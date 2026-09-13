ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलPerfume Stains: कपड़ों पर पड़ जाता है परफ्यूम का दाग? जानें लगाने का सही तरीका

Perfume Stains: कपड़ों पर पड़ जाता है परफ्यूम का दाग? जानें लगाने का सही तरीका

Fabric Care Tips: तैयार होते समय कपड़ों पर या शरीर पर खुशबू लगाना लगभग हर किसी की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में परफ्यूम सीधे कपड़ों पर स्प्रे हो जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Sep 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

How To Remove Perfume Stains From Clothes: परफ्यूम हमारी पर्सनैलिटी और लुक को और बेहतर बनाने का काम करता है. तैयार होते समय कपड़ों पर या शरीर पर खुशबू लगाना लगभग हर किसी की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में परफ्यूम सीधे कपड़ों पर स्प्रे हो जाता है और खासकर सफेद, हल्के रंग या सिल्क जैसे नाजुक कपड़ों पर दाग दिखाई देने लगता है. परफ्यूम की खुशबू भले ही अच्छी हो, लेकिन इसके दाग कपड़ों पर काफी जिद्दी हो सकते हैं. दरअसल, ज्यादातर परफ्यूम में अल्कोहल, एसेंशियल ऑयल, सिंथेटिक फ्रेगरेंस और कुछ कलरिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं. ये चीजें कपड़े के संपर्क में आने पर ऑयली अवशेष छोड़ सकती हैं और कई बार कपड़े का रंग भी प्रभावित कर देती हैं. ऐसे में परफ्यूम लगाने का सही तरीका जानना जरूरी है.

कपड़े पहनने से पहले त्वचा पर लगाएं परफ्यूम

सबसे आसान तरीका यही है कि परफ्यूम कपड़े पहनने से पहले त्वचा पर लगाया जाए. अगर आप रोजाना परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े पहनने से पहले इसे कलाई, गर्दन और कानों के पीछे जैसे पल्स पॉइंट्स पर लगाएं. परफ्यूम लगाने के बाद इसे त्वचा पर सूखने का थोड़ा समय दें. आमतौर पर 30 से 60 सेकंड में यह सूख जाता है. इसके बाद कपड़े पहनने से परफ्यूम के कपड़ों पर सीधे पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है. इस तरीके से खुशबू भी लंबे समय तक बनी रह सकती है और कपड़ों पर दाग लगने का खतरा भी कम होता है.


Perfume Stains: कपड़ों पर पड़ जाता है परफ्यूम का दाग? जानें लगाने का सही तरीका

कपड़ों पर लगाना है तो रखें इतनी दूरी

लेकिन अगर आप कपड़ों पर ही परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं, तो इसे सीधे कपड़े के बेहद पास से स्प्रे करने से बचें. स्प्रे करते समय बोतल को कपड़े से करीब 6 से 8 इंच दूर रखें और हल्की मिस्ट की तरह परफ्यूम लगाएं. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में स्प्रे करने के बजाय थोड़ी मात्रा में खुशबू फैलाना बेहतर होता है. अगर संभव हो तो रोलर या स्टिक फॉर्मेट वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें लगाने की मात्रा पर ज्यादा नियंत्रण रहता है और कपड़े के किसी एक हिस्से के जरूरत से ज्यादा गीला होने की संभावना कम होती है.


Perfume Stains: कपड़ों पर पड़ जाता है परफ्यूम का दाग? जानें लगाने का सही तरीका

परफ्यूम का दाग पड़ जाए तो तुरंत करें ये काम

अगर गलती से परफ्यूम कपड़ों पर गिर जाए और दाग नजर आने लगे, तो सबसे जरूरी है कि तुरंत कार्रवाई करें. दाग को सूखने देने के बजाय एक साफ सफेद कपड़ा लेकर प्रभावित हिस्से को हल्के हाथ से दबाएं, ताकि अतिरिक्त परफ्यूम सोख लिया जाए. ध्यान रखें कि दाग को रगड़ना नहीं है. रगड़ने से परफ्यूम कपड़े के रेशों के अंदर और फैल सकता है और दाग निकालना मुश्किल हो सकता है.

माइल्ड डिश सोप से हटाएं दाग

हल्के और सामान्य कपड़ों पर दाग हटाने के लिए माइल्ड डिश सोप और ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक हिस्से माइल्ड डिश सोप को तीन हिस्से ठंडे पानी में मिलाएं. अब साफ सफेद कपड़े की मदद से इस मिश्रण को दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से डैब करें. इसे करीब 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें. जरूरत पड़ने पर इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें : Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक

पुराने दाग के लिए आजमाएं सफेद सिरका

पुराने दागों के मामले में सफेद सिरके और पानी का मिश्रण भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर दाग वाली जगह पर लगाया जा सकता है. करीब 30 मिनट बाद कपड़े को उसके केयर लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार धोएं. कपड़े को सुखाने से पहले यह जरूर जांच लें कि दाग पूरी तरह निकल चुका है या नहीं, क्योंकि गर्मी दाग को और स्थायी बना सकती है.

सिल्क और नाजुक कपड़ों पर रहें सावधान

हालांकि, सिल्क, सैटिन या दूसरे नाजुक कपड़ों पर ज्यादा सावधानी जरूरी है. किसी भी घरेलू क्लीनिंग सॉल्यूशन को सीधे इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर पैच टेस्ट करें. ऐसे कपड़ों को रगड़ने के बजाय बेहद हल्के हाथ से डैब करें. अगर कपड़ा महंगा है या दाग आसानी से नहीं निकल रहा है, तो घर पर प्रयोग करने के बजाय प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर की मदद लेना बेहतर रहेगा. ड्राई क्लीनर को यह जरूर बताएं कि दाग परफ्यूम की वजह से लगा है, ताकि वे उसके हिसाब से सही ट्रीटमेंट कर सकें.

थोड़ी सावधानी से बच सकते हैं परफ्यूम के दाग से

सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सावधानी बरतकर परफ्यूम के दाग से बचा जा सकता है. परफ्यूम को त्वचा पर लगाने और उसे सूखने देने की आदत डालें. अगर कपड़ों पर लगाना जरूरी हो, तो दूरी बनाकर हल्की मात्रा में स्प्रे करें. इस तरह आपकी पसंदीदा ड्रेस पर परफ्यूम के जिद्दी दाग पड़ने की संभावना कम होगी और कपड़े भी लंबे समय तक नए जैसे नजर आएंगे.

इसे भी पढ़ें :Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Perfume Perfume Stains Perfume Stain Removal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Lint Removal: कपड़ों से रोएं निकल रहे हैं? उन्हें हटाने का सही तरीका जानें
कपड़ों से रोएं निकल रहे हैं? उन्हें हटाने का सही तरीका जानें
लाइफस्टाइल
बाथरूम के नल पर सफेद परत जम गई, बिना मेहनत ऐसे करें साफ
बाथरूम के नल पर सफेद परत जम गई, बिना मेहनत ऐसे करें साफ
लाइफस्टाइल
शराब पीने के बाद उपद्रव क्यों करने लगते हैं लोग? जान लें वजह
शराब पीने के बाद उपद्रव क्यों करने लगते हैं लोग? जान लें वजह
लाइफस्टाइल
White Powder On Walls: दीवार पर जम गया है सफेद पाउडर? तुरंत जान लें सीलन की असली वजह
दीवार पर जम गया है सफेद पाउडर? तुरंत जान लें सीलन की असली वजह
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
बिहार
सहरसा: डॉक्टर या गुंडे? सदर अस्पताल में पत्रकार को पीटा, स्वास्थ्य विभाग चुप, VIDEO
सहरसा: डॉक्टर या गुंडे? सदर अस्पताल में पत्रकार को पीटा, स्वास्थ्य विभाग चुप, VIDEO
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
इंडिया
गाजा संकट पर ब्रिक्स सख्त, टू-स्टेट सॉल्यूशन और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन
गाजा संकट पर ब्रिक्स सख्त, टू-स्टेट सॉल्यूशन और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन
शिक्षा
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
एग्रीकल्चर
FOR MORNING: घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget