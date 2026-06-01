Kedarnath Yatra 2026: चारधाम यात्रा पर निकले देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का दूसरा स्लॉट इसी हफ्ते खोला जाएगा. उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है. यूकाडा से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार 15 जून के बाद की यात्रा तिथियों के लिए बुकिंग विंडो खोली जाएगी.

पहले स्लॉट में मचा था 'हाहाकार', 1 घंटे में बिके 33,000 टिकट

यूकाडा ने इससे पहले केदारनाथ हेली सेवा का पहला बुकिंग स्लॉट 15 अप्रैल को खोला था. उस दौरान 22 अप्रैल से लेकर 15 जून तक की यात्रा के लिए टिकट उपलब्ध कराए गए थे. बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों में बेताबी का आलम यह था कि बुकिंग शुरू होते ही महज एक घंटे के भीतर 33 हजार से ज्यादा टिकट बुक हो गए थे.

यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि दूसरे चरण की बुकिंग तिथि की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी. जो श्रद्धालु पहले स्लॉट में टिकट पाने से चूक गए थे, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका होगा.

मौसम बना विलेन: केदारनाथ यात्रा को बीच-बीच में रोकना पड़ा

हेली बुकिंग की इस खुशखबरी के बीच, केदारघाटी में मौसम ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग (IMD) ने रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश, तेज आंधी और प्रतिकूल मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके चलते प्रशासन को एहतियातन केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा. हालांकि, दोपहर बाद जैसे ही मौसम में थोड़ा सुधार हुआ, यात्रियों को फिर से आगे के लिए रवाना किया गया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राहत एजेंसियां हाई अलर्ट पर

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. मौसम खराब होने पर यात्रियों को निकटतम होल्डिंग पॉइंट्स और सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है.

वर्तमान में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित टीमें मुस्तैद हैं:

NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल)

(राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल)

(राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) DDRF (जिला आपदा प्रतिक्रिया बल)

(जिला आपदा प्रतिक्रिया बल) स्थानीय पुलिस और प्रशासन

सोनप्रयाग और गौरीकुंड में पल-पल की निगरानी

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा खुद मौसम और यात्रा मार्गों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सोनप्रयाग और गौरीकुंड जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में तैनात अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मौसम सामान्य न हो, किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति न दी जाए.

कंट्रोल रूम से सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के जरिए पूरे यात्रा मार्ग पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है.

प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं और मार्ग पर तैनात अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

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