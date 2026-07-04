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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 5-11 July 2026: करियर में शुरुआती चुनौतियां, सप्ताह के अंत में चमकेगा भाग्य, मिलेगा धन लाभ, देखें मेष साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 5-11 July 2026: करियर में शुरुआती चुनौतियां, सप्ताह के अंत में चमकेगा भाग्य, मिलेगा धन लाभ, देखें मेष साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (5 to 11 July 2026): जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपाधापी भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर और कारोबार में कुछेक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और समय पर काम पूरा करने का दबाव भी महसूस होगा. यदि आप नौकरीपेशा हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें. सप्ताह की शुरुआत में छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, जो कार्यक्षेत्र के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं.

सप्ताह के पूर्वार्ध में भावुकता में आकर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक उनके कार्य पूरी तरह सफल न हो जाएं, तब तक अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गोपनीय रखें. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी नए निवेश, साझेदारी, विस्तार या बड़े समझौते की योजना बना रहे हैं तो सप्ताह के अंतिम दिनों में किए गए प्रयास बेहतर परिणाम दे सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आने लगेगी और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रह सकता है, हालांकि शुरुआत में कुछ अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं. यात्रा, परिवार या व्यवसाय से जुड़े खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी. इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के नए स्रोत बनने या रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था तो उससे सकारात्मक समाचार मिल सकता है. किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें और जोखिम वाले निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां बनी रहेंगी. घर के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. सप्ताह के मध्य में परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मददगार साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है. यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने रिश्ते के बीच किसी भी प्रकार का अहंकार या गलतफहमी न आने दें. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें और अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. खुलकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, हालांकि व्यस्त दिनचर्या के कारण एक-दूसरे के लिए समय निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है. सप्ताह के अंत में साथ बिताए गए कुछ सुखद पल रिश्तों में नई ताजगी लेकर आएंगे.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत में थकान, मानसिक तनाव और भागदौड़ का असर शरीर पर दिखाई दे सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी रहेगा. सप्ताह के मध्य से मानसिक स्थिति में सुधार आएगा और धार्मिक-आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर किसी शांत स्थान पर समय बिताने का करेगा. ध्यान, योग और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी तथा निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी. इस दौरान आप धैर्य और विवेक से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी.

साप्ताहिक उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मंगलवार और शनिवार को श्रीहनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. इससे बाधाएं दूर होंगी, आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने के योग प्रबल होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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