करीब 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह घाटी 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूलों और रेयर पौधों का घर है. यहां ऑर्किड, पॉपी, डेजी, मैरीगोल्ड, प्रिमुला समेत कई तरह के रंगीन फूल देखने को मिलते हैं. मानसून के मौसम में जब ये फूल एक साथ खिलते हैं तो पूरी घाटी किसी नेचुरल गार्डन जैसी दिखाई देती है. यही वजह है कि इसे भारत की सबसे खूबसूरत नेचुरल जगहों में गिना जाता है.