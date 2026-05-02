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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBest Cities To Visit In 2026: 2026 में घूमने की है प्लानिंग तो जरूर करें इन 10 शहरों की सैर, कसम से आ जाएगा मजा

Best Cities To Visit In 2026: 2026 में घूमने की है प्लानिंग तो जरूर करें इन 10 शहरों की सैर, कसम से आ जाएगा मजा

Popular Travel Destinations: अगर आप दुनिया की सैर पर निकलने का मन बना रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी लिस्ट में किन शहरों को शामिल कर सकते हैं और क्यों.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 May 2026 02:25 PM (IST)
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Which Are The Best Cities To Visit In 2026: आज अगर आप 2026 में दुनियाभर के फेमस जगहों को घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए है. Time Out Magazine Report के दुनिया भर के लाखों लोगों की राय और एक्सपर्ट्स के इनपुट के आधार पर तैयार एक खास रिपोर्ट में उन शहरों की लिस्ट सामने आई है, जहां जाना इस साल आपके लिए यादगार अनुभव बन सकता है. इस रिपोर्ट में सिर्फ घूमने-फिरने की जगहों को नहीं देखा गया, बल्कि यह भी समझा गया कि कौन से शहर आपको "घर जैसा एहसास" देने के साथ-साथ एक्साइटमेंट से भर देते हैं. यही वजह है कि इस लिस्ट में शामिल शहर सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि पूरा अनुभव देने वाले ठिकाने हैं. 

 24 हजार से ज्यादा लोगों की राय 

सबसे खास बात यह है कि इस रैंकिंग के लिए दुनिया के 150 शहरों से 24 हजार से ज्यादा लोगों की राय ली गई. इसके अलावा 100 से ज्यादा शहरों के एक्सपर्ट्स और लोकल राइटर्स ने भी अपनी राय दी. यानी यह सिर्फ एक ट्रैवल लिस्ट नहीं, बल्कि असली अनुभवों पर आधारित गाइड है.  चलिए आपको टॉप 10 शहरों के नाम बताते हैं.

मेलबर्न

यह शहर हर मायने में पूरा पैकेज है. बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स, शानदार खाना और कल्चर सब कुछ यहां टॉप लेवल का है.  यहां की गलियां, कैफे और आर्ट आपको बांधकर रखते हैं. 

शंघाई

यह शहर लगातार बदल रहा है. यहां पुरानी पहचान के साथ नई सोच और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है. खासकर कॉफी और नाइटलाइफ इसे अलग बनाते हैं. 

एडिनबर्ग

इतिहास से भरा यह शहर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है. पुराने किले, पार्क और आर्ट फेस्टिवल इसे खास बनाते हैं.

लंदन

हर बार कुछ नया देने वाला शहर. यहां म्यूजियम, फूड और एंटरटेनमेंट की इतनी वैरायटी है कि बोर होने का सवाल ही नहीं उठता.

न्यूयॉर्क

यह शहर एनर्जी से भरा हुआ है. यहां की लाइफ तेज है, लेकिन हर पल आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है. 

केप टाउन

नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट जगह. समुद्र, पहाड़ और खूबसूरत नजारे इसे दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में शामिल करते हैं.

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मेक्सिको सिटी

यह शहर अपने खाने और कल्चर के लिए जाना जाता है. यहां की गलियों में आपको असली लोकल एक्सपीरियंस मिलता है.

बैंकॉक

यहां की स्ट्रीट लाइफ, मंदिर और फूड आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं. हर कोना एक्सप्लोर करने लायक है.

सियोल

टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स का शहर. यहां की लाइफस्टाइल और फूड खासकर युवाओं को बहुत पसंद आता है.

टोक्यो

यह शहर परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मेल है. यहां हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, जो ट्रिप को खास बना देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 May 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Best Cities To Visit In 2026 Top Travel Destinations 2026 Travel Planning 2026
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