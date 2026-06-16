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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemstone Astrology: हर रत्न नहीं देता शुभ फल, वृषभ लग्न वालों के लिए कौन है सबसे खास?

Gemstone Astrology: हर रत्न नहीं देता शुभ फल, वृषभ लग्न वालों के लिए कौन है सबसे खास?

Gems Astrology: क्या एक सही रत्न आपकी किस्मत बदल सकता है? कुछ ऐसे रत्न बताए गए हैं जो जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं. वृषभ लग्न वालों के लिए ज्योतिष में कुछ विशेष रत्नों का उल्लेख मिलता है.

Reported By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 16 Jun 2026 08:26 AM (IST)
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Gems Astrology: वैदिक ज्योतिष में रत्नों को केवल आभूषण नहीं, बल्कि ग्रहों की शुभ शक्ति को आकर्षित करने का माध्यम माना गया है. सही रत्न व्यक्ति के जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है और उसे सफलता, आत्मविश्वास, धन तथा सुख-सुविधाओं की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.  किसी भी रत्न को पहनने से पहले जन्म कुंडली और लग्न का विचार करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हर रत्न हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता.

वृषभ लग्न (Taurus Ascendant) के लोगों के लिए रत्नों का चयन और भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसे वैभव, सौंदर्य, प्रेम, कला, विलासिता और भौतिक सुखों का कारण ग्रह माना जाता है. जब शुक्र मजबूत होता है, तो व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, आर्थिक स्थिरता और सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए कुछ विशेष रत्न बेहद शुभ माने गए हैं. ये रत्न करियर में तरक्की, धन लाभ, शिक्षा में सफलता, वैवाहिक सुख और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में मदद करते हैं. वहीं कुछ रत्न ऐसे भी हैं जिन्हें बिना उचित सलाह के पहनने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए कौन-से रत्न सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं और उनसे क्या लाभ मिल सकते हैं.

वृषभ लग्न वालों के लिए सही रत्न चुनना क्यों है महत्वपूर्ण?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा पर असर डालती है. वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, इसलिए शुक्र से संबंधित रत्न इस लग्न के लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं. किसी भी रत्न को धारण करने से पहले व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूरी माना जाता है.

1. हीरा (Diamond) – वृषभ लग्न का मुख्य शुभ रत्न

वृषभ लग्न वालों के लिए हीरा सबसे प्रमुख और प्रभावशाली रत्न माना जाता है. क्योंकि शुक्र इस लग्न का स्वामी ग्रह है, इसलिए हीरा धारण करने से शुक्र की शुभता और सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होने की मान्यता है.

हीरा पहनने के संभावित लाभ:

  • आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में वृद्धि
  • वैवाहिक जीवन में मधुरता
  • भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी
  • आर्थिक उन्नति और समृद्धि
  • कला, फैशन और मनोरंजन क्षेत्र में सफलता

जो लोग जीवन में आराम, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ज्योतिषीय सलाह के बाद हीरा पहनना लाभकारी माना जाता है.

2. पन्ना (Emerald) – बुद्धि और धन वृद्धि के लिए शुभ

वृषभ लग्न में बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं. इसलिए पन्ना रत्न भी इस लग्न के लोगों के लिए शुभ माना गया है. बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार और तर्क क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है.

पन्ना पहनने के संभावित लाभ:

  • शिक्षा और एकाग्रता में सुधार
  • व्यापार और करियर में प्रगति
  • वाणी में प्रभाव और संवाद कौशल में वृद्धि
  • आर्थिक मामलों में लाभ
  • बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता मजबूत होना

विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों, शिक्षकों, लेखकों और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पन्ना लाभकारी माना जाता है.

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3. माणिक्य (Ruby) – आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के लिए

वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं. इसलिए विशेष परिस्थितियों और सूर्य की अनुकूल स्थिति में माणिक्य पहनने की सलाह दी जाती है.

माणिक्य के लाभ:

  • आत्मविश्वास में वृद्धि
  • सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा
  • पारिवारिक सुख और मानसिक मजबूती
  • नेतृत्व क्षमता का विकास
  • सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग

जो लोग सार्वजनिक जीवन, प्रशासन या नेतृत्व से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए माणिक्य लाभकारी माना जाता है.

4. नीलम (Blue Sapphire) – भाग्य और करियर का रत्न

वृषभ लग्न के लिए शनि नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं. ज्योतिष में यह स्थिति शनि को राजयोग ग्रह बनाती है. इसलिए सही कुंडली विश्लेषण के बाद नीलम पहनना जा सकता है.

नीलम पहनने के संभावित लाभ:

  • करियर में तेजी से प्रगति
  • भाग्य का सहयोग
  • कार्यक्षेत्र में सफलता
  • आर्थिक स्थिरता
  • मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि

नीलम बहुत ज्यादा प्रभावशाली रत्न माना जाता है, इसलिए इसे केवल अनुभवी ज्योतिषी की सलाह पर ही पहनना चाहिए.

सही रत्न का चुनाव है जरूरी, वरना हो सकता है नुकसान

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, वृषभ लग्न वालों को लाल मूंगा (Red Coral) सामान्य परिस्थितियों में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल इस लग्न के लिए पूर्ण रूप से शुभ ग्रह नहीं माना जाता है. इसी तरह मोती (Pearl) भी बिना सही कुंडली विश्लेषण के धारण नहीं करना चाहिए.

अगर किसी विशेष महादशा, अंतर्दशा या ग्रह योग में इन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक हो, तभी विशेषज्ञ की सलाह के बाद इन्हें धारण किया जा सकता है.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: मेष लग्न वालों के लिए वरदान हैं ये 4 रत्न, करियर से लेकर धन तक दिला सकते हैं लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 16 Jun 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Ratan Shastra Astrology Vrishabh Lagna Taurus Ascendant
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