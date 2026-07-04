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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: अवसर से भरपूर सप्ताह, नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, कुंभ का साप्ताहिक राशिफल देखें

Kumbh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: अवसर से भरपूर सप्ताह, नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, कुंभ का साप्ताहिक राशिफल देखें

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 08:55 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य, आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए अधिकांश कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा का उचित सम्मान मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी तेजी आएगी और आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे. आपके साहस, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच के कारण कठिन कार्य भी सरल लगने लगेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. यदि आप पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं. नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारियां भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं. सरकारी, तकनीकी, आईटी, शोध, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह उन्नति के संकेत दे रहा है. कारोबार के विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी और नए ग्राहकों के जुड़ने से आय में वृद्धि होगी. यदि आपका कोई जमीन-जायदाद से जुड़ा विवाद चल रहा था, तो सप्ताह की शुरुआत में बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी और नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य में अच्छे अवसर प्रदान करेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी मजबूत रहने वाला है. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यदि आपने पहले किसी योजना, शेयर, व्यवसाय या संपत्ति में निवेश किया था, तो सप्ताह के उत्तरार्ध में उससे लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. धन का सही प्रबंधन करने में आप सफल रहेंगे और बचत भी बढ़ेगी. किसी मूल्यवान वस्तु, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी खरीदारी का भी योग बन सकता है. भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. किसी प्रिय सदस्य की सफलता या उन्नति से पूरे घर में खुशी का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. यदि रिश्ते में पहले कोई गलतफहमी थी, तो वह बातचीत के माध्यम से दूर हो सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण कार्य में मिलेगा और आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. सप्ताह के अंत में साथ बिताए गए कुछ खास पल रिश्तों में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएंगे.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. हालांकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण आराम के लिए भी समय निकालना आवश्यक होगा. नियमित योग, ध्यान और संतुलित खानपान अपनाने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे. सकारात्मक सोच के कारण तनाव कम रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. सप्ताह के अंत तक आपके भीतर नई ऊर्जा और भविष्य को लेकर उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
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