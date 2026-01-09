New Delhi World Book Fair 2026: भारत में किताबों से जुड़े लोगों के लिए नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हर साल किसी त्योहार से कम नहीं होता. वक्त के साथ यह आयोजन सिर्फ किताबों की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह विचारों, कल्चर और संवाद का बड़ा मंच बन चुका है. साल 2026 में इसका 53वां संस्करण 10 से 18 जनवरी तक राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा.

क्या है इस बार खास

इस बार वर्ल्ड बुक फेयर को एक खास पहचान उसकी थीम दे रही है. मेला भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित होगा. थीम रखी गई है "Indian Military History: Valour and Wisdom @75", इसमें आजादी के बाद सेना के योगदान, साहस और रणनीतिक समझ को सामने लाया जाएगा. इसके लिए एक अलग थीम पवेलियन तैयार किया गया है, जहां सैन्य इतिहास से जुड़ी किताबें, विजुअल डिस्प्ले और खास प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी. मेले में आने वालों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि इस बार भी एंट्री पूरी तरह निशुल्क रखी गई है. सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक लोग बिना टिकट मेले का आनंद ले सकते हैं।. दिल्ली मेट्रो से आने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट स्टेशन से फ्री शटल सेवा भी उपलब्ध रहेगी.

भारतीय सेना की ताकत की खास पेशकश

थीम पवेलियन में भारतीय सेना की ताकत और विरासत को बेहद खास तरीके से पेश किया जाएगाच यहां देश की सैन्य उपलब्धियों, युद्ध रणनीतियों और वीरता की कहानियों को आधुनिक तकनीक और प्रदर्शनों के जरिए दिखाया जाएगा, साथ ही कई सत्रों में रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैनिक अपने अनुभव साझा करेंगे. इस बार मेले में अंतरराष्ट्रीय रंग भी खूब नजर आएगा. कई देशो के पब्लिशर्स, लेखक और सांस्कृतिक संस्थान इसमें हिस्सा लेंगे, विदेशी लेखकों की किताबें, बातचीत के सेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम पाठकों के लिए खास आकर्षण होंगे.

ये चेहरे रहेंगे मौजूद

लेखकों और कलाकारों की मौजूदगी भी इस बार मेले को खास बनाएगी. स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कैलाश सत्यार्थी, पीयूष मिश्रा, दुर्जॉय दत्ता और रिकी केज जैसे नाम चर्चाओं और सत्रों में शामिल होंगेसाहित्य, सिनेमा और संगीत से जुड़े जाने-माने चेहरे पाठकों से संवाद करेंगे. बच्चों के लिए अलग पवेलियन तैयार किया गया है, वहीं डिजिटल रीडर्स के लिए ई-बुक्स का बड़ा कलेक्शन भी उपलब्ध रहेगा. फ्री एंट्री, इंटरनेशनल मौजूदगी और इतने अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ वर्ल्ड बुक फेयर 2026 सिर्फ किताबों का मेला नहीं, बल्कि पढ़ने की संस्कृति और विचारों के लिए एक मंच तैयार होने जा रहा है.

