वर्क फ्रॉम होम करने से बढ़ रहा है पेट? अपनाएं ये एक्सरसाइज

वर्क फ्रॉम होम ने लोगों के लिए घर बैठे काम करना आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ शारीरिक गतिविधियां भी कम हो गई हैं. कई लोग घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं और खाने-पीने के बाद भी ज्यादा चलना-फिरना नहीं होता. इसका असर धीरे-धीरे वजन पर दिखाई देने लगता है और पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है. अगर आप भी घर से काम करते हैं और बढ़ते पेट से परेशान हैं, तो अपनी दिनचर्या में कुछ आसान एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं. इसके साथ

खानपान का ध्यान रखना और बीच-बीच में उठकर चलना भी जरूरी है.

प्लैंक से करें पेट की चर्बी कम

प्लैंक पेट और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है. इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और कोहनियों व पंजों के सहारे शरीर को ऊपर उठाएं. इस दौरान सिर से एड़ी तक शरीर को सीधा रखें. शुरुआत में 15 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहें और धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार समय बढ़ाएं. नियमित रूप से प्लैंक करने से पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. हालांकि, केवल प्लैंक करने से पेट की चर्बी अलग से कम नहीं होती. इसके लिए नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित खानपान भी जरूरी है.

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ब्रिस्क वॉकिंग और स्क्वाट्स

घर से काम करने वाले लोगों के लिए तेज चाल से चलना एक आसान और असरदार तरीका है. रोजाना 20 से 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज कदमों से चलने की कोशिश करें. इसके अलावा स्क्वाट्स भी करें. इसे करने के लिए सीधे खड़े हों, पैरों के बीच कंधों जितनी दूरी रखें और घुटनों को मोड़कर धीरे-धीरे नीचे बैठें. इसके बाद वापस खड़े हो जाएं. शुरुआत में 8 से 10 बार स्क्वाट्स करें. इन गतिविधियों से शरीर सक्रिय रहता है और कैलोरी खर्च करने में मदद मिलती है.

बाइसिकल क्रंच से मजबूत करें पेट की मांसपेशियां

बाइसिकल क्रंच पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज है. इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथ सिर के पीछे रखें. अब पैरों को ऊपर उठाकर साइकिल चलाने जैसी गति बनाएं. इसके साथ दाईं कोहनी को बाएं घुटने की ओर और बाईं कोहनी को दाएं घुटने की ओर लाने की कोशिश करें. शुरुआत में इसे धीरे-धीरे 8 से 10 बार करें. एक्सरसाइज करते समय गर्दन पर ज्यादा दबाव न डालें.

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Disclaimer : ध्यान रखें कि पेट की चर्बी कम करने के लिए किसी एक एक्सरसाइज पर निर्भर रहने के बजाय नियमित व्यायाम, संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना जरूरी है. किसी भी एक्सरसाइज को अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.

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