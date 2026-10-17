Aaj Ka Panchang: 17 अक्टूबर 2026 शनिवार को मां कालरात्रि की पूजा होगी. सप्तमी अगले दिन सुबह तक रहने से पूजा की तारीख नहीं बदल रही है. आज सरस्वती की प्रधान पूजा भी है. नई दिल्ली NCR में इसका समय दोपहर 3:32 से शाम 5:50 बजे तक रहेगा.

उलझन इसलिए है क्योंकि 18 अक्टूबर के सूर्योदय पर भी सप्तमी मिलेगी. लेकिन नवरात्रि का आठवां दिन और अष्टमी पर्व इस बार एक तारीख पर नहीं पड़ रहे. दिल्ली NCR के लिए Hindu Panchang के अनुसार कालरात्रि पूजा 17 अक्टूबर, जबकि महागौरी पूजा और दुर्गाष्टमी 19 अक्टूबर को हैं.

सप्तमी दो दिन है, तो पूजा का तरीका क्या रहेगा?

सप्तमी 17 अक्टूबर सुबह 5:54 बजे शुरू होकर 18 अक्टूबर सुबह 8:27 बजे समाप्त होगी. यानी यह करीब साढ़े 26 घंटे रहेगी और दो सूर्योदय को छुएगी. इसी वजह से दोनों दिनों के पंचांग में सुबह सप्तमी लिखी मिलेगी.

पूजा की तैयारी के लिए यह क्रम याद रखें-

17 अक्टूबर, शनिवार- सप्तमी, कालरात्रि पूजा और सरस्वती प्रधान पूजा

18 अक्टूबर, रविवार- सुबह 8:27 तक सप्तमी, इसके बाद अष्टमी शुरू

19 अक्टूबर, सोमवार- सूर्योदय पर अष्टमी, महागौरी पूजा और दुर्गाष्टमी

अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को शुरू होगी, लेकिन दुर्गाष्टमी पर्व 19 अक्टूबर को है. अष्टमी 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. इसलिए केवल नवरात्रि के दिनों की गिनती करके 18 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी न मानें.

आज सरस्वती पूजा कब करें?

नवरात्रि के सरस्वती पूजन में 16 अक्टूबर को आवाहन के बाद 17 अक्टूबर को प्रधान पूजा है. इसका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मुहूर्त दोपहर 3:32 से शाम 5:50 बजे तक है. कुल अवधि 2 घंटे 18 मिनट रहेगी.

आज मूल नक्षत्र सुबह 9:47 बजे समाप्त होगा. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा शुरू होगा. हालांकि नक्षत्र बदलने का समय और निर्धारित पूजा मुहूर्त अलग हैं. प्रधान पूजा के लिए दोपहर वाली अवधि दी गई है.

घर में सुबह सरस्वती वंदना करते हैं तो नियमित क्रम जारी रखें. नवरात्रि की इस विशेष प्रधान पूजा को उसके निर्धारित समय पर करें.

मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें?

मां कालरात्रि नवरात्रि के सातवें दिन की देवी हैं. उनका स्वरूप श्याम वर्ण का है और वाहन गर्दभ है. चार भुजाओं वाली देवी के दो हाथ अभय और वरदान की मुद्रा में हैं. धार्मिक परंपरा में उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है.

नियमित नवरात्रि पूजा में उनका ध्यान करें. फूल अर्पित कर ॐ देवी कालरात्र्यै नमः मंत्र का जप और आरती कर सकते हैं. सरस्वती पूजा का दोपहर वाला मुहूर्त कालरात्रि पूजा पर लागू न करें. दोनों अलग अनुष्ठान हैं.

आज का पंचांग एक नजर में

मास और पक्ष- आश्विन शुक्ल पक्ष

तिथि- सप्तमी, 18 अक्टूबर सुबह 8:27 तक

नक्षत्र- मूल सुबह 9:47 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा

योग- अतिगण्ड रात 11:03 तक, फिर सुकर्मा

करण- गरज शाम 7:11 तक, फिर वणिज

चंद्र राशि- धनु

सूर्य राशि- शाम 7:57 तक कन्या, फिर तुला

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:23-शाम 5:50

चंद्रोदय-चंद्रास्त: दोपहर 12:27-रात 10:31

शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब हैं?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे तक है. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43-5:33 और गोधूलि शाम 5:50-6:15 रहेगी. रवि योग सुबह 6:23-9:47 तक है.

राहुकाल- सुबह 9:15-10:40

यमगण्ड- दोपहर 1:32-2:58

गुलिक- सुबह 6:23-7:49

दुष्टमुहूर्त- सुबह 6:23-7:09 और 7:09-7:54

वर्ज्य- सुबह 7:59-9:47 और रात 8:35-10:24

रवि योग के अंतिम हिस्से में राहुकाल भी पड़ रहा है. इसलिए केवल योग का नाम देखकर नए काम का समय तय न करें. सरस्वती पूजा का निर्धारित दोपहर वाला मुहूर्त इन सूचीबद्ध अशुभ अवधियों से अलग है.

तुला संक्रांति का दान कब करें?

सूर्य शाम 7:57 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे. संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 12:06 से शाम 5:50 बजे तक और महापुण्यकाल दोपहर 3:55 से शाम 5:50 बजे तक है. स्नान-दान के लिए सूर्य के शाम वाले राशि प्रवेश तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

आज की 3 जरूरी बातें

- कालरात्रि पूजा आज है. सप्तमी कल सुबह तक रहने से इसे अगले दिन के लिए न टालें.

- सरस्वती प्रधान पूजा का समय दोपहर 3:32 से शाम 5:50 बजे तक है.

- अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को शुरू होगी, जबकि दुर्गाष्टमी और महागौरी पूजा 19 अक्टूबर को हैं.

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