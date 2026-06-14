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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGems Astrology: मेष लग्न वालों के लिए वरदान हैं ये 4 रत्न, करियर से लेकर धन तक दिला सकते हैं लाभ

Gems Astrology: मेष लग्न वालों के लिए वरदान हैं ये 4 रत्न, करियर से लेकर धन तक दिला सकते हैं लाभ

Gems Astrology: क्या मेष लग्न के लिए हर रत्न शुभ होता है? ज्योतिष में बताए गए कुछ रत्न जीवन पर खास प्रभाव डाल सकते हैं. जानिए कौन-से रत्न आपके लिए लाभकारी माने जाते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 14 Jun 2026 08:10 AM (IST)
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Gems Astrology: वैदिक ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व बताया गया है. सही रत्न व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, आत्मविश्वास और सफलता के नए मौके लाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी रत्न को धारण करने से पहले जन्म कुंडली और लग्न(Ascendant) का विचार करना जरूरी होता है, क्योंकि हर लग्न के लिए सभी रत्न एक जैसे फलदायी नहीं होते है.

मेष लग्न(Aries Ascendant) के लोगों के लिए रत्न पहनने का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस लग्न का स्वामी ग्रह मंगल है, जो साहस, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और पराक्रम का स्वामी माना जाता है. ऐसे में उचित रत्न धारण करने से व्यक्ति को करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन और मान-सम्मान के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए कौन-कौन से रत्न शुभ माने गए हैं और उन्हें धारण करने से क्या लाभ मिल सकते हैं.

मेष लग्न वालों के लिए सही रत्न का महत्व:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सोच और जीवन की दिशा पर असर डालता है. मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल होता है, इसलिए मंगल से जुड़े रत्न इस लग्न के लोगों के लिए आमतौर पर लाभकारी माने जाते हैं. किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुंडली का व्यक्तिगत अध्ययन जरूरी होता है.

1. मूंगा (Red Coral) – मेष लग्न का मुख्य शुभ रत्न

मेष लग्न के लोगों के लिए मूंगा रत्न सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रत्न माना जाता है. क्योंकि मंगल इस लग्न का स्वामी ग्रह है, इसलिए मूंगा धारण करने से मंगल की सकारात्मक ऊर्जाशक्ति मजबूत होती है.

मूंगा पहनने के संभावित लाभ:

  • आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि
  • स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सहायता
  • शक्ति और कार्यक्षमता में सुधार
  • नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास
  • उत्साह और सक्रियता में बढ़ोतरी

अगर किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो ज्योतिषीय सलाह के बाद मूंगा लाभकारी साबित हो सकता है.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए कौन-सा रत्न है शुभ? ज्योतिष में करियर अनुसार रत्न चयन की पूरी जानकारी

2. माणिक्य (Ruby) – शिक्षा और सम्मान के लिए शुभ

मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और सूर्य तथा मंगल के बीच मित्रता का संबंध भी माना गया है. इस कारण माणिक्य रत्न भी मेष लग्न वालों के लिए शुभ फलदायी माना जाता है.

माणिक्य के लाभ:

  • शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति
  • बुद्धि और रचनात्मकता में वृद्धि
  • सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायता
  • संतान सुख से जुड़े मामलों में लाभकारी प्रभाव
  • नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को मजबूती

जो लोग करियर में पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए उचित सलाह के बाद माणिक्य धारण करना लाभदायक हो सकता है.

3. मोती (Pearl) – मानसिक शांति और सुख के लिए

मेष लग्न वालों के लिए मोती भी एक शुभ रत्न माना गया है. चंद्रमा से संबंध रखने वाला यह रत्न मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करने वाला माना जाता है.

मोती पहनने के लाभ:

  • मानसिक तनाव में कमी
  • भावनात्मक संतुलन
  • पारिवारिक सुख में वृद्धि
  • मन की शांति और पॉजिटिव सोच
  • मानसिक परेशानियों से राहत

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में मानसिक शांति की आवश्यकता बढ़ गई है, ऐसे में योग्य ज्योतिषीय परामर्श के बाद मोती धारण करना उपयोगी हो सकता है.

4. पुखराज (Yellow Sapphire) – ज्ञान और धन वृद्धि का कारण

मेष लग्न के लिए पुखराज भी महत्वपूर्ण रत्नों में शामिल है. गुरु ग्रह नवम और द्वादश भाव से संबंधित होने के कारण कई स्थितियों में शुभ प्रभाव प्रदान कर सकता हैं.

पुखराज के संभावित लाभ:

  • ज्ञान और बुद्धिमत्ता में वृद्धि
  • आध्यात्मिक प्रगति
  • धन और समृद्धि के मौके
  • करियर में उन्नति
  • भाग्य का सहयोग

विशेष रूप से शिक्षा, अध्यापन, शोध या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पुखराज लाभकारी माना जाता है.

सावधान! मेष लग्न वालों के लिए हर रत्न नहीं होता शुभ

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष लग्न में हीरा (Diamond) और नीलम (Blue Sapphire) को बिना उचित सलाह के धारण नहीं करना चाहिए. शुक्र और शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, यह देखे बिना इन रत्नों को पहनना सही नहीं माना जाता है.

अगर किसी विशेष दशा, महादशा या अंतर्दशा में इन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक हो, तभी विशेषज्ञ की सलाह पर इन्हें धारण किया जा सकता है.

यह भी पढ़े- Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर पानी से जुड़ी ये 1 गलती पड़ सकती है भारी! जानें जलदान, वास्तु और ईशान कोण का महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 14 Jun 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Ratan Shastra Astrology Gems Astrology Mesh Lagn
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