हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलIntermittent Fasting Benefits: सिर्फ 21 दिन में कम होगा 7 किलो वजन, डाइटिशियन से जान लें सही तरीका

Intermittent Fasting Benefits: सिर्फ 21 दिन में कम होगा 7 किलो वजन, डाइटिशियन से जान लें सही तरीका

Diet Method: आजकल हर कोई अपने वजन को लेकर परेशान है, लोग इसको किसी भी तरीके से कम करना चाहते हैं. चलिए आपको आज एक नया फॉर्मूला बताते हैं, वजन कम करने के लिए.

06 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Fitness Challenge: वजन कम करने के लिए डेली नए-नए तरीके इजाद हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि लोग वजन कम करने के लिए काफी परेशान हैं. दवा से लेकर घरेलू नुस्खा तक, वे किसी भी तरीके से बस वजन कम करना चाहते हैं. क्योंकि इससे उनको तरह-तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है. चलिए ऐसे ही वजन कम करने का एक नुस्खा आज हम आपको सेलिब्रिटी डाइटिशियन ऋचा गंगानी का 18-10-8-4-1 मेथड बताते हैं, जिससे आप 21 दिन में अपना वजन कम कर पाएंगे. इसकी खास बात यह है कि इसको एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी ट्राई किया है.

क्या है यह नया ट्रेंड?

डाइटिशियन ऋचा गंगानी का यह नया फॉर्म्युला 5 आदतों पर आधारित है, जिन्हें रोज अपनाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है और इंफ्लेमेशन कम होता है. इन पांच आदतों में पहले आता है 18 नम्बर यानी आपको 18 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना होगा, इसमें 6 घंटे का ईटिंग विंडो शामिल है. दूसरा आता है 10 नम्बर, इसमें आपको रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना होगा. तीसरे नम्बर पर आता है 8, इसके अंदर आपको 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी होगी और चौथा है 4 यानी इसमें आपको 4 लीटर पानी और हर्बल टी के जरिए हाइड्रेशन करना है. आखिरी में आता है 1, इसमें शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना होगा.

क्यों अलग है यह फॉर्म्युला?

यह बाकी वजन कम करने के फॉर्म्युलों से काफी अलग है, यानी कि इसमें कोई कैलकुलेशन, महंगे सप्लीमेंट्स या एक्स्ट्रीम डाइट नहीं है. बस है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी. अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं, तो इसका असर आपके शरीर में दिखाई देता है. इसमें शामिल इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी और सेल रिपेयर में मदद करता है. अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स और एक्टिविटी करते हैं, तो इससे कैलोरी बर्न होती है और यह हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है. इसके साथ ही 8 घंटे नींद अगर आप डेली लेते हैं, तो यह हार्मोन बैलेंस और फैट बर्निंग में अहम रोल निभाता है. अगर आप डेली 4 लीटर पानी पीते हैं, तो इसका फायदा यह है कि इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और यह ब्लोटिंग कम करता है. इसके साथ ही प्रोटीन का सही मात्रा में सेवन करना मसल्स प्रिजर्व और बॉडी कंपोजिशन को सही रखता है.

सुबह का टॉनिक

इस डाइट की शुरुआत सुबह एक टॉनिक के तौर पर होती है, जिसमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च, कलौंजी और एक चम्मच MCT ऑयल शामिल होता है. इसको पानी के साथ मिलाकर आइस क्यूब्स में फ्रीज किया जाता है और सुबह-सुबह इसका सेवन किया जाता है. यह कोई जादुई सीरप तो नहीं है, लेकिन इससे शरीर के इंफ्लेमेशन और फैट बर्निंग प्रोसेस को मदद मिलती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 11:51 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

