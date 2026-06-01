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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलValley of Flowers 2026 Travel Guide: खुलने जा रही है फूलों की जन्नत! वैली ऑफ फ्लावर्स 2026 की तारीख घोषित, जानें पूरी ट्रैवल गाइड

Valley of Flowers 2026 Travel Guide: खुलने जा रही है फूलों की जन्नत! वैली ऑफ फ्लावर्स 2026 की तारीख घोषित, जानें पूरी ट्रैवल गाइड

Valley of Flowers 2026 Travel Guide: चमोली जिले में स्थित यह घाटी अपनी नेचुरल सुंदरता, रेयर फ्लोरा और हिमालयी नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jun 2026 08:27 AM (IST)
Valley of Flowers 2026 Travel Guide: चमोली जिले में स्थित यह घाटी अपनी नेचुरल सुंदरता, रेयर फ्लोरा और हिमालयी नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है.

उत्तराखंड की वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स एक बार फिर टूरिस्ट के स्वागत के लिए तैयार है. हर साल लाखों टूरिस्ट इस खूबसूरत घाटी को देखने पहुंचते हैं, जहां मानसून के दौरान हजारों किस्म के फूल खिलकर पूरी वादी को रंगों से भर देते हैं. चमोली जिले में स्थित यह घाटी अपनी नेचुरल सुंदरता, रेयर फ्लोरा और हिमालयी नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त यह जगह ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और नेचर का आनंद लेने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स 2026 कब खुल रही है और यहां जाने से पहले आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1 जून 2026 से टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया जाएगा. पार्क प्रशासन ने ट्रैकिंग मार्गों की तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह घाटी 31 अगस्त 2026 तक टूरिस्ट के लिए खुली रहेगी. इसी दौरान यहां फूलों का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. जुलाई और अगस्त के महीनों में पूरी घाटी रंग-बिरंगे फूलों से ढक जाती है.
वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1 जून 2026 से टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया जाएगा. पार्क प्रशासन ने ट्रैकिंग मार्गों की तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह घाटी 31 अगस्त 2026 तक टूरिस्ट के लिए खुली रहेगी. इसी दौरान यहां फूलों का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. जुलाई और अगस्त के महीनों में पूरी घाटी रंग-बिरंगे फूलों से ढक जाती है.
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करीब 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह घाटी 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूलों और रेयर पौधों का घर है. यहां ऑर्किड, पॉपी, डेजी, मैरीगोल्ड, प्रिमुला समेत कई तरह के रंगीन फूल देखने को मिलते हैं. मानसून के मौसम में जब ये फूल एक साथ खिलते हैं तो पूरी घाटी किसी नेचुरल गार्डन जैसी दिखाई देती है. यही वजह है कि इसे भारत की सबसे खूबसूरत नेचुरल जगहों में गिना जाता है.
करीब 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह घाटी 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूलों और रेयर पौधों का घर है. यहां ऑर्किड, पॉपी, डेजी, मैरीगोल्ड, प्रिमुला समेत कई तरह के रंगीन फूल देखने को मिलते हैं. मानसून के मौसम में जब ये फूल एक साथ खिलते हैं तो पूरी घाटी किसी नेचुरल गार्डन जैसी दिखाई देती है. यही वजह है कि इसे भारत की सबसे खूबसूरत नेचुरल जगहों में गिना जाता है.
Published at : 01 Jun 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Trip Valley Of Flowers 2026 Valley Of Flowers Travel Guide Nature Travel

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