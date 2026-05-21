गर्मियों के मौसम में मसूरी आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनने के बाद यहां पहुंचना पहले की मुकाबला आसान हो गया है. लोग 3.5 से 4 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं. मसूरी का तापमान दिल्ली के मुकाबले काफी कम रहता है, जिसकी वजह से यहां मौसम सुहावना बना रहता है. यहां आने वाले पर्यटक केंपटी फॉल्स, मॉल रोड और गन हिल पॉइंट जैसी जगहों पर आनंद लेते हैं. शाम के समय ठंडी हवाएं और बादलों से गिरी पहाड़ियां लोगों को गर्मी से तुरंत राहत देते हैं.