Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थखाना खाने के बाद क्यों आती है सुस्ती, क्या है इसका साइंस?

खाना खाने के बाद क्यों आती है सुस्ती, क्या है इसका साइंस?

दोपहर में खाना खाने के बाद क्या आपको भी नींद आने लगती है और सुस्ती महसूस होती है. ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है और इसके पीछे कई कारण होते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को नींद आने लगती है. कुछ लोगों का काम करने का मन नहीं करता तो कुछ का ध्यान बार-बार भटकने लगता है और शरीर कुछ देर रेस्ट मोड में जाना चाहता है. खासकर दोपहर का खाना खाने के बाद यह परेशानी ज्यादा महसूस होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पेट भरकर खाना खाने के बाद शरीर सुस्त क्यों पड़ने लगता है? आइए समझते हैं कि खाने के बाद सुस्ती क्यों आती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

ज्यादा खाना खाने से बढ़ सकती है सुस्ती

जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो पेट को उसे पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. भारी भोजन करने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है और शरीर में आलस बढ़ता है. खासकर ज्यादा तेल, घी और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन के बाद कुछ लोगों को सुस्ती ज्यादा महसूस होती है. ऐसे में एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय संतुलित मात्रा में भोजन करना बेहतर रहता है. खाने में दाल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

यह भी पढ़ें : रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?

शरीर की बॉडी क्लॉक भी है इसकी वजह

खाने के बाद सुस्ती आने का संबंध केवल भोजन से नहीं होता, बल्कि शरीर की बॉडी क्लॉक से भी जुड़ा होता है. हमारा शरीर दिनभर एक तय लय में काम करता है. इसी वजह से दोपहर के समय कई लोगों को स्वाभाविक रूप से नींद महसूस होती है. अगर रात में पर्याप्त नींद नहीं ली गई है तो खाने के बाद यह सुस्ती और ज्यादा बढ़ती है. इसलिए रोजाना पर्याप्त नींद लेना और सोने-जागने का समय नियमित रखना जरूरी है.

ब्लड शुगर और हार्मोन का भी होता है असर

खाना खाने के बाद शरीर भोजन को पचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करता है. इस दौरान ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर में बदलाव होता है. भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से कुछ लोगों को बाद में थकान महसूस होती है. इसके अलावा, भोजन के बाद शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो नींद और आराम से जुड़े संकेतों को प्रभावित करते हैं. 

सुस्ती से बचने के लिए क्या करें?

खाने के बाद सुस्ती कम करने के लिए भोजन की मात्रा संतुलित रखें और बहुत ज्यादा तला-भुना या मीठा खाने से बचें. खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक करें. भोजन के तुरंत बाद लेटने के बजाय कुछ देर नॉर्मल एक्टिविटी करें. साथ ही, रात में अच्छी नींद लें और दिनभर पर्याप्त पानी पिएं. अगर हर बार खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है, थकान बनी रहती है या चक्कर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूरी लें.

यह भी पढ़ें : शरीर में विटामिन D की कमी से दिखते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
योग करते समय शरीर पर न डालें जोर, आयुष मंत्रालय ने दी चेतावनी
योग करते समय शरीर पर न डालें जोर, आयुष मंत्रालय ने दी चेतावनी
हेल्थ
नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी
नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी
हेल्थ
किस मछली को खाने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जान लें काम की बात
किस मछली को खाने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जान लें काम की बात
हेल्थ
साइलेंट फोन पर भी बार-बार चेक करते हैं नोटिफिकेशन, कितनी खतरनाक यह आदत?
साइलेंट फोन पर भी बार-बार चेक करते हैं नोटिफिकेशन, कितनी खतरनाक यह आदत?
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
ट्रेंडिंग
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget