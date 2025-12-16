हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mangalwar Vrat: संतान सुख के लिए मंगलवार व्रत कैसे करें? जानें पूजा विधि और नियम

Mangalwar Vrat: अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो मंगलवार का व्रत अपनाएं. हनुमान जी की कृपा और सही पूजा विधि से यह व्रत आपके जीवन में खुशियाँ और संतान सुख ला सकता है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Santaan Sukh Upay: मंगलवार का व्रत भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान को समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी संकटमोचन हैं और भक्तों की हर पीड़ा दूर करते हैं. विशेष रूप से निःसंतान दंपत्तियों के लिए मंगलवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है.

जो दंपत्ति लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे हैं, यदि वे श्रद्धा और नियम के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं तो उन्हें हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, जो संतान, रक्त और ऊर्जा का कारक माना जाता है. मंगल ग्रह की शुभ स्थिति संतान सुख में सहायक होती है. मंगलवार का व्रत करने से मंगल दोष शांत होता है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं.

साहस और शक्ति भी देता है मंगलवार का व्रत

मान्यता है कि मंगलवार का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान हनुमान की कृपा के साथ-साथ साहस, शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है. यही गुण दंपत्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने से शारीरिक और मानसिक बाधाएं दूर होती हैं.

इसके साथ ही मंगलवार का व्रत नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष और तांत्रिक प्रभाव को भी दूर करता है. कई बार इन्हीं कारणों से संतान संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं. हनुमान जी की उपासना से ऐसे सभी अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त होता है.

संतान सुख के लिए मंगलवार व्रत का नियम

संतान प्राप्ति की कामना से मंगलवार का व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करना चाहिए. व्रत की शुरुआत संकल्प लेकर करें. व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें. घर की उत्तर-पूर्व दिशा में भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें.

हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें सिंदूर, फूलों की माला, रोली और फल अर्पित करें. चोला चढ़ाना और चमेली के तेल में भिगोई रुई अर्पित करना विशेष शुभ माना गया है. इसके बाद हनुमान चालीसा और मंगल व्रत कथा का पाठ करें.

संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी करें. व्रत के दिन एक समय भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें. माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया मंगलवार का व्रत हनुमान जी की कृपा से संतान सुख प्रदान करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Mangalwar Vrat Santaan Sukh Upay Hanuman Ji Worship Tuesday Fast Benefits
हॅलो गेस्ट
