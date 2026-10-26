Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थवर्क फ्रॉम होम करने से बढ़ रहा है पेट? अपनाएं ये एक्सरसाइज

वर्क फ्रॉम होम करने से बढ़ रहा है पेट? अपनाएं ये एक्सरसाइज

घर से काम करते समय घंटों बैठे रहने से बढ़ रही है पेट की चर्बी? रोजाना करें ये 3 आसान एक्सरसाइज, शरीर रहेगा एक्टिव और वजन कंट्रोल करने में मिलेगी मदद.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

वर्क फ्रॉम होम ने लोगों के लिए घर बैठे काम करना आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ शारीरिक गतिविधियां भी कम हो गई हैं. कई लोग घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं और खाने-पीने के बाद भी ज्यादा चलना-फिरना नहीं होता. इसका असर धीरे-धीरे वजन पर दिखाई देने लगता है और पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है. अगर आप भी घर से काम करते हैं और बढ़ते पेट से परेशान हैं, तो अपनी दिनचर्या में कुछ आसान एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं. इसके साथ 
खानपान का ध्यान रखना और बीच-बीच में उठकर चलना भी जरूरी है.

प्लैंक से करें पेट की चर्बी कम 

प्लैंक पेट और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है. इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और कोहनियों व पंजों के सहारे शरीर को ऊपर उठाएं. इस दौरान सिर से एड़ी तक शरीर को सीधा रखें. शुरुआत में 15 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहें और धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार समय बढ़ाएं. नियमित रूप से प्लैंक करने से पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. हालांकि, केवल प्लैंक करने से पेट की चर्बी अलग से कम नहीं होती. इसके लिए नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित खानपान भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें : नींद पूरी फिर भी सुबह-सुबह महसूस हो रही थकान, शरीर में इस चीज की है कमी

ब्रिस्क वॉकिंग और स्क्वाट्स 

घर से काम करने वाले लोगों के लिए तेज चाल से चलना एक आसान और असरदार तरीका है. रोजाना 20 से 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज कदमों से चलने की कोशिश करें. इसके अलावा स्क्वाट्स भी करें. इसे करने के लिए सीधे खड़े हों, पैरों के बीच कंधों जितनी दूरी रखें और घुटनों को मोड़कर धीरे-धीरे नीचे बैठें. इसके बाद वापस खड़े हो जाएं. शुरुआत में 8 से 10 बार स्क्वाट्स करें. इन गतिविधियों से शरीर सक्रिय रहता है और कैलोरी खर्च करने में मदद मिलती है. 

बाइसिकल क्रंच से मजबूत करें पेट की मांसपेशियां

बाइसिकल क्रंच पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज है. इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथ सिर के पीछे रखें. अब पैरों को ऊपर उठाकर साइकिल चलाने जैसी गति बनाएं. इसके साथ दाईं कोहनी को बाएं घुटने की ओर और बाईं कोहनी को दाएं घुटने की ओर लाने की कोशिश करें. शुरुआत में इसे धीरे-धीरे 8 से 10 बार करें. एक्सरसाइज करते समय गर्दन पर ज्यादा दबाव न डालें.

यह भी पढ़ें :नींद पूरी फिर भी सुबह-सुबह महसूस हो रही थकान, शरीर में इस चीज की है कमी

Disclaimer : ध्यान रखें कि पेट की चर्बी कम करने के लिए किसी एक एक्सरसाइज पर निर्भर रहने के बजाय नियमित व्यायाम, संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना जरूरी है. किसी भी एक्सरसाइज को अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Explained: 'मैं आईना देखूं तो चेहरे पर कमियां दिखती हैं...', फिल्टर सेल्फी से लगी आदत है या बीमारी?
'मैं आईना देखूं तो चेहरे पर कमियां दिखती हैं', फिल्टर सेल्फी से लगी आदत है या बीमारी?
हेल्थ
खाना खाने के बाद क्यों आती है सुस्ती, क्या है इसका साइंस?
खाना खाने के बाद क्यों आती है सुस्ती, क्या है इसका साइंस?
हेल्थ
योग करते समय शरीर पर न डालें जोर, आयुष मंत्रालय ने दी चेतावनी
योग करते समय शरीर पर न डालें जोर, आयुष मंत्रालय ने दी चेतावनी
हेल्थ
नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी
नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु: पूर्व स्कूली शिक्षामंत्री अनबिल महेश अरेस्ट, 100 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप
तमिलनाडु: पूर्व स्कूली शिक्षामंत्री अनबिल महेश अरेस्ट, 100 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?
UP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?
इंडिया
ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतजार कर रहा है'
ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतजार कर रहा है'
क्रिकेट
2 साल बाद खूंखार गेंदबाज की वापसी, AUS के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अफ्रीका का मास्टरप्लान
2 साल बाद खूंखार गेंदबाज की वापसी, AUS के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अफ्रीका का मास्टरप्लान
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
'उम्मीद है कि भारत भी...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने क्या कहा
'उम्मीद है कि भारत भी...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने क्या कहा
क्रिकेट
दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल
दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget