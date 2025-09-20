हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलक्या ऑर्गेनिक खाना वाकई देता है ज्यादा न्यूट्रिशन? जानिए विशेषज्ञों ने क्या बताएं असली सच

क्या ऑर्गेनिक खाना वाकई देता है ज्यादा न्यूट्रिशन? जानिए विशेषज्ञों ने क्या बताएं असली सच

बड़े सुपर मार्केट से लेकर लोकल मार्केट तक लोग यह सोचकर ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीद रहे हैं कि यह ज्यादा पौष्टिक है. सोशल मीडिया पर भी अक्सर यह दावा किया जाता है कि ऑर्गेनिक डाइट से शरीर फिट रहता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Sep 2025 04:54 PM (IST)

आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात आती है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड का नाम लिया जाता है. बड़े-बड़े सुपर मार्केट से लेकर लोकल मार्केट तक लोग यह सोचकर ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीद रहे हैं कि यह ज्यादा पौष्टिक, सुरक्षित और सेहत के लिए बेहतर है. सोशल मीडिया पर भी अक्सर यह दावा किया जाता है कि ऑर्गेनिक डाइट से शरीर फिट रहता है और बीमारियां दूर रहती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सच है कि ऑर्गेनिक फूड वाकई में आमतौर पर उगाए जाने वाले फलों और सब्जियों से ज्यादा सेहतमंद होता है. इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट साफ करते हैं कि ऑर्गेनिक और रेगुलर खाने के बीच का फर्क पोषण का नहीं बल्कि पेस्टीसाइड्स के लेवल का है.

ऑर्गेनिक और रेगुलर फूड के पोषण में कोई बड़ा अंतर नहीं

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह मानना गलत है की ऑर्गेनिक खाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है और सामान्य खाना उससे कमजोर होता है. कई रिसर्च में यह पाया गया है कि दोनों ही तरह के खाने में विटामिन, मिनरल्स और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का लेवल लगभग समान होता है. जिसका मतलब है कि अगर आप केवल न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से चुनाव कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. हालांकि जब बात पेस्टीसाइड्स की आती है तो यहां ऑर्गेनिक खाने को बढ़त मिलती है‌.

दरअसल ऑर्गेनिक फूड में पेस्टीसाइड का लेवल सामान्य खाने की तुलना में करीब 30 प्रतिशत कम पाया गया है. ज्यादा पेस्टीसाइड्स लंबे समय में नुकसानदायक हो सकते हैं, खासकर किसानों जैसे लोगों के लिए जो सीधे उनके संपर्क में रहते हैं. लेकिन आम लोगों के लिए जो खाना बनाकर या धोकर फल सब्जियां खाते हैं उनमें मौजूद थोड़ी मात्रा के पेस्टीसाइड्स को अब तक खतरनाक साबित नहीं किया गया है.

प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को मिल सकता है फायदा

एक्सपर्ट बताते हैं कि कुछ मामलों में ऑर्गेनिक खाना रेगुलर खाने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए यह फायदेमंद माना जाता है. दरअसल रेगुलर फूड में पेस्टीसाइड का असर ज्यादा हो सकता है. ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे ऑर्गेनिक फूड खाते हैं तो यह उनके लिए सुरक्षित विकल्प हो सकता है. इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाने वाले लोगों की सेहत बेहतर होती है. लेकिन इसकी असली वजह अक्सर उनकी कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल होती है.

दरअसल जो लोग ऑर्गेनिक फूड चुनते हैं वह बाकी चीजों में भी सेहत का ध्यान रखते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और संतुलित आहार लेना. इसलिए उनकी सेहत ज्यादा बेहतर होती है. वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोगों को केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फूड ऑर्गेनिक है या नहीं बल्कि सबसे जरूरी है कि आप अल्ट्रा प्रोसेस्‍ड फूड को कम करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फल और सब्जियां डाइट में शामिल करें.

ये भी पढ़ें-Alzheimer Day 2025: अल्जाइमर का शुरुआती संकेत हो सकता है बार-बार गुस्सा आना, एक्सपर्ट से जानिए समय रहते कैसे करें पहचान

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Sep 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Food Fruits Nutrition Health Organic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर से सीख लेकर गलवान की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया
Poonam Pandey Mandodari Role: लव कुश Ramlila में विवाद, संतों की आपत्ति पर पुनर्विचार
Alternative Fuels: India का ₹22 लाख करोड़ Fossil Fuel Import घटाने का लक्ष्य!
H-1B Visa Fee Hike: Donald Trump के फैसले से उद्योग जगत में खलबली!
Lalu Family Feud: 'आत्मसम्मान' की खातिर Rohini Acharya का राजनीति छोड़ने का संकेत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
जनरल नॉलेज
Foreign Lawsuit In India: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
यूटिलिटी
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
हेल्थ
Navratri Fasting 2025: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget