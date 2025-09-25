PM Modi working continuously: गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2001 से लेकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि न तो मुख्यमंत्री रहते और न ही प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें कोई छुट्टी मिली. मोदी बताते हैं कि उनका काम उन्हें देशभर में यात्रा करने और लोगों से मिलने पर मजबूर करता है. वह इसे ताजगी और उत्साह बढ़ाने वाला अनुभव मानते हैं. उनका दिन योग से शुरू होता है, वह समाचार पढ़ते हैं, ईमेल चेक करते हैं और नागरिकों के फीडबैक पर ध्यान देते हैं. इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि उनका सोने का समय 4 से 6 घंटे रहता है, लेकिन वह हर रात अच्छी नींद लेते हैं और बिस्तर पर जाते ही सो जाते हैं.

आहार के मामले में मोदी सादा शाकाहारी भोजन करते हैं. यात्रा के दौरान वह विशेष भोजन नहीं मांगते और जो कुछ भी मेजबान द्वारा परोसा जाता है, खुशी-खुशी खाते हैं. उन्हें फाइव-स्टार खाने या विशेष कुक की जरूरत नहीं होती. मोदी के इस लगातार काम करने और छुट्टी न लेने वाले रवैये के कुछ फायदे हैं जैसे लोगों से जुड़ाव और काम में निरंतरता. वह अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन लंबे समय तक लगातार छुट्टी न लेने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं.

लगातार काम करने से हो सकने वालीं समस्याएं?

तनाव और मानसिक थकान- लगातार काम और यात्रा से तनाव बढ़ सकता है. यह ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

नींद की कमी- 4-6 घंटे की नींद लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होती. इससे हृदय रोग, हाई बीपी और इम्यून सिस्टम कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है.

पाचन और ऊर्जा की कमी- अनियमित भोजन और लंबे समय तक काम करने से पाचन में समस्या और ऊर्जा की कमी हो सकती है.

सामान्य स्वास्थ्य जोखिम- लगातार काम करने से मांसपेशियों में कमजोरी, सिरदर्द, आंखों की थकान और कभी-कभी चिंता जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

डॉक्टर की सलाह

मुंबई के मशहूर हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉ. हरेश मेहता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करते हैं. उन्होंने फेसबुक पर वीडियो में बताया है कि यदि आप काम के बाद सिरदर्द, छाती में दबाव, या मानसिक थकान महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ थकावट नहीं, बल्कि आपके दिल के संकेत हो सकते हैं. डॉ. मेहता का कहना है कि लगातार काम करने और पर्याप्त आराम न लेने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. उनका सुझाव है कि जो लोग लगातार काम करते हैं, उन्हें योग, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रेक लेना चाहिए.

पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 20 प्लस साल तक कोई छुट्टी नहीं ली. योग, सरल लाइफस्टाइल और काम के प्रति जुनून उन्हें सक्रिय बनाए रखते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट के अनुसार लंबे समय तक लगातार काम करना स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है. इसलिए ऐसे व्यक्ति को नियमित ब्रेक, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. लगातार काम करने वालों को साप्ताहिक छोटे-छोटे ब्रेक और माइंडफुलनेस तकनीकें अपनानी चाहिए ताकि मानसिक थकान और तनाव को कम किया जा सके. लंबे समय तक छुट्टी न लेने वाले लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और फिटनेस रूटीन अपनाना जरूरी है ताकि किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को समय रहते पहचानकर सही इलाज किया जा सके.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

