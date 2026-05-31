कर्नाटक का कूर्ग भी बारिश के बाद एक अलग ही रंग में नजर आता है. कॉफी के बागानों की खुशबू, घने कोहरे से ढकी पहाड़ियां और पूरे वेग से बहते झरने यहां की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं.