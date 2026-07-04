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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMrityu Panchak 2026: सावधान! आज से लग गया पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं

Mrityu Panchak 2026: सावधान! आज से लग गया पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं

Mrityu Panchak 2026: मृत्यु पंचक 4 जुलाई से 8 जुलाई 2026 तक रहेंगे. ये अवधि बहुत सावधानी वाली है. ऐसे में कुछ खास नियमों का पालन जरुर करें, नहीं तो मृत्यु समान कष्ट भुगतना पड़ सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Jul 2026 04:25 PM (IST)
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Mrityu Panchak 2026: पंचक पांच दिन का वो समय होता है जिसमें सावधानी रखना बेहद जरूरी है नहीं तो कष्ट खत्म साए की तरह साथ रहते हैं. आज 4 जुलाई से मृत्यु पंचक की शुरुआत हो चुकी है, इसका समापन 8 जुलाई 2026 को होगा.

मुहूर्त चिंतामणि और धर्म सिंधु के अनुसार मृत्यु पंचक को सभी पंचक में सबसे खतरनाक माना गया है. इस अवधि में जरा सी चूक मृत्यु तुल्य पीड़ा देती है. ऐसे में जान लें मृत्यु पंचक के पांच दिन क्या करें और क्या नहीं.

क्यों खतरनाक है मृत्यु पंचक

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार मृत्यु पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ये बेहद संवेदनशील माना जाता है. धार्मिक विश्वास है कि ऐसी स्थिति में परिवार या कुल पर अन्य संकट आने की आशंका हो सकती है. इसी कारण अंतिम संस्कार से पहले कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान और शांति कर्म करने की परंपरा बताई गई है. माना जाता है कि इन उपायों से संभावित दोषों का निवारण किया जा सकता है और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है. इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करनी की भूल नहीं करनी चाहिए नहीं तो मृत्यु के समान कष्ट झेलने पड़ सकते हैं.

मृत्यु पंचक में क्या नहीं करें

  • कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. जैसे विवाह, सगाई, गृहप्रवेश, नामकरण, मुंडन और अन्य प्रमुख शुभ संस्कारों के लिए सामान्यतः पंचक समाप्त होने की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है.
  • पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा टालने की सलाह दी जाती है, यदि यात्रा अत्यावश्यक न हो.
  • वास्तु और मुहूर्त परंपरा के अनुसार पंचक में घर की छत डालना या निर्माण का महत्वपूर्ण चरण शुरू करना शुभ नहीं होता. इससे घर की शांति भंग हो सकती है.
  • पंचक के दौरान संपत्ति से जुड़े बड़े निर्णय टालना बेहतर होता है.
  • मुहूर्त ग्रंथों में पंचक के दौरान नई चारपाई या पलंग बनवाने से बचने का उल्लेख मिलता है.
  • विशेष रूप से निर्माण या बड़े उपयोग के लिए लकड़ी एकत्र करना वर्जित है.

मृत्यु पंचक में क्या करें

मुहूर्त मातर्ण्ड के अनुसार मृत्यु पंचक के दौरान सामान्य रूप से पूजा, जप, तप, दान, व्रत आदि किए जा सकते हैं. बड़े धार्मिक अनुष्ठान, हवन यज्ञ करने से बचें.

अगर इस समय किसी की मृत्यु हो जाए तो आटे या कुश के पांच पुतले बनाकर शव के साथ उनकी भी विधिवत अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करें. इससे दोष नहीं लगता, परिवार पर संकट आने से बचता है ऐसी मान्यता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
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