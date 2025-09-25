हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

PM Modi: पीएम के बारे में कहा जाता है कि वे दिन में 18 घंटे काम करते हैं और मुख्यमंत्री बनने से लेकर अभी तक उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है. चलिए जानते हैं इससे सेहत पर क्या असर होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Sep 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

PM Modi working continuously: गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2001 से लेकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि न तो मुख्यमंत्री रहते और न ही प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें कोई छुट्टी मिली. मोदी बताते हैं कि उनका काम उन्हें देशभर में यात्रा करने और लोगों से मिलने पर मजबूर करता है. वह इसे ताजगी और उत्साह बढ़ाने वाला अनुभव मानते हैं. उनका दिन योग से शुरू होता है, वह समाचार पढ़ते हैं, ईमेल चेक करते हैं और नागरिकों के फीडबैक पर ध्यान देते हैं. इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि उनका सोने का समय 4 से 6 घंटे रहता है, लेकिन वह हर रात अच्छी नींद लेते हैं और बिस्तर पर जाते ही सो जाते हैं.

आहार के मामले में मोदी सादा शाकाहारी भोजन करते हैं. यात्रा के दौरान वह विशेष भोजन नहीं मांगते और जो कुछ भी मेजबान द्वारा परोसा जाता है, खुशी-खुशी खाते हैं. उन्हें फाइव-स्टार खाने या विशेष कुक की जरूरत नहीं होती. मोदी के इस लगातार काम करने और छुट्टी न लेने वाले रवैये के कुछ फायदे हैं जैसे लोगों से जुड़ाव और काम में निरंतरता. वह अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन लंबे समय तक लगातार छुट्टी न लेने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं. 

लगातार काम करने से हो सकने वालीं समस्याएं?

तनाव और मानसिक थकान- लगातार काम और यात्रा से तनाव बढ़ सकता है. यह ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

नींद की कमी- 4-6 घंटे की नींद लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होती. इससे हृदय रोग, हाई बीपी और इम्यून सिस्टम कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है.

पाचन और ऊर्जा की कमी- अनियमित भोजन और लंबे समय तक काम करने से पाचन में समस्या और ऊर्जा की कमी हो सकती है.

सामान्य स्वास्थ्य जोखिम- लगातार काम करने से मांसपेशियों में कमजोरी, सिरदर्द, आंखों की थकान और कभी-कभी चिंता जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

डॉक्टर की सलाह

मुंबई के मशहूर हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉ. हरेश मेहता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करते हैं. उन्होंने फेसबुक पर वीडियो में बताया है कि यदि आप काम के बाद सिरदर्द, छाती में दबाव, या मानसिक थकान महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ थकावट नहीं, बल्कि आपके दिल के संकेत हो सकते हैं. डॉ. मेहता का कहना है कि लगातार काम करने और पर्याप्त आराम न लेने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. उनका सुझाव है कि जो लोग लगातार काम करते हैं, उन्हें योग, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रेक लेना चाहिए.

 पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 20 प्लस साल तक कोई छुट्टी नहीं ली. योग, सरल लाइफस्टाइल और काम के प्रति जुनून उन्हें सक्रिय बनाए रखते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट के अनुसार लंबे समय तक लगातार काम करना स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है. इसलिए ऐसे व्यक्ति को नियमित ब्रेक, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. लगातार काम करने वालों को साप्ताहिक छोटे-छोटे ब्रेक और माइंडफुलनेस तकनीकें अपनानी चाहिए ताकि मानसिक थकान और तनाव को कम किया जा सके. लंबे समय तक छुट्टी न लेने वाले लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और फिटनेस रूटीन अपनाना जरूरी है ताकि किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को समय रहते पहचानकर सही इलाज किया जा सके.

इसे भी पढ़ें: Relationship Tips: रिश्ते में हद से ज्यादा टेंशन तो ऐसे करें ब्रेकअप, इन टिप्स का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगी दिक्कत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 25 Sep 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Effects Of Working Continuously Health Risks Of No Leave Symptoms Of Mental Fatigue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget