हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलपहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत

पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत

पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को कई बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है. व्रत में गलती होती है तो इसे अशुभ माना जाता है, ऐसे में महिलाओं को व्रत का पालन सही तरीके से करना चाह‍िए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Oct 2025 08:13 AM (IST)
करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती है. इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा.  वहीं इस बार भी कई महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है तो कौन सी बातों का आपको खास ध्यान रखना जरूरी होता है. ताकि व्रत में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए. 

व्रत की शुरुआत सरगी से करें 

करवा चौथ की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होती है. इसमें सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें फल, मिठाइयां, सूखे मेवे, पानी और श्रृंगार का समान होता है. पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं कई बार सरगी खाना भूल जाती है.  लेकिन यह बड़ी गलती मानी जाती है,  सरगी लिए बिना रखा गया व्रत अधूरा माना जाता है. इसलिए पहली बार व्रत रख रही महिलाओं को खास ध्यान रखना होता है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले सरगी खाकर व्रत शुरू करें. 

लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहने 

करवा चौथ के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है. इस दिन कोशिश करें कि आप लाल, गुलाबी, पीले या मेहरून रंगों के कपड़े पहनें. यह रंग सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है. नव विवाहित महिलाओं के लिए तो लाल रंग का जोड़ा पहनना और 16 श्रृंगार करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है. 

निर्जला व्रत का रखें ध्यान 

करवाचौथ का व्रत निर्जला होता है यानी नहीं इस दिन पानी भी नहीं पिया जाता है. ऐसे में अगर आपको प्यास लगे तो खुद को किसी काम में बिजी रखें या ठंडा पानी से हाथ मुंह धो लें. वहीं गलती से भी पानी पीने से व्रत टूट जाता है, इसलिए पूरे दिन श्रद्धा और संयम के साथ व्रत का पालन करें. 

चांद देखकर ही खोलें व्रत 

अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है तो ध्यान रखें कि शाम को जब चंद्रमा निकल जाए तभी व्रत खोलें. चांद को अर्घ्य देने के बाद छलनी से पहले चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखें. इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें और फिर खाना खाएं. कई बार लोग जल्दबाजी में चांद का इंतजार किए बिना व्रत तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता है.

छोटी-छोटी बातों का भी रखें ध्यान

अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इसके लिए आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है. करवाचौथ के व्रत के दिन नुकीली वस्तुएं जैसे की सुई, कैंची या चाकू का उपयोग न करें. इसके अलावा किसी की बुराई न करें और व्रत वाले दिन हाथों में मेहंदी लगाना न भूलें.

Published at : 07 Oct 2025 08:13 AM (IST)
