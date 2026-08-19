Aaj Ka Panchang 19 August 2026: आज बुधवार गणेश जी की पूजा में बन रहे खास योग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 19 August 2026: आज सावन शुक्ल सप्तमी तिथि और बुधवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 19 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार है. तुलसीदास जयंती है. आर्थिक मामलों में भी बिना जानकारी के बड़ा जोखिम लेने से बचें। विशेष रूप से ऐसी चीजों की खरीदारी या लेन-देन में जल्दबाजी न करें.
बुधवार को हरी चीजों की खरीदारी करना शुभ होता है. साथ ही हरा दान करें, जैसे मूंग, हरे कपड़े आदि.
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19 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 August 2026)
- तिथि – सप्तमी (19 अगस्त 2026, शाम 7:19 बजे तक)
- वार – बुधवार
- नक्षत्र – स्वाति
- योग – ब्रह्म
- सूर्योदय – सुबह 5:52 बजे
- सूर्यास्त – शाम 6:57 बजे
- चंद्रोदय – दोपहर 12:18 बजे
- चंद्रास्त – रात 10:43 बजे
- चंद्र राशि – तुला
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का शुभ समय – सुबह 8:04 से 9:42 बजे
- दोपहर का लाभ समय – दोपहर 2:36 से 4:14 बजे
- शाम का अमृत समय – शाम 4:14 से 5:52 बजे
- दिन का चर समय – सुबह 11:20 से 12:58 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल – दोपहर 12:25 से 2:03 बजे
- यमगण्ड काल – सुबह 7:30 से 9:08 बजे
- गुलिक काल – सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे
ग्रहों की स्थिति – 19 अगस्त 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – तुला राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कर्क राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि
- केतु – सिंह राशि
19 अगस्त का राशिफल
मेष राशि: परिवार में नोकझोंक से बचें, करियर में जोखिम न लें और शिक्षा में नए अवसर मिल सकते हैं.
वृषभ राशि: करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में सावधानी से बात करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.
मिथुन राशि: करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बिजनेस की नई योजना बन सकती है.
कर्क राशि: खर्च बढ़ सकते हैं, नौकरी बदलने का फैसला टालें और स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें.
सिंह राशि: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है, रिश्तों में मधुरता रहेगी और विद्यार्थी लक्ष्य पर ध्यान देंगे.
कन्या राशि: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, परिवार में सामंजस्य रहेगा लेकिन फैसलों में सावधानी रखें.
तुला राशि: कामकाज में चुनौतियां रहेंगी, आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें और साझेदारी से बचें.
वृश्चिक राशि: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, करियर में धैर्य रखें और स्वास्थ्य के लिए आराम जरूरी है.
धनु राशि: करियर में तरक्की के योग हैं, व्यापार में लाभ मिलेगा लेकिन कार्यस्थल की राजनीति से बचें.
मकर राशि: आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, परिवार में खुशखबरी मिल सकती है और विरोधियों से सावधान रहें.
कुंभ राशि: व्यापार में अड़चन आ सकती है, लेकिन सूझबूझ से स्थिति संभलेगी और दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा.
मीन राशि: पढ़ाई और करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग रहेगा और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
हरा
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