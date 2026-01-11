एक्सप्लोरर
अकेले घूमने का है प्लान तो सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सुकून संग मिलेगी सेफ्टी
हिमालय की गोद में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां योग, ध्यान और आध्यात्मिक माहौल खुद से जुड़ने का मौका देता है.
अगर आप पहली बार सोलो ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो सही जगह सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. ऐसी जगह जहां सफर आसान हो, माहौल सुरक्षित हो और अकेले समय बिताने का सुकून भी मिले. वहीं भारत में ऐसी कई डेस्टिनेशन है, जहां नेचर, कल्चर और अपनापन तीनों का मेल देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो पहली बार अकेले घूमने वालों के लिए परफेक्ट मानी जाती है.
Published at : 11 Jan 2026 09:09 AM (IST)
अकेले घूमने का है प्लान तो सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सुकून संग मिलेगी सेफ्टी
अकेले घूमने का है प्लान तो सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सुकून संग मिलेगी सेफ्टी
