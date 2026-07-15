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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBihar Heli Tourism: बिहार में हेली टूरिज्म शुरू, सिर्फ ₹2100 में पटना तो ₹6000 में होगी कैमूर की हवाई सैर

Bihar Heli Tourism: बिहार में हेली टूरिज्म शुरू, सिर्फ ₹2100 में पटना तो ₹6000 में होगी कैमूर की हवाई सैर

Kaimur Helicopter Tour: आप बिहार को एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं, तो अब आपके लिए शानदार मौका है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू करने का फैसला लिया है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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Bihar Heli Tourism Service Launch 2026: अगर आप बिहार को एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं, तो अब आपके लिए शानदार मौका है. राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू करने का फैसला लिया है. 15 जुलाई से शुरू होने वाली इस पायलट परियोजना के तहत पर्यटक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान के जरिए बिहार के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक कम समय में पहुंच सकेंगे. इसके साथ ही अब आसमान से पटना शहर और कैमूर की खूबसूरत वादियों का नजारा देखने का भी मौका मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको घूमने जाना है, तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा. 

 पटना से राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर

इस योजना के तहत पटना से राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें प्रति यात्री 4,000 रुपये का किराया तय किया गया है. वहीं बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व वाले वाल्मीकिनगर तक छोटे विमान से यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके लिए प्रति सीट 5,000 रुपये खर्च करने होंगे. अगर आप कैमूर जिले में स्थित प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध रहेगी. इस यात्रा का किराया 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है. इससे सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा काफी आसान और समय बचाने वाली होगी. इसके अलावा आपको शानदार व्यू देखने का मजा मिलेगा. 

पटना घूमने के शौकीनों के लिए भी खास इंतजाम

बिहार की राजधानी पटना घूमने के शौकीनों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं. हर सप्ताहांत 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराई जाएगी. इस दौरान पर्यटक आसमान से पटना शहर का नजारा देख सकेंगे. एक हेलीकॉप्टर में अधिकतम पांच यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी और प्रति व्यक्ति किराया 2,100 रुपये रखा गया है. जो लोग पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनुभव यादगार साबित हो सकता है.

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कौन करेगा इसका संचालन?

अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यह पूरा कार्यक्रम किसकी देखरेख में होगा. इस पूरी योजना की बुकिंग, रिफंड और टूर पैकेज का संचालन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम करेगा, जबकि उड़ानों का संचालन नागरिक उड्डयन निदेशालय की निगरानी में होगा. यात्रियों की सुरक्षा और हेलिपैड की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन भी जिम्मेदार रहेगा. राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। हाल के वर्षों में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में हवाई पर्यटन शुरू होने से राजगीर, वाल्मीकिनगर, कैमूर और पटना जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच पहले से अधिक आसान होगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Heli Tourism Bihar Helicopter Ride Patna Helicopter Tour
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