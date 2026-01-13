दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब

दिल्ली के यमुना घाट पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका मेट्रो है. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के बाद आप ऑटो, ई-रिक्शा या पैदल घाट तक जा सकते हैं. ऑटो का किराया करीब 60 से 80 रुपये और ई-रिक्शा 10 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति होता है.