Fitness Challenge: वजन कम करने के लिए डेली नए-नए तरीके इजाद हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि लोग वजन कम करने के लिए काफी परेशान हैं. दवा से लेकर घरेलू नुस्खा तक, वे किसी भी तरीके से बस वजन कम करना चाहते हैं. क्योंकि इससे उनको तरह-तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है. चलिए ऐसे ही वजन कम करने का एक नुस्खा आज हम आपको सेलिब्रिटी डाइटिशियन ऋचा गंगानी का 18-10-8-4-1 मेथड बताते हैं, जिससे आप 21 दिन में अपना वजन कम कर पाएंगे. इसकी खास बात यह है कि इसको एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी ट्राई किया है.

क्या है यह नया ट्रेंड?

डाइटिशियन ऋचा गंगानी का यह नया फॉर्म्युला 5 आदतों पर आधारित है, जिन्हें रोज अपनाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है और इंफ्लेमेशन कम होता है. इन पांच आदतों में पहले आता है 18 नम्बर यानी आपको 18 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना होगा, इसमें 6 घंटे का ईटिंग विंडो शामिल है. दूसरा आता है 10 नम्बर, इसमें आपको रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना होगा. तीसरे नम्बर पर आता है 8, इसके अंदर आपको 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी होगी और चौथा है 4 यानी इसमें आपको 4 लीटर पानी और हर्बल टी के जरिए हाइड्रेशन करना है. आखिरी में आता है 1, इसमें शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना होगा.

क्यों अलग है यह फॉर्म्युला?

यह बाकी वजन कम करने के फॉर्म्युलों से काफी अलग है, यानी कि इसमें कोई कैलकुलेशन, महंगे सप्लीमेंट्स या एक्स्ट्रीम डाइट नहीं है. बस है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी. अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं, तो इसका असर आपके शरीर में दिखाई देता है. इसमें शामिल इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी और सेल रिपेयर में मदद करता है. अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स और एक्टिविटी करते हैं, तो इससे कैलोरी बर्न होती है और यह हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है. इसके साथ ही 8 घंटे नींद अगर आप डेली लेते हैं, तो यह हार्मोन बैलेंस और फैट बर्निंग में अहम रोल निभाता है. अगर आप डेली 4 लीटर पानी पीते हैं, तो इसका फायदा यह है कि इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और यह ब्लोटिंग कम करता है. इसके साथ ही प्रोटीन का सही मात्रा में सेवन करना मसल्स प्रिजर्व और बॉडी कंपोजिशन को सही रखता है.

सुबह का टॉनिक

इस डाइट की शुरुआत सुबह एक टॉनिक के तौर पर होती है, जिसमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च, कलौंजी और एक चम्मच MCT ऑयल शामिल होता है. इसको पानी के साथ मिलाकर आइस क्यूब्स में फ्रीज किया जाता है और सुबह-सुबह इसका सेवन किया जाता है. यह कोई जादुई सीरप तो नहीं है, लेकिन इससे शरीर के इंफ्लेमेशन और फैट बर्निंग प्रोसेस को मदद मिलती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.