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Summer Travel Destinations: भीषण गर्मी से राहत दिलाएंगे ये शहर, परिवार के साथ प्लान कर लें ट्रिप, जानिए कितना आएगा खर्च?
गर्मियों के मौसम में मसूरी आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनने के बाद यहां पहुंचना पहले की मुकाबला आसान हो गया है. लोग 3.5 से 4 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं.
Summer Travel Destinations: दिल्ली-यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. गर्म हवाओं ने दिन के साथ रातों को भी बेचैन कर दिया. ऐसे मौसम में लोग कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां ठंडी हवाएं, पहाड़ों की खूबसूरती और सुकून भरा माहौल मिल सके. अगर आप भी परिवार के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो कुछ जगह आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है. वहीं खास बात यह है कि इनमें से कई डेस्टिनेशन दिल्ली एनसीआर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद है और कम बजट में भी यहां आप घूम सकते हैं.
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Published at : 21 May 2026 09:29 AM (IST)
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