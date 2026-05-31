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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलMonsoon Travel: बारिश के बाद जन्नत बन जाती हैं भारत की ये 8 खूबसूरत जगहें, तुरंत बनाएं घूमने का प्लान

Monsoon Travel: बारिश के बाद जन्नत बन जाती हैं भारत की ये 8 खूबसूरत जगहें, तुरंत बनाएं घूमने का प्लान

Monsoon: बरसात में लोग पहाड़ों पर जाने से कतराने लगते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता. चलिए मानसून के लिए बेस्ट प्लेस के बारे में बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 31 May 2026 02:31 PM (IST)
Monsoon: बरसात में लोग पहाड़ों पर जाने से कतराने लगते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता. चलिए मानसून के लिए बेस्ट प्लेस के बारे में बताते हैं.

मानसून के बाद भारत की सबसे खूबसूरत जगहें

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उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर्स ऐसा ही एक ठिकाना है. मानसून के दौरान यहां रंग-बिरंगे जंगली फूलों की चादर बिछ जाती है और पूरी घाटी किसी प्राकृतिक बगीचे जैसी दिखाई देती है.
उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर्स ऐसा ही एक ठिकाना है. मानसून के दौरान यहां रंग-बिरंगे जंगली फूलों की चादर बिछ जाती है और पूरी घाटी किसी प्राकृतिक बगीचे जैसी दिखाई देती है.
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कर्नाटक का कूर्ग भी बारिश के बाद एक अलग ही रंग में नजर आता है. कॉफी के बागानों की खुशबू, घने कोहरे से ढकी पहाड़ियां और पूरे वेग से बहते झरने यहां की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं.
कर्नाटक का कूर्ग भी बारिश के बाद एक अलग ही रंग में नजर आता है. कॉफी के बागानों की खुशबू, घने कोहरे से ढकी पहाड़ियां और पूरे वेग से बहते झरने यहां की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं.
Published at : 31 May 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Monsoon Travel India Travel Monsoon Destinations

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