, 'अगर कोई ये कहेगा कि ये मुल्क एक मज़हब का है, तो फिर याद रखिए, हम उन अज़ीम आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक़्त हिन्दू-मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था.'

ओवैसी ने संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व के मूल्यों का उल्लेख है, जो किसी एक धर्म की बात नहीं करते.

Published at : 06 Dec 2025 05:42 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Hyderabad Babri Masjid Babri Masjid AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूरोपीय यूनियन ने X पर लगाया 12 हजार करोड़ का जुर्माना, मस्क की कंपनी को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने-सामने, ब्लू टिक कैसे बना वजह?
यूरोपीय यूनियन ने X पर लगाया 12 हजार करोड़ का जुर्माना, मस्क की कंपनी को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने-सामने, ब्लू टिक कैसे बना वजह?
बिहार
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
टेलीविजन
सारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
सारा खान हैं बेहद खूबसूरत, यकीन ना हो तो देखें लक्ष्मण की बहू की ये 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूरोपीय यूनियन ने X पर लगाया 12 हजार करोड़ का जुर्माना, मस्क की कंपनी को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने-सामने, ब्लू टिक कैसे बना वजह?
यूरोपीय यूनियन ने X पर लगाया 12 हजार करोड़ का जुर्माना, मस्क की कंपनी को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने-सामने, ब्लू टिक कैसे बना वजह?
बिहार
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
टेलीविजन
सारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
सारा खान हैं बेहद खूबसूरत, यकीन ना हो तो देखें लक्ष्मण की बहू की ये 10 तस्वीरें
विश्व
'जिस तरह अच्छे और बुरे टेररिस्ट होते हैं, उसी तरह...', पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर पर एस जयशंकर का तंज
'जिस तरह अच्छे और बुरे टेररिस्ट होते हैं, उसी तरह...', पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर पर एस जयशंकर का तंज
न्यूज़
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश; एयरलाइन को कब तक देना होगा पैसा?
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश
ट्रेंडिंग
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
शिक्षा
UPSSSC PET रिजल्ट जारी, 19 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; अब ग्रुप-सी भर्ती की राह खुलेगी
UPSSSC PET रिजल्ट जारी, 19 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; अब ग्रुप-सी भर्ती की राह खुलेगी
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget