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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTulsidas Jayanti 2026: 500 साल बाद भी हर संकट का अचूक इलाज क्यों हैं तुलसीदास जी की चौपाइयां?

Tulsidas Jayanti 2026: 500 साल बाद भी हर संकट का अचूक इलाज क्यों हैं तुलसीदास जी की चौपाइयां?

Tulsidas Jayanti 2026: तुलसीदास जयंती, संकट और तनाव में रामचरितमानस की चौपाइयां सकारात्मक ऊर्जा देती हैं. इनकी लयबद्ध ध्वनि और पावन अर्थ मन से हर भय दूर कर अटूट आत्मबल व मानसिक शांति प्रदान करते हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Aug 2026 10:09 AM (IST)
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Tulsidas Jayanti 2026: महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के पावन अवसर पर आज देशभर में रामभक्ति की विशेष गूंज है. आम दिनों में भले ही हम धर्मग्रंथों को केवल पूजा के समय याद करते हों, लेकिन जीवन में जब भी कोई गहरा संकट, मानसिक तनाव या असमंजस की स्थिति आती है, तो भारतीय घरों में सबसे पहले जिस ग्रंथ का सहारा लिया जाता है, वह है ‘श्रीरामचरितमानस’.

आखिर क्या कारण है कि 500 से अधिक वर्षों बाद भी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयां केवल धार्मिक दोहे न रहकर आम जनजीवन के लिए 'संकटमोचक मंत्र' बन चुकी हैं? आइए समझते हैं इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक पहलू.

ध्वनि और छंद का सकारात्मक कंपन

रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में गेय (गाने योग्य) छंदों में की गई है. इसके प्रत्येक शब्द और ध्वनि विन्यास को इस प्रकार गढ़ा गया है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और लय के साथ इसका पाठ करता है, तो मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि लयबद्ध मंत्रोच्चार और पाठ से मानसिक तनाव (Anxiety) तुरंत कम होता है.

जीवन प्रबंधन का अनुपम सूत्र

संकट के समय जब इंसान का आत्मविश्वास डगमगाता है, तब रामचरितमानस की चौपाइयां केवल सांत्वना नहीं देतीं, बल्कि कर्म करने का साहस जगाती हैं.

  • भय और असमंजस दूर करने के लिए:

"प्रबिसि नगर कीजे सब काजा. हृदयं राखि कोसलपुर राजा॥"

इस चौपाई को किसी भी नए या कठिन कार्य की शुरुआत से पहले पढ़ने की परंपरा है, जो व्यक्ति को आंतरिक निडरता प्रदान करती है.

  • संकट और विपत्ति के निवारण के लिए:

"दीनदयाल बिरिदु संभारी. हरहु नाथ मम संकट भारी॥"

जब चारों ओर से रास्ते बंद नजर आते हैं, तब यह चौपाई मन को गहरी शांति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास देती है.

  • आरोग्य और स्वास्थ्य लाभ के लिए:

"दैहिक दैविक भौतिक तापा. राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥"

रोग और व्याधियों के समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए इस पंक्ति का जप अत्यंत फलदायी माना जाता है.

3. 'जन-जन की भाषा' बना संकट का सहारा

तुलसीदास जी से पहले रामायण केवल संस्कृत में उपलब्ध थी, जो आम जनता की समझ से दूर थी. तुलसीदास जी ने प्रभु राम के आदर्श चरित्र को लोकभाषा में उतारकर हर आम इंसान के हाथ में थमा दिया. यही कारण है कि दुख, बीमारी या विपत्ति में एक साधारण व्यक्ति भी बिना किसी जटिल कर्मकांड के सीधे इन चौपाइयों से जुड़ जाता है.

तुलसीदास जयंती केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं, बल्कि उस अमर ग्रंथ को नमन करने का दिन है जो सदियों से मानवीय चेतना को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है. संकट की घड़ी में मानस की चौपाइयों का स्मरण वास्तव में मन को भयमुक्त कर आत्मा को असीम ऊर्जा से भरने की संजीवनी है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Ramcharitmanas Ramayana Goswami Tulsidas Ramcharitmanas Chaupai Tulsidas Jayanti
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