सिर्फ कुंडली के भरोसे न कर लेना शादी, पार्टनर के साथ ये चीजें भी मिलना भी है जरूरी

Important Questions To Ask Before Marriage: भारतीय समाज में शादी से पहले कुंडली मिलान को काफी महत्व दिया जाता है. कई परिवार आज भी मानते हैं कि ग्रह-नक्षत्रों का मेल वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है. हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि केवल कुंडली के आधार पर जीवनसाथी चुनना पर्याप्त नहीं है. एक मजबूत और खुशहाल रिश्ते के लिए सोच, मूल्य, व्यवहार और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण का मेल होना भी उतना ही जरूरी है.

लेखक और डिजिटल क्रिएटर अंकुर वारिकू ने हाल ही में शादी से पहले पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बात की. उनका मानना है कि विवाह केवल प्यार या अट्रेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि यह दो लोगों के बीच समझ, बातचीत और एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ने की इच्छा पर टिका होता है.

खुशहाल जीवन का मतलब क्या?

शादी से पहले सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आपके लिए खुशहाल जीवन का मतलब क्या है. कुछ लोग करियर और सफलता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कुछ परिवार और स्थिर जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं. यदि दोनों लोगों की जीवन से अपेक्षाएं अलग-अलग हों, तो भविष्य में टकराव की स्थिति बन सकती है. इसलिए अपने सपनों और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा करना जरूरी है.

प्यार को लेकर क्या है दोनों की सोच?

प्यार को लेकर दोनों की सोच भी रिश्ते की नींव तय करती है. बचपन, पारिवारिक माहौल और पुराने अनुभव अक्सर यह तय करते हैं कि हम प्यार को किस नजरिए से देखते हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपका पार्टनर रिश्ते में सम्मान, भरोसे और संवाद को किस तरह देखता है.

अपेक्षाओं पर भी स्पष्ट बातचीत

परिवार से जुड़ी अपेक्षाओं पर भी स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए. शादी के बाद परिवार की भूमिका क्या होगी, माता-पिता के साथ रहना है या अलग, बच्चों को लेकर क्या विचार हैं और बड़े फैसलों में परिवार का कितना हस्तक्षेप होगा, जैसे मुद्दों पर पहले से स्पष्टता भविष्य के कई विवादों को रोक सकती है.

इसे भी पढ़ें - Single Lifestyle Trends: स्वीडन से जर्मनी तक... क्यों इन देशों में अकेले रहकर खुश हैं लोग? जानें सिंगल लाइफ के राज

रिश्ते को संभालने का तरीका?

हर रिश्ते में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है. शादी से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका पार्टनर गुस्से, तनाव या असहमति की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देता है. क्या वह बातचीत से समस्या सुलझाता है या बातों को टाल देता है, यह जानना रिश्ते की मजबूती के लिए अहम है.

आदतों और व्यवहार पर भी ध्यान

इसके अलावा रोजमर्रा की आदतों और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। पैसों का प्रबंधन, जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका, तनाव से निपटने की क्षमता और एक-दूसरे के प्रति व्यवहार जैसी छोटी बातें ही लंबे समय में रिश्ते की दिशा तय करती हैं. शादी के बाद ये आदतें अचानक नहीं बदलतीं, बल्कि अक्सर और ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आती हैं.

इसे भी पढ़ें- शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह