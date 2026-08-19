Ramcharitmanas: घर में रामचरितमानस है तो भूलकर भी न रखें इस जगह, जानें सही नियम

Ramcharitmanas: आज रामचरितमानस के रचियता तुलसीदास जी की जयंती है. सनातन धर्म में रामचरितमानस को केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, भक्ति और मर्यादा का ग्रंथ माना जाता है. इसलिए घर में रामचरितमानस रखते समय इसकी पवित्रता और सम्मान का विशेष ध्यान रखने की मान्यता है, क्या है नियम जान लें.

रामचरितमानस को इस जगह न रखें

घर में रामचरितमानस को रसोई, बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे, गंदगी वाली जगह या सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए. इसे ऐसे स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए जहां जूते चप्पल या रोजमर्रा का अनावश्यक सामान रखा हो. धार्मिक मान्यता में ग्रंथ को जमीन पर रखना उसका अनादर माना जाता है. इसलिए इसके लिए साफ चौकी, पाट या पुस्तक रखने का स्टैंड इस्तेमाल करना उचित माना जाता है.

इसी तरह रामचरितमानस को बेड के नीचे, कपड़ों के बीच या ऐसे बंद स्थान में रखना जहां लंबे समय तक धूल जमा होती रहे, उचित नहीं माना जाता. धार्मिक ग्रंथों को सम्मानपूर्वक और स्वच्छ स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है.

रामचरितमानस रखने की सही दिशा

वास्तु संबंधी मान्यताओं के अनुसार रामचरितमानस को घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. इसके अलावा पूर्व दिशा भी धार्मिक ग्रंथ रखने के लिए उपयुक्त मानी गई है. यदि घर में पूजा कक्ष है तो ग्रंथ को वहां साफ चौकी या स्टैंड पर रखा जा सकता है.

किस तरह रखें रामचरितमानस?

रामचरितमानस को हमेशा साफ कपड़े या आसन पर रखना चाहिए. कई वास्तु परंपराओं में धार्मिक ग्रंथ को लाल या पीले साफ कपड़े पर रखने की सलाह दी जाती है. ग्रंथ को इधर-उधर की किताबों के साथ दबाकर रखने के बजाय उसके लिए अलग और सम्मानजनक स्थान रखना बेहतर माना जाता है.

रामचरितमानस पाठ करने के लाभ

घर में सकारात्मक वातावरण: श्रद्धा और नियमपूर्वक रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सकारात्मक और धार्मिक वातावरण बना रहता है.

मानसिक तनाव कम होता है: श्रीराम के आदर्शों और प्रसंगों का श्रवण-पाठ मन को धैर्य और संतुलन प्रदान करता है.

परिवार में प्रेम बढ़ता है: रामचरितमानस में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और परिवार के प्रति कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जिससे पारिवारिक मूल्यों की प्रेरणा मिलती है.

धैर्य और संयम की सीख: भगवान श्रीराम का जीवन कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मर्यादा बनाए रखने की प्रेरणा देता है.

संकटों का सामना करने की शक्ति: धार्मिक मान्यता है कि रामचरितमानस का पाठ व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में आत्मबल और सकारात्मक सोच प्रदान करता है.

बुद्धि और विवेक में वृद्धि: इसके प्रसंग व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर समझने तथा सोच-समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं.

पाठ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पहले पूजा स्थल को साफ करें. ग्रंथ को सीधे जमीन पर न रखें और पाठ करते समय शांत एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण बनाए रखें. पाठ के दौरान ग्रंथ के पन्नों को गंदे हाथों से छूने से बचें. पाठ समाप्त होने के बाद रामजी और हनुमानजी की आरती या अपनी परंपरा के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं.

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