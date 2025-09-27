हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

Travel Ban: दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के किन देशों में पर्यटकों के आने पर ही बैन लगाया गया है.

By : एबीप लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Sep 2025 12:33 AM (IST)
Travel Ban 2025: दुनिया भर में यात्रा और वीजा नीतियां लगातार बदल रही हैं. सुरक्षा, प्रवासन नियंत्रण और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कई देशों ने हाल ही में पर्यटकों और प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. इनमें सबसे चर्चा अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फैसलों की है, जिन्होंने कई देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए हैं. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

अमेरिका का ट्रैवल बैन

अमेरिका ने जून 2025 में Proclamation 10949 जारी कर 12 देशों के नागरिकों पर पूर्ण रूप से प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया. इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं. इन देशों के नागरिक अब किसी भी प्रकार के वीज़ा पर अमेरिका नहीं आ सकेंगे.

इसके अलावा अमेरिका ने 7 अन्य देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेज़ुएला पर आंशिक प्रतिबंध लगाए हैं. इसका मतलब है कि कुछ खास वीज़ा श्रेणियों में इन देशों के नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. हालांकि, पहले से वैध वीज़ा धारकों, स्थायी निवासियों और कुछ परिवारिक या खेल आयोजनों से जुड़े लोगों को छूट दी गई है. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. जिन देशों पर बैन लगाया गया है, वहां पहचान की जांच व्यवस्था कमजोर है, वीज़ा ओवरस्टे की दर ज्यादा है और कई बार नागरिकों को वापस लेने में आनाकानी की जाती है.

UAE का वीजा बैन

अमेरिका के बाद UAE भी सुर्खियों में है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UAE ने अफ्रीका और एशिया के 9 देशों के नागरिकों के लिए नए टूरिस्ट और वर्क वीज़ा आवेदन पर अस्थायी रोक लगा दी है. इस सूची में अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, लेबनान, बांग्लादेश, कैमरून, सूडान और युगांडा शामिल बताए जा रहे हैं.

हालांकि यह जानकारी अब तक UAE सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है. कुछ देशों के दूतावासों ने तो इस खबर को गलत बताया है और इसे अफवाह करार दिया है. लेकिन रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा चिंताओं, डॉक्यूमेंट धोखाधड़ी और अवैध प्रवासन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह बैन केवल नए वीजा आवेदन पर लागू बताया गया है. जिन लोगों के पास पहले से वैध वीज़ा हैं, वे UAE की यात्रा कर सकते हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं ट्रैवल बैन?

अमेरिका और UAE के ये कदम यह दर्शाते हैं कि अब कई देश अपने सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखना चाहते हैं. प्रवासन से जुड़ी चुनौतियां, सुरक्षा चिंताएं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति ऐसे फैसलों के पीछे की प्रमुख वजहें बन रही हैं. महामारी के बाद से भी कई देशों ने अपनी वीजा पॉलिसी सख्त की है ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर नियंत्रण रखा जा सके.

यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे किसी भी देश में वीज़ा आवेदन करने से पहले उसकी ताजा आधिकारिक गाइडलाइंस जरूर जांच लें. अमेरिका ने इसे कानूनन और आधिकारिक आदेश के रूप में लागू किया है, जबकि UAE का मामला फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. इसके बावजूद, दोनों घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में और भी देश अपनी वीजा नीतियों को कड़ा कर सकते हैं.

Published at : 27 Sep 2025 12:33 AM (IST)
