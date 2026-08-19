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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 19 August 2026: आज बुधवार गणेश जी की पूजा में बन रहे खास योग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 19 August 2026: आज बुधवार गणेश जी की पूजा में बन रहे खास योग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 19 August 2026: आज सावन शुक्ल सप्तमी तिथि और बुधवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Aug 2026 07:28 AM (IST)
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Hindi Panchang, 19 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार है. तुलसीदास जयंती है. आर्थिक मामलों में भी बिना जानकारी के बड़ा जोखिम लेने से बचें। विशेष रूप से ऐसी चीजों की खरीदारी या लेन-देन में जल्दबाजी न करें.

बुधवार को हरी चीजों की खरीदारी करना शुभ होता है. साथ ही हरा दान करें, जैसे मूंग, हरे कपड़े आदि.

19 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 August 2026)

  • तिथि – सप्तमी (19 अगस्त 2026, शाम 7:19 बजे तक)
  • वार – बुधवार
  • नक्षत्र – स्वाति
  • योग – ब्रह्म
  • सूर्योदय – सुबह 5:52 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:57 बजे
  • चंद्रोदय – दोपहर 12:18 बजे
  • चंद्रास्त – रात 10:43 बजे
  • चंद्र राशि – तुला

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 8:04 से 9:42 बजे
  • दोपहर का लाभ समय – दोपहर 2:36 से 4:14 बजे
  • शाम का अमृत समय – शाम 4:14 से 5:52 बजे
  • दिन का चर समय – सुबह 11:20 से 12:58 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – दोपहर 12:25 से 2:03 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 7:30 से 9:08 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे

ग्रहों की स्थिति – 19 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – तुला राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

19 अगस्त का राशिफल

मेष राशि: परिवार में नोकझोंक से बचें, करियर में जोखिम न लें और शिक्षा में नए अवसर मिल सकते हैं.

वृषभ राशि: करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में सावधानी से बात करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

मिथुन राशि: करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बिजनेस की नई योजना बन सकती है.

कर्क राशि: खर्च बढ़ सकते हैं, नौकरी बदलने का फैसला टालें और स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें.

सिंह राशि: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है, रिश्तों में मधुरता रहेगी और विद्यार्थी लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

कन्या राशि: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, परिवार में सामंजस्य रहेगा लेकिन फैसलों में सावधानी रखें.

तुला राशि: कामकाज में चुनौतियां रहेंगी, आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें और साझेदारी से बचें.

वृश्चिक राशि: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, करियर में धैर्य रखें और स्वास्थ्य के लिए आराम जरूरी है.

धनु राशि: करियर में तरक्की के योग हैं, व्यापार में लाभ मिलेगा लेकिन कार्यस्थल की राजनीति से बचें.

मकर राशि: आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, परिवार में खुशखबरी मिल सकती है और विरोधियों से सावधान रहें.

कुंभ राशि: व्यापार में अड़चन आ सकती है, लेकिन सूझबूझ से स्थिति संभलेगी और दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा.

मीन राशि: पढ़ाई और करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग रहेगा और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

आज का उपाय

बुधवार को 21 दूर्वा की गांठ गणेश जी को चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें. मान्यता है इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं. 

आज का लकी कलर

हरा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
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