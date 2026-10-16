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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSaraswati Puja 2026: कब है सरस्वती पूजा? नोट करें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और आसान पूजा विधि

Saraswati Puja 2026: कब है सरस्वती पूजा? नोट करें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और आसान पूजा विधि

Saraswati Puja 2026: 17 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि में मां सरस्वती की मुख्य पूजा होगी. सुबह 06:22 से दोपहर 12:06 बजे तक पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है. जानें घर पर पूजन की आसान विधि और मंत्र.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 16 Oct 2026 08:32 AM (IST)
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Saraswati Puja 2026 Date, Shubh Muhurat: सनातन परंपरा में मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, वाणी और कला की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. हर साल छात्र, शिक्षक और कला-संगीत से जुड़े साधक मां शारदा की कृपा पाने के लिए इस दिन विशेष अनुष्ठान करते हैं. पंचांग के अनुसार साल में मुख्य रूप से दो बार सरस्वती पूजा का विधान मिलता है, पहला माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी पर और दूसरा आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिनों में.

आप भी मां सरस्वती की पूजा की सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और घर पर करने योग्य सरल पूजा विधि की तलाश में हैं, तो यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी.

कब है सरस्वती पूजा? नोट करें मुख्य तिथियां

पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि 2026 के दौरान सरस्वती पूजा का मुख्य अनुष्ठान 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को किया जाएगा. 

  • सरस्वती आवाहन (मूल नक्षत्र): 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • सरस्वती मुख्य पूजा (पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र): 17 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • सरस्वती बलिदान पूजा (उत्तराषाढ़ा नक्षत्र): 18 अक्टूबर 2026, रविवार
  • सरस्वती विसर्जन / विजयदशमी: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार

पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त

शास्त्रों में मां सरस्वती की आराधना प्रातःकाल अथवा मध्याह्न में करना सर्वोत्तम बताया गया है. 17 अक्टूबर 2026 को पूजा के लिए समय सबसे शुभ रहेगा:

  • प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त: सुबह 06:22 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक
  • अपराह्न (दोपहर) का मुहूर्त: दोपहर 03:54 बजे से शाम 06:14 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: पूर्वाह्न 11:43 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक का समय अध्ययन कक्ष में मां की चौकी सजाने और पूजा संपन्न करने के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है.

घर पर कैसे करें मां शारदा की पूजा? (सरल पूजा विधि)

सरस्वती पूजा के दिन किसी जटिल कर्मकांड के बिना भी आप श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं. इसके लिए इन 6 चरणों का पालन करें:

स्नान एवं स्वच्छ वस्त्र: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त हों. इस दिन पीले अथवा श्वेत रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है.

चौकी की स्थापना: उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लकड़ी की एक साफ चौकी रखें. उस पर पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.

कलम और पुस्तकों की पूजा: विद्यार्थी अपनी किताबें, कॉपियां, कलम तथा संगीतकार अपने वाद्य यंत्र मां के चरणों में रखें और उन पर अक्षत-रोली अर्पित करें.

पूजन सामग्री अर्पण: मां को पीले चंदन का तिलक लगाएं. इसके बाद पीले गेंदे के पुष्प, धूप, अक्षत और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें.

नैवेद्य और भोग: मां शारदा को बूंदी के लड्डू, बेसन का हलवा, मौसमी पीले फल अथवा केसरिया खीर का भोग लगाएं.

आरती व वंदना: मां सरस्वती की आरती गाएं, भूल-चूक के लिए क्षमा मांगें और अंत में उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें.

मां सरस्वती के सिद्ध मंत्र

पूजा के दौरान एकाग्र मन से इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें:

"ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः"

विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति और वाणी की शुद्धता के लिए इस वंदना का पाठ करना चाहिए:

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

क्या है सरस्वती पूजा का धार्मिक महत्व?

मान्यता है कि सरस्वती पूजा के दिन ज्ञान की देवी की पूजा करने से जड़ता, अज्ञान और आलस्य का नाश होता है. यह दिन बच्चों के विद्यारंभ संस्कार (अक्षर अभ्यास की शुरुआत) के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. सच्चे भाव से मां शारदा की वंदना करने वाले साधक को वाक्-सिद्धि, एकाग्रता और करियर में प्रगति का आशीर्वाद मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Maa Saraswati Mantra Saraswati Puja 2026 Sharad Navratri 2026
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