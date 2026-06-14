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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: वन में हुई एक घटना से हुआ चमत्कारी योद्धा का जन्म!

Mahabharat: वन में हुई एक घटना से हुआ चमत्कारी योद्धा का जन्म!

Mahabharat: क्या वजह थी कि घटोत्कच का त्याग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण बलिदानों में गिना जाता है? जानिए उनकी जीवन यात्रा और उससे मिलने वाली अनमोल सीख.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 14 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: क्या वजह थी कि घटोत्कच का त्याग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण बलिदानों में गिना जाता है? जानिए उनकी जीवन यात्रा और उससे मिलने वाली अनमोल सीख.

महाभारत कथा

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लाक्षागृह की अग्नि से बचने के बाद कुंती और पांचों पांडव घने वन में पहुंचे. लंबी यात्रा के कारण सभी थक चुके थे. जब सभी विश्राम कर रहे थे, तब महाबली भीम उनकी रक्षा के लिए जाग रहे थे. इसी वन में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो महाभारत के एक महान योद्धा के जन्म का कारण बनी.
लाक्षागृह की अग्नि से बचने के बाद कुंती और पांचों पांडव घने वन में पहुंचे. लंबी यात्रा के कारण सभी थक चुके थे. जब सभी विश्राम कर रहे थे, तब महाबली भीम उनकी रक्षा के लिए जाग रहे थे. इसी वन में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो महाभारत के एक महान योद्धा के जन्म का कारण बनी.
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वन में रहने वाली राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा और उनके पराक्रम व व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई. उसने अपने भाई हिडिंब की दुष्ट योजना बताकर पांडवों की रक्षा की. जब हिडिंब ने हमला किया, तब भीम ने उससे भयंकर युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया.
वन में रहने वाली राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा और उनके पराक्रम व व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई. उसने अपने भाई हिडिंब की दुष्ट योजना बताकर पांडवों की रक्षा की. जब हिडिंब ने हमला किया, तब भीम ने उससे भयंकर युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया.
Published at : 14 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Mahabharat Ghatotkacha Hidimba

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