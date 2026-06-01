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Valley of Flowers 2026 Travel Guide: खुलने जा रही है फूलों की जन्नत! वैली ऑफ फ्लावर्स 2026 की तारीख घोषित, जानें पूरी ट्रैवल गाइड
Valley of Flowers 2026 Travel Guide: चमोली जिले में स्थित यह घाटी अपनी नेचुरल सुंदरता, रेयर फ्लोरा और हिमालयी नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है.
उत्तराखंड की वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स एक बार फिर टूरिस्ट के स्वागत के लिए तैयार है. हर साल लाखों टूरिस्ट इस खूबसूरत घाटी को देखने पहुंचते हैं, जहां मानसून के दौरान हजारों किस्म के फूल खिलकर पूरी वादी को रंगों से भर देते हैं. चमोली जिले में स्थित यह घाटी अपनी नेचुरल सुंदरता, रेयर फ्लोरा और हिमालयी नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त यह जगह ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और नेचर का आनंद लेने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स 2026 कब खुल रही है और यहां जाने से पहले आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 01 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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