2026 में बाली में लक्जरी रिसॉर्ट्स, नई साल की यात्रा के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन

2026 में बाली में लक्जरी रिसॉर्ट्स, नई साल की यात्रा के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन

दिसंबर का महीना, खासकर साल का आखिरी हफ्ता, बाली का सबसे बिजी मौसम होता है. इस समय बाली का वातावरण जश्न, उत्सव और रंग-बिरंगी रोशनी से भरा रहता है. इस समय बाली का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 03 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल दिसंबर के लास्ट में, दुनियाभर से हजारों टूरिस्ट बाली के लिए उड़ान भरते हैं. यह इंडोनेशिया का छोटा सा द्वीप अपने नेचुरल सौंदर्य, सांस्कृतिक एक्सपीरियंस और शानदार रिसॉर्ट्स के कारण दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. दिसंबर का महीना, खासकर साल का आखिरी हफ्ता, बाली का सबसे बिजी मौसम होता है. इस समय बाली का वातावरण जश्न, उत्सव और रंग-बिरंगी रोशनी से भरा रहता है.

नए साल के मौके पर बाली का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है. साथ ही बाली के लक्जरी रिसॉर्ट्स अपने अलग-अलग अंदाज और सुविधाओं के लिए मशहूर हैं. यहां आपको चट्टानों के किनारे बने इन्फिनिटी पूल, प्राइवेट बटलर सेवा, जंगलों में रिट्रीट और शानदार समुद्र तट के सीन मिलते हैं. चाहे आप एडवेंचर पसंद हों, स्वास्थ्य और ध्यान के शौकीन हों या परिवार के साथ समय बिताना चाहते हों, बाली में हर तरह के यात्रियों के लिए बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं. तो  आइए जानते हैं 2026 में बाली के कुछ बेहतरीन लक्जरी रिसॉर्ट्स के बारे में, जहां आप नए साल का जश्न मना सकते हैं. 

1. मंडपा, ए रिट्ज-कार्लटन रिजर्व, उबुद - उबुद में स्थित मंडपा, अपने शानदार रिसॉर्ट की वजह से सबसे ऊपर आता है. यह रिसॉर्ट 2025 में दुनिया के 50 बेस्ट होटलों में शामिल किया गया था. अयुंग नदी के किनारे बसा मंडपा, चावल के खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा बाली गांव जैसा एक्सपीरियंस देता है. यहां कुल 60 कमरे हैं, जिनमें 35 सुइट्स और 25 प्राइवेट पूल विला शामिल हैं. मंडपा के रिसॉर्ट में चार अनोखे खाने के ऑप्शन, आरामदायक स्पा और फिटनेस सेंटर मौजूद हैं. यहां आप मंदिर समारोह और नदी किनारे लंबे समय तक चलने वाले खाने का आनंद ले सकते हैं. मंडपा का विशेष कार्यक्रम डिस्कनेक्ट टू रीकनेक्ट मेहमानों को आराम और तनाव फ्री एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किया गया है. 

2. डब्ल्यू बाली, सेमिन्याक - अगर आप समुद्र के किनारे पार्टी और आधुनिक लक्जरी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो सेमिन्याक का डब्ल्यू बाली आपके लिए परफेक्ट है. यहां के कमरे और पूल विला आकर्षक और हाईटेक सुविधाओं से भरे हैं. रिसॉर्ट का वेट पूल, निऑन-लाइट बार और देर रात तक चलने वाले डीजे सेट इसे पार्टी प्रेमियों के लिए आदर्श बनाते हैं. न्यू इयर इव पर डब्ल्यू बाली में नाइट लंच, लाइव संगीत और समुद्र तट पर उल्टी गिनती जैसी एक्टिविटी आयोजित की जाती हैं. 

3.  सेंट रेगिस बाली रिज़ॉर्ट, नुसा दुआ - नुसा दुआ का यह रिसॉर्ट रेत के किनारे फैले एक विशाल परिसर में स्थित है. यहां विशाल सुइट्स और विला अवेलेबल हैं, जिनमें से कई में सीधे समुद्र तट तक पहुंच, प्राइवेट पूल और बाहरी रहने की जगह है. रिसॉर्ट में हर कमरे में 24 घंटे बटलर सेवा अवेलेबल है. यह रिसॉर्ट कपल और फैमिली के लिए बेस्ट है जो बिना किसी परेशानी के आरामदायक और ग्लैमरस नया साल मनाना चाहते हैं. 

4. सिक्स सेंसेस उलुवतु - बाली के बुकिट प्रायद्वीप पर स्थित सिक्स सेंसेस उलुवतु, हिंद महासागर के शानदार सीन प्रस्तुत करता है. यहां के विला और सुइट्स, जिनमें से कई में प्राइवेट पूल हैं, चट्टानों के किनारे बने हैं और समुद्र में विलीन होते दिखाई देते हैं. 

5. हैंगिंग गार्डन्स, उबुद - अगर आपने कभी बाली के दो-स्तरीय जंगल इन्फिनिटी पूल की तस्वीर देखी है, तो वह शायद हैंगिंग गार्डन्स की है. अयुंग नदी की घाटी के ऊपर यह रिसॉर्ट घने जंगल में छिपा हुआ है. इसका मेन अट्रैक्शन पुरस्कार विजेता स्प्लिट-लेवल इन्फिनिटी पूल है. यह रिसॉर्ट रोमांस और ड्रामा का बेहतरीन मिक्सचर है, साथ ही इंस्टाग्राम के लिए भी परफेक्ट है. 

6. अमन विला, नुसा दुआ - अमन विला अपने प्राइवेट और लक्जरी एक्सपीरियंस के लिए मशहूर है. नुसा दुआ में स्थित ये विला चार से छह बेडरूम वाले हैं और गेटेड एस्टेट में स्थित हैं. हर विला में प्राइवेट पूल, बगीचे और शेफ और बटलर शामिल हैं. विला के विशाल और शांत आंतरिक हिस्से, जो संगमरमर और रंगों से बने हैं, यहां पास ही एक विशेष समुद्र तट क्षेत्र भी है. 

7. फोर सीजन्स रिजॉर्ट, जिम्बारन खाड़ी - जिम्बारन खाड़ी में स्थित फोर सीजन्स रिजॉर्ट, पहाड़ी पर बसा बाली गांव और अर्धचंद्राकार समुद्र तट के बीच फैला है. हर विला में अपना प्लंज पूल, खुला मंडप और प्राइवेट डेक है. यह रिसॉर्ट परिवार और जोड़ों दोनों के लिए यूजफुल है. बच्चों के क्लब, कुकिंग स्कूल, बीच क्लब और स्पा जैसी सुविधाएं इसे एक परफेक्ट फैमिली-फ्रेंडली ऑप्शन बनाती हैं. 

8. कैपेला उबुद - कैपेला उबुद लग्जरी कैंपिंग का एक्सपीरियंस देती है. उबुद के घने जंगल में स्थित यह रिसॉर्ट 22 एक-बेडरूम टेंट और एक दो-बेडरूम लॉज के साथ आता है, जिनमें हर में प्राइवेट पूल है. यहां बड़ी इमारतें नहीं हैं, बल्कि बारीकी से बुने गए ढांचे हैं, जो शांत और लक्जरी एक्सपीरियंस देते हैं. 

Published at : 03 Dec 2025 02:48 PM (IST)
New Year 2026 Year Ender 2025 Yearender 2025 Bali Luxury Resort
