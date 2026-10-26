Causes Of Slow Water Drain In Kitchen Sink: अगर किचन या बाथरूम के सिंक से पानी पहले की तुलना में धीरे-धीरे निकल रहा है, तो इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज न करें. शुरुआत में पानी सिर्फ थोड़ा धीमा जाता है, लेकिन समय के साथ यही परेशानी पूरी तरह ब्लॉकेज में बदल सकती है. इसके साथ सिंक से बदबू आने की समस्या भी शुरू हो सकती है. सिंक से पानी धीरे निकलने की सबसे आम वजह पाइप के अंदर किसी चीज का धीरे-धीरे जमा होना है. बाथरूम के सिंक में बाल और साबुन की परत पाइप के अंदर चिपक सकती है, जबकि किचन सिंक में तेल, चिकनाई और खाने के छोटे कण जमा होकर पानी के रास्ते को संकरा कर देते हैं.

सिंक का पानी धीरे क्यों निकलता है?

सिंक के धीरे ड्रेन होने के पीछे कोई एक बड़ी वजह जरूरी नहीं है. कई बार रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियां मिलकर पाइप में ऐसा जमाव बना देती हैं, जिससे पानी का रास्ता धीरे-धीरे बंद होने लगता है. बाथरूम सिंक में बाल एक बड़ी वजह हो सकते हैं. ये सिंक के स्टॉपर या ड्रेन के आसपास फंस जाते हैं. इसके बाद इनके साथ साबुन की परत चिपकने लगती है और धीरे-धीरे एक मोटी परत बन जाती है. शुरुआत में पानी निकलता रहता है, लेकिन उसकी रफ्तार कम हो जाती है.





वहीं, किचन सिंक में तेल और चिकनाई परेशानी की बड़ी वजह बन सकती है. तेल गर्म होने पर आसानी से पाइप में चला जाता है, लेकिन ठंडा होने के बाद पाइप की अंदरूनी सतह पर जम सकता है. इसके ऊपर खाने के छोटे-छोटे कण चिपकते जाते हैं. समय के साथ पानी के लिए जगह कम होती जाती है.

सिंक का ट्रैप भी हो सकता है जिम्मेदार

सिंक के नीचे लगा यू-बेंड या ट्रैप इस तरह बनाया जाता है कि उसमें कुछ पानी और मलबा रुक सके. इसका अपना काम है, लेकिन अगर इसमें लंबे समय से जमा गंदगी साफ नहीं हुई है, तो यह पानी के बहाव को प्रभावित कर सकती है. अगर सिंक के धीरे निकलते पानी की कोई साफ वजह नजर नहीं आ रही है, तो ट्रैप में जमा गंदगी भी इसकी वजह हो सकती है.

कभी-कभी वेंट की वजह से भी आती है परेशानी

हर बार धीमा पानी पाइप में ब्लॉकेज की वजह से ही हो, यह जरूरी नहीं है. प्लंबिंग सिस्टम में मौजूद वेंट हवा के दबाव को संतुलित करने में मदद करता है. अगर यह किसी वजह से बाधित हो जाए, तो पानी का बहाव सामान्य तरीके से नहीं हो पाता. हालांकि, इस तरह की समस्या को बिना जांच के पहचानना आसान नहीं होता. इसलिए अगर सिंक में कोई स्पष्ट ब्लॉकेज दिखाई नहीं दे रहा है और फिर भी पानी ठीक से नहीं निकल रहा, तो दूसरी वजहों पर भी ध्यान देना चाहिए.





पुराने पाइप भी हो सकते हैं कारण

पुराने घरों में लगे पाइप के अंदर की सतह समय के साथ खुरदरी या खराब हो सकती है. ऐसी सतह पर गंदगी आसानी से चिपकती है और धीरे-धीरे पाइप का रास्ता संकरा होने लगता है. इसलिए अगर घर में पाइप काफी पुराने हैं और सिंक की समस्या बार-बार सामने आ रही है, तो सिर्फ ऊपर से दिखाई देने वाली गंदगी साफ करना पर्याप्त नहीं हो सकता.

इन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर सिंक का पानी धीरे निकल रहा है, तो कुछ दूसरे संकेत भी ध्यान से देखें. पानी नीचे जाते समय गड़गड़ाहट की आवाज आना, सिंक में पानी का कुछ देर तक जमा रहना या धीरे-धीरे बदबू आने लगना समस्या बढ़ने के संकेत हो सकते हैं. अगर घर में एक से ज्यादा सिंक या दूसरी जगहों से भी पानी धीरे निकलने लगे, तो समस्या सिर्फ एक सिंक तक सीमित नहीं हो सकती. ऐसे में पाइपलाइन के आगे के हिस्से में ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है.

शुरुआत में खुद कर सकते हैं ये काम

अगर पानी अभी सिर्फ थोड़ा धीरे निकल रहा है, तो सबसे पहले सिंक के स्टॉपर या ड्रेन कवर को हटाकर दिखाई देने वाले बाल और दूसरी गंदगी साफ करें. इसके बाद कुछ मिनट तक गर्म पानी ड्रेन में डालकर देखें. इससे पाइप के अंदर जमा साबुन या चिकनाई को नरम करने में मदद मिल सकती है.

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प्लंजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए सिंक के ओवरफ्लो होल को बंद करके सही तरीके से सक्शन बनाना जरूरी है. अगर सिंक के नीचे लगा ट्रैप आसानी से पहुंच में है, तो उसे खोलकर साफ करने का विकल्प भी मौजूद है. हालांकि, इसे करते समय सावधानी रखना जरूरी है. तेज केमिकल वाले ड्रेन क्लीनर का बार-बार इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. कुछ मामलों में ये पाइप की सामग्री, जोड़ या सील को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बाद में अगर पाइप खोलकर काम करना पड़े, तो समस्या और जटिल हो सकती है. सिंक से पानी धीरे निकलना अक्सर किसी बड़े संकट की शुरुआत नहीं होता, लेकिन यह एक चेतावनी जरूर हो सकता है. बाल, साबुन, तेल, खाने के कण या ट्रैप में जमा गंदगी धीरे-धीरे पानी का रास्ता रोक सकती है.

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