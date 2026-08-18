सावन शुरू होते ही बहुत से घरों में चिकन, मटन, मछली और अंडा बनना बंद हो जाता है. कुछ लोग प्याज-लहसुन तक छोड़ देते हैं. लेकिन नई पीढ़ी के मन में एक सवाल जरूर आता है, भगवान शिव की पूजा और नॉनवेज न खाने के बीच क्या संबंध है?

क्या सावन में मांसाहार सचमुच सेहत को नुकसान पहुंचाता है या यह केवल वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा है? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं छिपा. इसके पीछे साधना, संयम, जीव-दया, मानसून और खाद्य सुरक्षा, सभी की भूमिका दिखाई देती है.

सावन में नॉनवेज छोड़ने का धार्मिक कारण

सावन भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है. श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और जप-ध्यान में समय बिताते हैं. धार्मिक मान्यता है कि पूजा और साधना के दौरान मन, वाणी और भोजन तीनों में शुद्धता और संयम होना चाहिए.

इसी कारण इस महीने हल्का और सात्त्विक भोजन करने पर जोर दिया जाता है. इसका उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि मन को शांत रखना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है. नॉनवेज छोड़ना भी इसी आत्मसंयम का एक रूप माना जाता है.

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भोजन को लेकर भगवद्गीता क्या कहती है?

भगवद्गीता के अध्याय 17 में भोजन को व्यक्ति के गुण और स्वभाव से जोड़कर देखा गया है. श्लोक 17.8 में आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष बढ़ाने वाले ताजे तथा पौष्टिक भोजन को सात्त्विक प्रवृत्ति वाला बताया गया है. इसके बाद अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन अथवा तीखे भोजन को राजसिक और बासी, दुर्गंधयुक्त तथा अशुद्ध भोजन को तामसिक कहा गया है.

यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए, इस श्लोक में सीधे यह नहीं लिखा कि सावन में मांस मत खाओ. सावन में नॉनवेज छोड़ने की परंपरा सात्त्विकता, अहिंसा और साधना की व्यापक धार्मिक भावना से विकसित हुई है. इसलिए इसे शास्त्र का हूबहू आदेश बताने के बजाय धार्मिक आचार और लोकपरंपरा कहना अधिक सही होगा.

चातुर्मास और जीव-दया से क्या है संबंध?

सावन चातुर्मास की अवधि में आता है. परंपरा में चातुर्मास को तप, व्रत, दान और इंद्रिय-संयम का समय माना गया है. वर्षा ऋतु में साधु-संत भी यात्राएं सीमित करके एक स्थान पर रहकर साधना करते थे. इसके पीछे रास्तों की कठिनाई के साथ छोटे जीवों को अनजाने में हानि पहुंचने से बचाने की भावना भी बताई जाती है.

बारिश में अनेक जीव-जंतुओं और जलीय प्रजातियों की गतिविधियां तथा प्रजनन बढ़ता है. ऐसे समय में मांसाहार और शिकार कम करने की परंपरा को जीव-दया और प्रकृति के संरक्षण से जोड़कर देखा गया. हालांकि हर जीव का प्रजनन सावन में ही होता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से कहना सही नहीं होगा.

क्या मानसून में नॉनवेज खाने से बीमारी होती है?

विज्ञान किसी धार्मिक महीने के आधार पर नॉनवेज को हानिकारक घोषित नहीं करता. समस्या सावन नहीं, बल्कि मानसून में भोजन की स्वच्छता, भंडारण और उसे पकाने के तरीके से जुड़ी है.

मांस, मछली, चिकन और अंडे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं. कच्चे मांस में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव उसके रस, चाकू, कटिंग बोर्ड या हाथों के माध्यम से दूसरे भोजन तक पहुंच सकते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कच्चे और पके भोजन को अलग रखने, साफ पानी इस्तेमाल करने, भोजन को अच्छी तरह पकाने और सुरक्षित तापमान पर रखने की सलाह देता है.

मानसून में जलभराव, दूषित पानी, मक्खियां, अस्वच्छ बाजार और बिजली कटने के कारण कोल्ड-चेन प्रभावित हो सकती है. ऐसे में गलत तरीके से रखा गया नॉनवेज फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. पुराने समय में रेफ्रिजरेटर और सुरक्षित परिवहन की सुविधा नहीं थी. इसलिए बारिश में जल्दी खराब होने वाली चीजों से दूरी बनाना एक व्यावहारिक स्वास्थ्य-सुरक्षा उपाय भी रहा होगा.

क्या बारिश में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है?

यह दावा अक्सर किया जाता है कि सावन में शरीर की पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, लेकिन इसे हर व्यक्ति पर लागू वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता. उमस, कम शारीरिक गतिविधि, संक्रमण या बहुत तला-भुना भोजन कुछ लोगों में अपच, गैस और भारीपन बढ़ा सकता है. इसका अर्थ यह नहीं कि सावन में हर व्यक्ति नॉनवेज खाते ही बीमार पड़ जाएगा.

तो क्या सावन में नॉनवेज खाना चाहिए?

इसका निर्णय आस्था, पारिवारिक परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार लिया जा सकता है. धार्मिक साधना कर रहे लोगों के लिए इसे छोड़ना संयम और जीव-दया का हिस्सा है. जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए ताजगी, सफाई, सही रेफ्रिजरेशन और भोजन को पूरी तरह पकाना बेहद जरूरी है.

सावन की परंपरा का मूल संदेश डर पैदा करना नहीं है. इसका वास्तविक भाव है, कुछ समय स्वाद और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर मन को शांत करना, जीवों के प्रति करुणा बढ़ाना और शरीर के प्रति सजग रहना. यही कारण है कि सावन में नॉनवेज से दूरी को धर्म, प्रकृति और स्वास्थ्य, तीनों से जोड़कर देखा जाता है.

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