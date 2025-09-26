हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलWhat Is Free For Tourists: थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

What Is Free For Tourists: थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

Thailand: थाइलैंड भारतीय के सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि थाइलैंड घूमने जाने पर क्या क्या फ्री मिलता है और किसको फ्री में दिया जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Sep 2025 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

Thailand Free Entry: थाईलैंड भारतीय सैलानियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है. खूबसूरत बीच, रंगीन नाइटलाइफ, शॉपिंग और खाने-पीने की वजह से हर साल लाखों भारतीय यहां घूमने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड सरकार और वहां की टूरिज्म एजेंसी सैलानियों के लिए कई फ्री सुविधाएं और खास ऑफर भी देती है?. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.  

1. वीजा-फ्री एंट्री

थाईलैंड सरकार ने भारत और ताइवान के टूरिस्ट्स के लिए अस्थायी तौर पर वीज़ा माफी योजना लागू की थी. इस स्कीम के तहत भारतीय पर्यटक बिना वीजा लिए 30 दिन तक थाईलैंड में रुक सकते थे. इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है. हालांकि यह सुविधा समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए ट्रैवल करने से पहले लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक करना चाहिए.

2. एयरपोर्ट पर स्पेशल वेलकम और गिफ्ट्स

थाईलैंड टूरिज़्म अथॉरिटी ने “WOW! Thailand Passport Privileges” नाम की स्कीम शुरू की है. इसके तहत Suvarnabhumi, Don Mueang और Phuket Airport पर आने वाले सैलानियों को खास स्मृति चिन्ह (souvenirs) दिए जाते हैं. इनमें थाईलैंड की संस्कृति को दर्शाने वाले छोटे-छोटे गिफ्ट शामिल होते हैं. यह पहल टूरिस्ट्स को खास अनुभव देने के लिए की गई है.

3. TAGTHAi Pass ऐप से फ्री सुविधाएं

थाईलैंड सरकार ने पर्यटकों के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है TAGTHAi Pass. इस ऐप के जरिए सैलानियों को कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट मिलते हैं.

  • फ्री टूरिस्ट सिम कार्ड (जिसमें 7 दिन तक इंटरनेट मिलता है)
  • कई रेस्टोरेंट और स्पा पर डिस्काउंट
  • कुछ जगहों पर बेहतर एक्सचेंज रेट
  • यह ऐप थाईलैंड घूमने वालों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है.

4. मुफ्त घरेलू उड़ानों की योजना

थाईलैंड सरकार ने एक नई योजना प्रस्तावित की है – “Buy International, Free Domestic Flights”. इसके तहत विदेशी पर्यटकों को थाईलैंड के अलग-अलग शहरों की यात्रा के लिए घरेलू उड़ानें मुफ्त या बहुत कम दाम पर दी जाएंगी. अभी यह स्कीम पूरी तरह लागू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसे शुरू किया जा सकता है.

5. शॉपिंग मॉल्स में फ्री गिफ्ट्स

ICONSIAM और SOOKSIAM जैसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में टूरिस्ट कार्ड या ONESIAM Global Visitor Card दिखाने पर फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं. कभी-कभी वहां ड्राई फ्रूट्स, डिफ्यूज़र या थाई स्पेशल प्रोडक्ट मुफ्त दिए जाते हैं. हालांकि ये ऑफर समय-सीमित और शर्तों पर आधारित होते हैं.

6. सीमित समय वाले प्रमोशन

कई बार थाईलैंड में त्योहारों या खास सीजन के दौरान टूरिस्ट्स के लिए प्रमोशनल ऑफर चलते हैं. इनमें फ्री कल्चरल शोज़, गिफ्ट पैक या सैंपल प्रोडक्ट शामिल होते हैं.

थाईलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरती और लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं बल्कि सैलानियों को दिए जाने वाले फ्री ऑफर्स और सुविधाओं के लिए भी खास है. भारतीयों के लिए वीज़ा-फ्री एंट्री, एयरपोर्ट पर स्मृति चिन्ह, TAGTHAi Pass से फ्री सिम और डिस्काउंट, प्रस्तावित फ्री घरेलू उड़ानें और शॉपिंग मॉल्स के गिफ्ट – ये सभी चीजें वहां के अनुभव को और यादगार बनाती हैं. इसलिए अगर आप थाईलैंड घूमने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन फ्री सुविधाओं और ऑफर्स की जानकारी पहले से ले लें. इससे आपकी ट्रिप और भी मजेदार और किफायती हो जाएगी.

इसे भी पढ़ें- Top Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट

Published at : 26 Sep 2025 10:28 AM (IST)
Tags :
Thailand Free Entry Travel Freebies 2025 What Is Free For Tourists
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
जनरल नॉलेज
दिल्ली में बढ़ी लाउडस्पीकर बजाने की टाइमिंग, जानें किस राज्य में इसकी क्या है लिमिट?
दिल्ली में बढ़ी लाउडस्पीकर बजाने की टाइमिंग, जानें किस राज्य में इसकी क्या है लिमिट?
यूटिलिटी
गांव में खोलना चाहते हैं बीज और यूरिया की दुकान, जानें कहां करना होता है आवेदन?
गांव में खोलना चाहते हैं बीज और यूरिया की दुकान, जानें कहां करना होता है आवेदन?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget