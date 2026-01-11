हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलअकेले घूमने का है प्लान तो सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सुकून संग मिलेगी सेफ्टी

अकेले घूमने का है प्लान तो सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सुकून संग मिलेगी सेफ्टी

हिमालय की गोद में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां योग, ध्यान और आध्यात्मिक माहौल खुद से जुड़ने का मौका देता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Jan 2026 09:09 AM (IST)
हिमालय की गोद में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां योग, ध्यान और आध्यात्मिक माहौल खुद से जुड़ने का मौका देता है.

अगर आप पहली बार सोलो ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो सही जगह सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. ऐसी जगह जहां सफर आसान हो, माहौल सुरक्षित हो और अकेले समय बिताने का सुकून भी मिले. वहीं भारत में ऐसी कई डेस्टिनेशन है, जहां नेचर, कल्चर और अपनापन तीनों का मेल देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो पहली बार अकेले घूमने वालों के लिए परफेक्ट मानी जाती है.

1/5
हिमालय की गोद में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां योग, ध्यान और आध्यात्मिक माहौल खुद से जुड़ने का मौका देता है. कई आश्रम और योग सेंटर्स ऐसे है, जहां अकेले यात्री आसानी से रुक सकते हैं. वहीं एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए रिवर राफ्टिंग, नेचर वॉक और सुकून से भरे कैफे भी मौजूद है.
हिमालय की गोद में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां योग, ध्यान और आध्यात्मिक माहौल खुद से जुड़ने का मौका देता है. कई आश्रम और योग सेंटर्स ऐसे है, जहां अकेले यात्री आसानी से रुक सकते हैं. वहीं एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए रिवर राफ्टिंग, नेचर वॉक और सुकून से भरे कैफे भी मौजूद है.
2/5
वहीं गोवा सिर्फ नाइटलाइफ के लिए ही नहीं बल्कि सोलो ट्रैवल के लिए भी शानदार जगह मानी जाती है. साउथ गोवा के पालोलेम और अगोंडा जैसे बीच सुकून भरी सुबह और खूबसूरत सनसेट के लिए जाने जाते हैं. यहां आप स्कूटर राइड्स और कैफे में बैठकर नए लोगों से मिल सकते हैं और खुद के साथ समय बिता सकते हैं. यहां घूमना भी आसान है और सोलो ट्रैवलर्स के लिए माहौल बहुत फ्रेंडली माना जाता है.
वहीं गोवा सिर्फ नाइटलाइफ के लिए ही नहीं बल्कि सोलो ट्रैवल के लिए भी शानदार जगह मानी जाती है. साउथ गोवा के पालोलेम और अगोंडा जैसे बीच सुकून भरी सुबह और खूबसूरत सनसेट के लिए जाने जाते हैं. यहां आप स्कूटर राइड्स और कैफे में बैठकर नए लोगों से मिल सकते हैं और खुद के साथ समय बिता सकते हैं. यहां घूमना भी आसान है और सोलो ट्रैवलर्स के लिए माहौल बहुत फ्रेंडली माना जाता है.
Published at : 11 Jan 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Solo Travel Solo Trip Destinations Safe Places For Solo Travel

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
गुजरात
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
ट्रेंडिंग
"मैं क्या करूं राम मुझे बुढ्ढा मिल गया" शादी के बाद महिला को पता चला पति का ये सच, उड़ गए होश
हेल्थ
देश में हर 5 में से सिर्फ एक मौत का मेडिकल रिकॉर्ड होता है दर्ज, ICMR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
देश में हर 5 में से सिर्फ एक मौत का मेडिकल रिकॉर्ड होता है दर्ज, ICMR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget