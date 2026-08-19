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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamcharitmanas: घर में रामचरितमानस है तो भूलकर भी न रखें इस जगह, जानें सही नियम

Ramcharitmanas: घर में रामचरितमानस है तो भूलकर भी न रखें इस जगह, जानें सही नियम

Ramcharitmanas: हिंदू धर्म में रामचरितमानस का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है. परिवार की खुशहाली, शांति के लिए घर में रामचरितमानस है तो कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Aug 2026 11:44 AM (IST)
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Ramcharitmanas: आज रामचरितमानस के रचियता तुलसीदास जी की जयंती है. सनातन धर्म में रामचरितमानस को केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, भक्ति और मर्यादा का ग्रंथ माना जाता है. इसलिए घर में रामचरितमानस रखते समय इसकी पवित्रता और सम्मान का विशेष ध्यान रखने की मान्यता है, क्या है नियम जान लें.

रामचरितमानस को इस जगह न रखें

घर में रामचरितमानस को रसोई, बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे, गंदगी वाली जगह या सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए. इसे ऐसे स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए जहां जूते चप्पल या रोजमर्रा का अनावश्यक सामान रखा हो. धार्मिक मान्यता में ग्रंथ को जमीन पर रखना उसका अनादर माना जाता है. इसलिए इसके लिए साफ चौकी, पाट या पुस्तक रखने का स्टैंड इस्तेमाल करना उचित माना जाता है.

इसी तरह रामचरितमानस को बेड के नीचे, कपड़ों के बीच या ऐसे बंद स्थान में रखना जहां लंबे समय तक धूल जमा होती रहे, उचित नहीं माना जाता. धार्मिक ग्रंथों को सम्मानपूर्वक और स्वच्छ स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है.

रामचरितमानस रखने की सही दिशा

वास्तु संबंधी मान्यताओं के अनुसार रामचरितमानस को घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. इसके अलावा पूर्व दिशा भी धार्मिक ग्रंथ रखने के लिए उपयुक्त मानी गई है. यदि घर में पूजा कक्ष है तो ग्रंथ को वहां साफ चौकी या स्टैंड पर रखा जा सकता है.

किस तरह रखें रामचरितमानस?

रामचरितमानस को हमेशा साफ कपड़े या आसन पर रखना चाहिए. कई वास्तु परंपराओं में धार्मिक ग्रंथ को लाल या पीले साफ कपड़े पर रखने की सलाह दी जाती है. ग्रंथ को इधर-उधर की किताबों के साथ दबाकर रखने के बजाय उसके लिए अलग और सम्मानजनक स्थान रखना बेहतर माना जाता है.

रामचरितमानस पाठ करने के लाभ

  • घर में सकारात्मक वातावरण: श्रद्धा और नियमपूर्वक रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सकारात्मक और धार्मिक वातावरण बना रहता है.
  • मानसिक तनाव कम होता है: श्रीराम के आदर्शों और प्रसंगों का श्रवण-पाठ मन को धैर्य और संतुलन प्रदान करता है.
  • परिवार में प्रेम बढ़ता है: रामचरितमानस में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और परिवार के प्रति कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जिससे पारिवारिक मूल्यों की प्रेरणा मिलती है.
  • धैर्य और संयम की सीख: भगवान श्रीराम का जीवन कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मर्यादा बनाए रखने की प्रेरणा देता है.
  • संकटों का सामना करने की शक्ति: धार्मिक मान्यता है कि रामचरितमानस का पाठ व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में आत्मबल और सकारात्मक सोच प्रदान करता है.
  • बुद्धि और विवेक में वृद्धि: इसके प्रसंग व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर समझने तथा सोच-समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं.

पाठ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पहले पूजा स्थल को साफ करें. ग्रंथ को सीधे जमीन पर न रखें और पाठ करते समय शांत एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण बनाए रखें. पाठ के दौरान ग्रंथ के पन्नों को गंदे हाथों से छूने से बचें. पाठ समाप्त होने के बाद रामजी और हनुमानजी की आरती या अपनी परंपरा के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Aug 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
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