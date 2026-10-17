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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 17 October 2026: सप्तमी दो दिन तो कालरात्रि पूजा कब? जानें सरस्वती पूजा का मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 17 October 2026: सप्तमी दो दिन तो कालरात्रि पूजा कब? जानें सरस्वती पूजा का मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 17 October 2026: आज का पंचांग बहुत विशेष है. सप्तमी कल सुबह तक रहेगी, कालरात्रि पूजा आज है. जानें दिल्ली में सरस्वती पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और दुर्गाष्टमी की सही तारीख.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Oct 2026 07:35 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: 17 अक्टूबर 2026 शनिवार को मां कालरात्रि की पूजा होगी. सप्तमी अगले दिन सुबह तक रहने से पूजा की तारीख नहीं बदल रही है. आज सरस्वती की प्रधान पूजा भी है. नई दिल्ली NCR में इसका समय दोपहर 3:32 से शाम 5:50 बजे तक रहेगा.

उलझन इसलिए है क्योंकि 18 अक्टूबर के सूर्योदय पर भी सप्तमी मिलेगी. लेकिन नवरात्रि का आठवां दिन और अष्टमी पर्व इस बार एक तारीख पर नहीं पड़ रहे. दिल्ली NCR के लिए Hindu Panchang के अनुसार कालरात्रि पूजा 17 अक्टूबर, जबकि महागौरी पूजा और दुर्गाष्टमी 19 अक्टूबर को हैं.

सप्तमी दो दिन है, तो पूजा का तरीका क्या रहेगा?

सप्तमी 17 अक्टूबर सुबह 5:54 बजे शुरू होकर 18 अक्टूबर सुबह 8:27 बजे समाप्त होगी. यानी यह करीब साढ़े 26 घंटे रहेगी और दो सूर्योदय को छुएगी. इसी वजह से दोनों दिनों के पंचांग में सुबह सप्तमी लिखी मिलेगी.

पूजा की तैयारी के लिए यह क्रम याद रखें-

17 अक्टूबर, शनिवार- सप्तमी, कालरात्रि पूजा और सरस्वती प्रधान पूजा
18 अक्टूबर, रविवार- सुबह 8:27 तक सप्तमी, इसके बाद अष्टमी शुरू
19 अक्टूबर, सोमवार- सूर्योदय पर अष्टमी, महागौरी पूजा और दुर्गाष्टमी

अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को शुरू होगी, लेकिन दुर्गाष्टमी पर्व 19 अक्टूबर को है. अष्टमी 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. इसलिए केवल नवरात्रि के दिनों की गिनती करके 18 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी न मानें.

आज सरस्वती पूजा कब करें?

नवरात्रि के सरस्वती पूजन में 16 अक्टूबर को आवाहन के बाद 17 अक्टूबर को प्रधान पूजा है. इसका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मुहूर्त दोपहर 3:32 से शाम 5:50 बजे तक है. कुल अवधि 2 घंटे 18 मिनट रहेगी.

आज मूल नक्षत्र सुबह 9:47 बजे समाप्त होगा. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा शुरू होगा. हालांकि नक्षत्र बदलने का समय और निर्धारित पूजा मुहूर्त अलग हैं. प्रधान पूजा के लिए दोपहर वाली अवधि दी गई है.

घर में सुबह सरस्वती वंदना करते हैं तो नियमित क्रम जारी रखें. नवरात्रि की इस विशेष प्रधान पूजा को उसके निर्धारित समय पर करें.

मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें?

मां कालरात्रि नवरात्रि के सातवें दिन की देवी हैं. उनका स्वरूप श्याम वर्ण का है और वाहन गर्दभ है. चार भुजाओं वाली देवी के दो हाथ अभय और वरदान की मुद्रा में हैं. धार्मिक परंपरा में उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है.

नियमित नवरात्रि पूजा में उनका ध्यान करें. फूल अर्पित कर ॐ देवी कालरात्र्यै नमः मंत्र का जप और आरती कर सकते हैं. सरस्वती पूजा का दोपहर वाला मुहूर्त कालरात्रि पूजा पर लागू न करें. दोनों अलग अनुष्ठान हैं.

आज का पंचांग एक नजर में

मास और पक्ष- आश्विन शुक्ल पक्ष
तिथि- सप्तमी, 18 अक्टूबर सुबह 8:27 तक
नक्षत्र- मूल सुबह 9:47 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा
योग- अतिगण्ड रात 11:03 तक, फिर सुकर्मा
करण- गरज शाम 7:11 तक, फिर वणिज
चंद्र राशि- धनु
सूर्य राशि- शाम 7:57 तक कन्या, फिर तुला
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:23-शाम 5:50
चंद्रोदय-चंद्रास्त: दोपहर 12:27-रात 10:31

शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब हैं?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे तक है. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43-5:33 और गोधूलि शाम 5:50-6:15 रहेगी. रवि योग सुबह 6:23-9:47 तक है.

  • राहुकाल- सुबह 9:15-10:40
  • यमगण्ड- दोपहर 1:32-2:58
  • गुलिक- सुबह 6:23-7:49
  • दुष्टमुहूर्त- सुबह 6:23-7:09 और 7:09-7:54
  • वर्ज्य- सुबह 7:59-9:47 और रात 8:35-10:24

रवि योग के अंतिम हिस्से में राहुकाल भी पड़ रहा है. इसलिए केवल योग का नाम देखकर नए काम का समय तय न करें. सरस्वती पूजा का निर्धारित दोपहर वाला मुहूर्त इन सूचीबद्ध अशुभ अवधियों से अलग है.

तुला संक्रांति का दान कब करें?

सूर्य शाम 7:57 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे. संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 12:06 से शाम 5:50 बजे तक और महापुण्यकाल दोपहर 3:55 से शाम 5:50 बजे तक है. स्नान-दान के लिए सूर्य के शाम वाले राशि प्रवेश तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

आज की 3 जरूरी बातें

- कालरात्रि पूजा आज है. सप्तमी कल सुबह तक रहने से इसे अगले दिन के लिए न टालें.
- सरस्वती प्रधान पूजा का समय दोपहर 3:32 से शाम 5:50 बजे तक है.
- अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को शुरू होगी, जबकि दुर्गाष्टमी और महागौरी पूजा 19 अक्टूबर को हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:21 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Panchang Aaj Ka Panchang Saptami Navratri 2026
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