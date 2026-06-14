लाक्षागृह की अग्नि से बचने के बाद कुंती और पांचों पांडव घने वन में पहुंचे. लंबी यात्रा के कारण सभी थक चुके थे. जब सभी विश्राम कर रहे थे, तब महाबली भीम उनकी रक्षा के लिए जाग रहे थे. इसी वन में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो महाभारत के एक महान योद्धा के जन्म का कारण बनी.