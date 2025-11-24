Thanksgiving Day 2025: दुनियाभर में हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है, ऐसे में इस बार 27 नवंबर को थैंक्सगिविंग डे मनाया जाएगा. खासकर अमेरिका में नवंबर का महीना आते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थैंक्सगिविंग डे को लेकर रहती है. थैंक्सगिविंग डे यहां सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अमेरिकन कल्चर की सबसे मजबूत परंपराओं में से एक माना जाता है.

अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, पुरानी परंपराओं को याद करते हैं और पिछले सालों के लिए एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि थैंक्सगिविंग डे का मतलब क्या होता है, इसका इतिहास क्या है और अमेरिका में इसे लेकर क्या परंपराएं है.

क्या है थैंक्सगिविंग डे?

थैंक्सगिविंग डे अमेरिका और कनाडा में मनाया जाने वाला नेशनल फेस्टिवल है जो थैंकफूलनेस, फैमिली और साथ रहने की भावना पर आधारित है. अमेरिका में इसे हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है. माना जाता है कि इसकी परंपरा 1621 तक जाती है जब प्लिमथ में बसे पिलग्रिम्स ने वैंपानोआग जनजाति के साथ अच्छी फसल होने के लिए धन्यवाद देते हुए एक डिनर रखा थी. हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इस घटना को सालों तक आदर्श के रूप में दिखाया गया, लेकिन थैंक्सगिविंग डे को लेकर सच इससे काफी अलग था. बताया जाता है कि 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली नेशनल थैंक्सगिविंग की घोषणा की थी. वहीं इसे आधिकारिक दर्जा 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था. अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौर में एकता की भावना बढ़ाने के लिए इसे नेशनल हॉलिडे घोषित किया था. बाद में 1941 में इसे नवंबर के चौथे गुरुवार का फेडरल हॉलीडे तय किया गया.

इस दिन बैंक, सरकारी दफ्तर और पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं. ज्यादातर लोगों को इस समय 4 दिन की लंबी छुट्टी मिलती है जो क्रिसमस शॉपिंग सीजन की शुरुआत भी मानी जाती है. वहीं आज यह फेस्टिवल फैमिली के एक साथ आने, टर्की डिनर, परेड और फुटबॉल मैचों की परंपरा से जुड़ गया है. इसके अलावा इस दिन का मतलब लोगों को जीवन की छोटी-छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद करना भी सीखाना है.

अमेरिका में कैसे मनाया जाता है थैंक्सगिविंग डे?

अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे पर घरों में खास डिनर तैयार किया जाता है. इस डिनर में रोस्टेड टर्की, स्टफिंग, मैश्ड पोटैटो, क्रैनबेरी सॉस, स्वीट पोटैटो, ग्रीन बिन कैसरोल, पंपकिन, पेकन या एप्पल पाई होते हैं. इसके अलावा परेड, फुटबॉल गेम और परिवारों के साथ समय बिताना भी इस दिन का अहम हिस्सा होता है. वहीं अमेरिका में कई लोग इस दिन जरूरतमंदों के लिए खाना बांटने या चैरिटी के कामों में भी हिस्सा लेते हैं.

ये भी पढ़ें-किसी भी हालत में हैक क्यों नहीं हो सकती ईवीएम? ये बातें जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश