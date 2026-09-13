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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलगर्लफ्रेंड को रिझाने के काम आएंगे ये 5 फ्लेवर वाले कार फ्रेशनर, जान लें नाम

गर्लफ्रेंड को रिझाने के काम आएंगे ये 5 फ्लेवर वाले कार फ्रेशनर, जान लें नाम

अपनी कार में अगर अच्छी खुशबू रहे तो पूरे सफर का माहौल बदल सकती है. अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ ड्राइव पर जा रहे हैं तो ये 5 फ्रेगरेंस ट्राई कर सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Sep 2026 10:24 PM (IST)
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कार में बैठते ही अगर अच्छी और हल्की खुशबू आए तो पूरा सफर और भी अच्छा लगने लगता है. खासकर जब आप अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हों, तब कार का माहौल भी मायने रखता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई महंगा परफ्यूम ही खरीदा जाए. बाजार में कई तरह के कार फ्रेशनर मिलते हैं, जिनमें अलग-अलग फ्लेवर और खुशबू के ऑप्शन होते हैं. कुछ खुशबू फ्रेश और हल्की होती हैं, तो कुछ में फूलों या लकड़ी जैसी महक आती है. गर्मी के मौसम में बहुत तेज खुशबू कार के छोटे केबिन में भारी भी लग सकती है, इसलिए हल्की और फ्रेश फ्रेगरेंस चुनना बेहतर रहता है.

लैवेंडर फ्रेगरेंस

अगर आपको ऐसी खुशबू पसंद है जो बहुत तेज न हो और कार में सॉफ्ट माहौल बनाए रखे तो लैवेंडर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी खुशबू हल्की फ्लोरल और फ्रेश महसूस होती है पार्टनर के साथ शाम की ड्राइव या लंबी यात्रा के दौरान ऐसी सॉफ्ट फ्रेगरेंस कार के माहौल को अच्छा बना सकती है. लैवेंडर को कार फ्रेशनर में काफी पसंद किया जाता है और इसे सालभर इस्तेमाल करने वाले विकल्पों में भी गिना जाता है.

जैस्मिन या मोगरा

फूलों की खुशबू पसंद करने वालों के लिए जैस्मिन यानी चमेली या मोगरा वाला फ्रेशनर बढ़िया रहेगा. इसकी महक कार को एक अलग और थोड़ी रोमांटिक फील दे सकती है. हालांकि बंद कार केबिन में बहुत ज्यादा तेज जैस्मिन फ्रेगरेंस कुछ लोगों को भारी लग सकती है, इसलिए हल्की खुशबू वाला विकल्प लेना बेहतर रहेगा. पार्टनर के साथ शाम की ड्राइव के लिए यह फ्लोरल फ्रेगरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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लेमन फ्रेगरेंस

अगर आपको फूलों वाली खुशबू पसंद नहीं है तो लेमन फ्रेगरेंस ट्राई कर सकते हैं. नींबू जैसी सिट्रस खुशबू कार को फ्रेश और साफ-सुथरी फील देती है. खासकर गर्मी के दिनों में हल्की सिट्रस फ्रेगरेंस ज्यादा पसंद की जा सकती है. अगर आप दिन में पार्टनर के साथ ड्राइव पर जा रहे हैं और कार में बहुत भारी खुशबू नहीं चाहते, तो लेमन वाला फ्रेशनर अच्छा विकल्प है.

ओशन या सी ब्रीज

ओशन, एक्वा या सी ब्रीज जैसे फ्रेगरेंस उन लोगों को पसंद आ सकते हैं जिन्हें समुद्र या ठंडी हवा जैसी फ्रेश खुशबू अच्छी लगती है. इसकी खुशबू आमतौर पर साफ और फ्रेश महसूस होती है. कार में AC चलाते समय भी ऐसी फ्रेगरेंस काफी अच्छी लग सकती है. अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत मीठा या फूलों जैसा न हो, तो ओशन फ्रेगरेंस चुन सकते हैं.

सैंडलवुड फ्रेगरेंस

थोड़ी प्रीमियम पसंद करने वालों के लिए सैंडलवुड यानी चंदन वाला कार फ्रेशनर अच्छा ऑप्शन है. इसकी खुशबू में लकड़ी जैसा हल्का और शांत एहसास आता है. अगर पार्टनर के साथ शाम या रात में ड्राइव पर जा रहे हैं और कार में एक अलग तरह का प्रीमियम माहौल बनाना चाहते हैं, तो सैंडलवुड ट्राई कर सकते हैं. गर्म मौसम में बस ध्यान रखें कि फ्रेगरेंस बहुत ज्यादा तेज न हो, क्योंकि बंद कार में भारी खुशबू परेशान कर सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 10:24 PM (IST)
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