अकेले घूमने का है प्लान तो सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सुकून संग मिलेगी सेफ्टी

वहीं गोवा सिर्फ नाइटलाइफ के लिए ही नहीं बल्कि सोलो ट्रैवल के लिए भी शानदार जगह मानी जाती है. साउथ गोवा के पालोलेम और अगोंडा जैसे बीच सुकून भरी सुबह और खूबसूरत सनसेट के लिए जाने जाते हैं. यहां आप स्कूटर राइड्स और कैफे में बैठकर नए लोगों से मिल सकते हैं और खुद के साथ समय बिता सकते हैं. यहां घूमना भी आसान है और सोलो ट्रैवलर्स के लिए माहौल बहुत फ्रेंडली माना जाता है.