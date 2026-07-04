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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 5-11 July 2026: तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल

Tula Weekly Rashifal 5-11 July 2026: तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 08:01 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके अधिकांश कार्य समय पर पूरे होंगे और मनचाही सफलता मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की सराहना होगी. यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें उल्लेखनीय सफलता मिलने के संकेत हैं. आपके विरोधी भी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और कई अटके हुए काम गति पकड़ेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं. यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे, तो किसी मित्र, शुभचिंतक या पुराने संपर्क की मदद से बेहतर अवसर मिल सकता है. सरकारी, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, फैशन, कला, कानून और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है. सप्ताह के मध्य में आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए नई योजना बना सकते हैं या बड़ी पूंजी निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं. साझेदारों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार की गति तेज होगी. नए ग्राहक जुड़ेंगे और पुराने व्यापारिक संबंध भी लाभ पहुंचाएंगे. यदि कोई योजना लंबे समय से अटकी हुई थी, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. व्यापार में लाभ बढ़ने से आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगी. निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप किसी नई वित्तीय योजना, म्यूचुअल फंड, व्यवसाय विस्तार या संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है. सप्ताह के अंत तक बचत में वृद्धि होने के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुख, शांति और सामंजस्य से भरपूर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपके साथ रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार या मांगलिक आयोजन के कारण खुशियों का माहौल बन सकता है. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा, पिकनिक या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और आप अपनों के साथ यादगार समय बिताएंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. जो लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, उन्हें परिवार की सहमति मिलने की संभावना है. विवाहित जातकों के लिए भी समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी की ओर से कोई खास सरप्राइज, उपहार या खुशखबरी मिल सकती है. ससुराल पक्ष से सम्मान, सहयोग और स्नेह मिलने के योग भी बन रहे हैं.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने में सफल होंगे. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के कारण आराम के लिए पर्याप्त समय निकालना भी जरूरी होगा. नियमित योग, व्यायाम और संतुलित खानपान अपनाने से आप पूरे सप्ताह फिट और सक्रिय बने रहेंगे. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक रहेंगे और भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने से मन को शांति मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी. सप्ताह के अंत तक आपको अपने प्रयासों का संतोषजनक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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