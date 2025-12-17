Wednesday Puja: व्यापार में हो रहा घाटा? बुधवार की पूजा बदल सकती है आपकी किस्मत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Business Growth Remedies: अगर आपके व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं. बिक्री कम हो रही है. नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो बुधवार की पूजा आपके लिए लाभकारी हो सकती है.

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित माना गया है. गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है. मान्यता है कि उनकी पूजा करने से हर काम से बाधाएं दूर होती है. वहीं बुध ग्रह बुद्धि, समझ, व्यापार और सही फैसलों से जुड़ा होता है.

मान्यता है कि बुधवार के दिन पूजा करने से व्यापार में आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती है जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं. उनके लिए यह दिन विशेष शुभ माना जाता है.

बुधवार की पूजा कैसे करें

बुधवार को भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करना अच्छा माना जाता है. गणेश जी व्यापार से जुड़ी रुकावटें दूर करते हैं. मां लक्ष्मी धन और समृद्धि देती हैं और भगवान नारायण स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं.

इस दिन पूजा, हवन और मंत्र जाप किया जाए तो व्यापार स्थल का वातावरण सकारात्मक बनता है. पूजा घर पर भी की जा सकती है और कार्यालय या दुकान में भी की जा सकती है. माना जाता है कि सही मंत्र और नियम से पूजा करने पर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और काम में गति आती है.

पूजा से मिलने वाले फायदे

धार्मिक मान्यता के अनुसार बुधवार की पूजा से आर्थिक तनाव कम होता है. कहा जाता है कि इस पूजा से कर्ज और उधारी से राहत मिलने लगती है. धन लाभ के साथ-साथ मानसिक शांति भी मिलती है. गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर का आशीर्वाद मिलने से सौभाग्य बढ़ता है.

यह पूजा व्यापार या ऑफिस में आ रही बाधाओं को दूर करती है. आत्मविश्वास बढ़ाती है. नियमित रूप से बुधवार की पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और मेहनत का अच्छा फल मिलने लगता है. माना जाता है कि इस पूजा को मनोयोग से करने पर आपको व्यापार में सफलता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.