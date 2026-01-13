हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब

दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब

दिल्ली में यमुना के कई घाट है, ऐसे में सही घाट पर पहुंचना जरूरी है. वहीं बोटिंग और पक्षियों को दाना डालने वाला घाट वही है, जिसके पास धर्म संघ गौ सेवा सदन स्थित है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Jan 2026 08:31 AM (IST)
दिल्ली में यमुना के कई घाट है, ऐसे में सही घाट पर पहुंचना जरूरी है. वहीं बोटिंग और पक्षियों को दाना डालने वाला घाट वही है, जिसके पास धर्म संघ गौ सेवा सदन स्थित है.

दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच यमुना नदी के किनारे एक ऐसी जगह भी है, जहां सुबह का सुकून, पक्षियों की उड़ान और नदी की ठंडी हवा एक अलग ही दुनिया का अहसास कराती है. कश्मीरी गेट के पास स्थित यमुना घाट इन दिनों लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. यहां सूर्योदय के समय का नजारा, बोटिंग और फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस डल लेक जैसे हिल स्टेशन से कम नहीं लगता है.

दिल्ली के यमुना घाट पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका मेट्रो है. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के बाद आप ऑटो, ई-रिक्शा या पैदल घाट तक जा सकते हैं. ऑटो का किराया करीब 60 से 80 रुपये और ई-रिक्शा 10 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति होता है.
दिल्ली के यमुना घाट पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका मेट्रो है. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के बाद आप ऑटो, ई-रिक्शा या पैदल घाट तक जा सकते हैं. ऑटो का किराया करीब 60 से 80 रुपये और ई-रिक्शा 10 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति होता है.
दिल्ली में यमुना के कई घाट है, ऐसे में सही घाट पर पहुंचना जरूरी है. वहीं बोटिंग और पक्षियों को दाना डालने वाला घाट वही है, जिसके पास धर्म संघ गौ सेवा सदन स्थित है. यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग सुबह-सुबह पहुंचते हैं.
दिल्ली में यमुना के कई घाट है, ऐसे में सही घाट पर पहुंचना जरूरी है. वहीं बोटिंग और पक्षियों को दाना डालने वाला घाट वही है, जिसके पास धर्म संघ गौ सेवा सदन स्थित है. यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग सुबह-सुबह पहुंचते हैं.
Kashmere Gate Yamuna Ghat Yamuna Ghat Delhi Boating In Delhi

