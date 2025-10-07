पूरे देशभर में करवाचौथ की तैयारियां जोरों से चल रही है. इस बार करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह दिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, इस दिन महिलाएं न सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है. बल्कि पूरे 16 श्रृंगार के साथ खुद को तैयार करती है. साड़ी से लेकर चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और पूजा की थाली तक इस त्यौहार की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी करवा चौथ की शॉपिंग करने की सोच रही है तो चलिए आज हम आपको दिल्ली की कुछ मार्केट के बारे में बताएंगे, जहां पर आपको बिंदी, चूड़ी और सूट से लेकर साड़ी तक हर चीज एक ही जगह पर मिल जाएगी.

चांदनी चौक से करें करवाचौथ की शॉपिंग

चांदनी चौक दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट में से एक है. यहां कई सालों पुरानी दुकानें चल रही है. वहीं दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट को शॉपिंग के लिहाज से भी सबसे अच्छा माना जाता है. ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग के लिए भी आप चांदनी चौक मार्केट जा सकते हैं. यहां आपको रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों से लेकर भारी ब्राइडल सेट और साड़ी से लेकर सूट तक सब कुछ काफी किफायती दामों में मिल जाएगा.

करोल बाग मार्केट

करोल बाग मार्केट दिल्ली एनसीआर के लोगों के बीच बहुत फेमस है. एनसीआर की महिलाएं करवाचौथ की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा करोल बाग मार्केट से ही शॉपिंग करना पसंद करती है. इस मार्केट में आपको लहंगे, साड़ी, गहने सैंडल, पूजा का सामान और डेकोरेटिव आइटम्स सब कुछ सही दामों में मिल जाएगा. इसके अलावा मेहंदी लगवाने के लिए भी यह बेस्ट मार्केट मानी जाती है. करोल बाग की हर गली में आपको मेहंदी आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे.

लाजपत नगर मार्केट

दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट में से एक लाजपत नगर मार्केट से भी महिलाएं करवा चौथ की शॉपिंग कर सकती है. इस मार्केट में छोटे स्टॉल से लेकर बड़े शोरूम तक सब मिलते हैं. दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में साड़ी, सूट, ज्वेलरी, फुटवियर और ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर करवा चौथ की हर जरूरत का सामान मिल जाएगा. त्योहार के दौरान यहां पर सेल भी लगी रहती है.

सदर बाजार

अगर आप एक ही बार में करवा चौथ का सारा सामान खरीदना चाहती है तो सदर बाजार सबसे सही जगह में से एक है. यहां आपको चूड़ियों, सजावटी आइटम्स और पूजा की थाली से लेकर कपड़े और मेकअप तक सब कुछ होलसेल रेट में मिल जाएगा. सदर बाजार में हर तरह का कलेक्शन रहता है. हालांकि यह भीड़-भाड़ वाला इलाका माना जाता है, लेकिन यहां होलसेल में सामान मिलने से आपकी सस्‍ते दामों में अच्छी शॉपिंग हो जाएगी.

