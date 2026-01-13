एक्सप्लोरर
दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब
दिल्ली में यमुना के कई घाट है, ऐसे में सही घाट पर पहुंचना जरूरी है. वहीं बोटिंग और पक्षियों को दाना डालने वाला घाट वही है, जिसके पास धर्म संघ गौ सेवा सदन स्थित है.
दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच यमुना नदी के किनारे एक ऐसी जगह भी है, जहां सुबह का सुकून, पक्षियों की उड़ान और नदी की ठंडी हवा एक अलग ही दुनिया का अहसास कराती है. कश्मीरी गेट के पास स्थित यमुना घाट इन दिनों लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. यहां सूर्योदय के समय का नजारा, बोटिंग और फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस डल लेक जैसे हिल स्टेशन से कम नहीं लगता है.
