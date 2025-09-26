Thailand Free Entry: थाईलैंड भारतीय सैलानियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है. खूबसूरत बीच, रंगीन नाइटलाइफ, शॉपिंग और खाने-पीने की वजह से हर साल लाखों भारतीय यहां घूमने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड सरकार और वहां की टूरिज्म एजेंसी सैलानियों के लिए कई फ्री सुविधाएं और खास ऑफर भी देती है?. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

1. वीजा-फ्री एंट्री

थाईलैंड सरकार ने भारत और ताइवान के टूरिस्ट्स के लिए अस्थायी तौर पर वीज़ा माफी योजना लागू की थी. इस स्कीम के तहत भारतीय पर्यटक बिना वीजा लिए 30 दिन तक थाईलैंड में रुक सकते थे. इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है. हालांकि यह सुविधा समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए ट्रैवल करने से पहले लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक करना चाहिए.

2. एयरपोर्ट पर स्पेशल वेलकम और गिफ्ट्स

थाईलैंड टूरिज़्म अथॉरिटी ने “WOW! Thailand Passport Privileges” नाम की स्कीम शुरू की है. इसके तहत Suvarnabhumi, Don Mueang और Phuket Airport पर आने वाले सैलानियों को खास स्मृति चिन्ह (souvenirs) दिए जाते हैं. इनमें थाईलैंड की संस्कृति को दर्शाने वाले छोटे-छोटे गिफ्ट शामिल होते हैं. यह पहल टूरिस्ट्स को खास अनुभव देने के लिए की गई है.

3. TAGTHAi Pass ऐप से फ्री सुविधाएं

थाईलैंड सरकार ने पर्यटकों के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है TAGTHAi Pass. इस ऐप के जरिए सैलानियों को कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट मिलते हैं.

फ्री टूरिस्ट सिम कार्ड (जिसमें 7 दिन तक इंटरनेट मिलता है)

कई रेस्टोरेंट और स्पा पर डिस्काउंट

कुछ जगहों पर बेहतर एक्सचेंज रेट

यह ऐप थाईलैंड घूमने वालों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है.

4. मुफ्त घरेलू उड़ानों की योजना

थाईलैंड सरकार ने एक नई योजना प्रस्तावित की है – “Buy International, Free Domestic Flights”. इसके तहत विदेशी पर्यटकों को थाईलैंड के अलग-अलग शहरों की यात्रा के लिए घरेलू उड़ानें मुफ्त या बहुत कम दाम पर दी जाएंगी. अभी यह स्कीम पूरी तरह लागू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसे शुरू किया जा सकता है.

5. शॉपिंग मॉल्स में फ्री गिफ्ट्स

ICONSIAM और SOOKSIAM जैसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में टूरिस्ट कार्ड या ONESIAM Global Visitor Card दिखाने पर फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं. कभी-कभी वहां ड्राई फ्रूट्स, डिफ्यूज़र या थाई स्पेशल प्रोडक्ट मुफ्त दिए जाते हैं. हालांकि ये ऑफर समय-सीमित और शर्तों पर आधारित होते हैं.

6. सीमित समय वाले प्रमोशन

कई बार थाईलैंड में त्योहारों या खास सीजन के दौरान टूरिस्ट्स के लिए प्रमोशनल ऑफर चलते हैं. इनमें फ्री कल्चरल शोज़, गिफ्ट पैक या सैंपल प्रोडक्ट शामिल होते हैं.

थाईलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरती और लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं बल्कि सैलानियों को दिए जाने वाले फ्री ऑफर्स और सुविधाओं के लिए भी खास है. भारतीयों के लिए वीज़ा-फ्री एंट्री, एयरपोर्ट पर स्मृति चिन्ह, TAGTHAi Pass से फ्री सिम और डिस्काउंट, प्रस्तावित फ्री घरेलू उड़ानें और शॉपिंग मॉल्स के गिफ्ट – ये सभी चीजें वहां के अनुभव को और यादगार बनाती हैं. इसलिए अगर आप थाईलैंड घूमने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन फ्री सुविधाओं और ऑफर्स की जानकारी पहले से ले लें. इससे आपकी ट्रिप और भी मजेदार और किफायती हो जाएगी.

