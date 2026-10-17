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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 17 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थाई बदलाव, पार्टनरशिप बिजनेस में भारी लाभ, संतान से खुशखबरी व ओवरटाइम के संकेत

आज का तुला राशिफल 17 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थाई बदलाव, पार्टनरशिप बिजनेस में भारी लाभ, संतान से खुशखबरी व ओवरटाइम के संकेत

आज का तुला राशिफल 17 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से स्थाई सकारात्मक बदलाव, पार्टनरशिप बिजनेस में भारी लाभ, संतान से खुशखबरी, परिवार संग शॉपिंग! पढ़ें मां कालरात्रि का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग, शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा. सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद आपकी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, स्थाई बदलाव, पार्टनरशिप मुनाफा, फाइनेंस बिजनेस, कार्यक्षेत्र जिम्मेदारियां व संतान सुख स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके जीवन में बड़े, गहरे और स्थाई सकारात्मक बदलाव (Permanent Positive Changes) देखने को मिलेंगे; आपका आत्मविश्वास और पराक्रम कई गुना बढ़ जाएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए फाइनेंस बिजनेस में भारी कमाई, पार्टनरशिप में विशेष लाभ और विस्तार योजनाओं के धरातल पर साकार होने का रहेगा.

लोन की मांग बढ़ने से फाइनेंस बिजनेस में तगड़ा मुनाफा: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए बाजार में लोन लेने वाले ग्राहकों की तादाद काफी बढ़ेगी; इससे फाइनेंस, लोन कंसल्टेंसी और क्रेडिट से जुड़े कारोबारियों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ कमाने का शानदार मौका मिलेगा.

पार्टनरशिप में विशेष लाभ व साकार होंगी विस्तार योजनाएं: यदि आप साझेदारी (Partnership) में कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो आज आपको अप्रत्याशित व विशेष आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है; आपके बिजनेस के विस्तार की जो योजनाएं अब तक केवल कागजों पर थीं, वे अब धरातल पर साकार होती हुई नजर आएंगी.

आर्थिक मजबूती से बनेगी बिजनेस आगे बढ़ाने की प्लानिंग: आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने से व्यापार की दैनिक कार्यप्रणाली बेहतर होगी; हाथ में पर्याप्त पूंजी आने से आप अपने कारोबार को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने की मजबूत प्लानिंग तैयार करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, ओवरटाइम करने के संकेत और तनाव के बीच मस्त रहकर दूसरों का रोल मॉडल बनने का रहेगा.

काम की अधिकता से करना पड़ सकता है ओवरटाइम: ऑफिस में काम का अत्यधिक लोड होने के कारण नौकरीपेशा लोगों को आज ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है; कुछ जटिल प्रोजेक्ट्स या मुद्दों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन आप सब संभाल लेंगे.

वर्कप्लेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां: कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमताओं को देखते हुए प्रबंधन आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर सकता है; नए दायित्व आपके पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे.

तनाव भरे माहौल में भी मस्त रहकर बनेंगे प्रेरणा: नौकरी में काम के भारी दबाव और टेंशन भरे माहौल में भी आप बिल्कुल कूल और मस्त-मौला अंदाज में काम करेंगे; विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए काम करने की आपकी यह खूबी ऑफिस में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा संतान की उपलब्धि से अपार प्रसन्नता और परिवार संग खुशहाल शॉपिंग का सुखद योग बना रहा है.

संतान संबंधी खुशखबरी से खिलेगा चेहरा: संतान के करियर, शिक्षा या किसी उपलब्धि से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी और शुभ समाचार प्राप्त होगा, जो आपके मन को खुशियों से सराबोर कर देगा.

फैमिली के साथ जाएंगे शॉपिंग पर: त्योहारी सीजन और संतान की खुशी के उपलक्ष्य में आप पूरे परिवार के साथ बाजार शॉपिंग के लिए जाएंगे; परिजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने से घर का माहौल उत्सवमय बन जाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भविष्य की ठोस तैयारी शुरू करने का है. जो कॉलेज छात्र कैंपस प्लेसमेंट (Placement) को लेकर काफी समय से परेशान और चिंतित थे, उन्हें निराश होने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (Best Performance) देने के लिए अभी से कमर कसकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए; सही तैयारी ही अवसर को सफलता में बदलेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और ऊर्जावान बना रहेगा. ओवरटाइम और शॉपिंग की भागदौड़ से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को फल और गुड़ भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से जीवन में स्थाई सकारात्मक बदलाव आएंगे, पार्टनरशिप और फाइनेंस बिजनेस में भारी मुनाफा होगा, कार्यक्षेत्र में तनाव दूर होगा और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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