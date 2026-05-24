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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलThailand Visa Rules: थाईलैंड घूमने का है प्लान तो अब नहीं मिलेगी 60 दिन की फ्री एंट्री, जानें नियमों में क्या बदलाव?

Thailand Visa Rules: थाईलैंड घूमने का है प्लान तो अब नहीं मिलेगी 60 दिन की फ्री एंट्री, जानें नियमों में क्या बदलाव?

Thailand Visa Rules: थाईलैंड ने भारतीयों के लिए 60 दिन की वीजा-फ्री एंट्री खत्म कर दी है. अब यात्रियों को Visa on Arrival या e-Visa लेना होगा और सिर्फ 15 दिन रुक सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 24 May 2026 09:31 AM (IST)
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Thailand Visa Rules: अगर आप इस गर्मी में थाईलैंड घूमने का सपना देख रहे थे या हाल ही में लंबी छुट्टियां बिताने की तैयारी कर रहे थे, तो यह खबर आपके प्लान बदल सकती है. थाईलैंड सरकार ने भारतीय यात्रियों को मिलने वाली 60 दिन की वीजा-फ्री एंट्री सुविधा खत्म करने का फैसला लिया है. अब भारतीयों को फिर से Visa on Arrival (VoA) या e-Visa लेना होगा. इस फैसले के बाद अचानक ट्रिप प्लान करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

अब सिर्फ 15 दिन तक ही रुक सकेंगे यात्री

थाई कैबिनेट ने 19 मई 2026 को इस नए नियम को मंजूरी दी. पहले भारत समेत 93 देशों के लोगों को बिना वीजा 60 दिन तक रहने की छूट थी, लेकिन अब यह सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी गई है. नए नियम के तहत भारतीय यात्रियों को एयरपोर्ट पर Visa on Arrival लेना पड़ेगा या फिर यात्रा से पहले ऑनलाइन e-Visa के लिए आवेदन करना होगा. e-Visa की फीस करीब 2,500 थाई बहत यानी लगभग 5,800 रुपये बताई जा रही है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एक बार में सिर्फ 15 दिन तक ही थाईलैंड में रुका जा सकेगा.

ट्रैवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले का असर खासकर उन लोगों पर पड़ेगा जो अचानक और कम बजट में घूमने का प्लान बनाते हैं. इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के अध्यक्ष रवि गोसाईं के मुताबिक, अब लोगों को पहले से प्लानिंग, डॉक्यूमेंट और अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जिससे स्पॉन्टेनियस ट्रिप कम हो सकती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि थाईलैंड आज भी भारतीयों के लिए पसंदीदा जगह बना रहेगा क्योंकि वहां पहुंचना आसान है, खर्च कम आता है और घूमने के कई शानदार विकल्प मिलते हैं.

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दूसरे देशों की तरफ बढ़ सकता है रुझान

लंबे समय तक रहने वाले यात्री, डिजिटल नोमैड्स और फैमिली ट्रैवलर्स पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. ट्रैवल कंपनी Pickyourtrail के CEO हरि गणपति का कहना है कि लोग घूमना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब वे दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं. मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका और बाली जैसे देश भारतीय पर्यटकों के लिए आसान एंट्री नियमों की वजह से ज्यादा आकर्षक बन सकते हैं. वहीं जिन लोगों की फ्लाइट अगले कुछ दिनों में है, उनके लिए राहत की खबर यह है कि नया नियम पुराने यात्रियों पर लागू नहीं होगा. अगर किसी ने पुराने नियम के तहत एंट्री ली है तो वह अपनी तय अवधि तक वहां रुक सकेगा.

आखिर क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

दरअसल, थाईलैंड ने 2024 में पर्यटन बढ़ाने के लिए अपने नियम आसान किए थे. महामारी के बाद पर्यटन को दोबारा मजबूत करने के लिए 93 देशों को 60 दिन तक बिना वीजा रहने की छूट दी गई थी. इससे बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक वहां पहुंचने लगे. लेकिन पिछले कुछ महीनों में अवैध कारोबार, ऑनलाइन स्कैम, वीजा ओवरस्टे और पर्यटकों की गलत हरकतों की घटनाएं बढ़ने लगीं. सोशल मीडिया पर मंदिरों में बदसलूकी और शराब पीकर हंगामा करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद सरकार पर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ गया. अब थाईलैंड ने अपनी सीमाओं पर ज्यादा निगरानी रखने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है.

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Published at : 24 May 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Thailand Visa Rules Indian Travel News Travel Industry Update Thailand Travel Update
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