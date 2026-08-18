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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान में भी छिपा है जवाब

सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान में भी छिपा है जवाब

सावन में नॉनवेज छोड़ना केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे विज्ञान भी है? मानसून, फूड इंफेक्शन, सात्त्विक भोजन और जीव-दया से जुड़ा इसका असली कारण जानिए.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Aug 2026 05:56 PM (IST)
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सावन शुरू होते ही बहुत से घरों में चिकन, मटन, मछली और अंडा बनना बंद हो जाता है. कुछ लोग प्याज-लहसुन तक छोड़ देते हैं. लेकिन नई पीढ़ी के मन में एक सवाल जरूर आता है, भगवान शिव की पूजा और नॉनवेज न खाने के बीच क्या संबंध है?

क्या सावन में मांसाहार सचमुच सेहत को नुकसान पहुंचाता है या यह केवल वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा है? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं छिपा. इसके पीछे साधना, संयम, जीव-दया, मानसून और खाद्य सुरक्षा,  सभी की भूमिका दिखाई देती है.

सावन में नॉनवेज छोड़ने का धार्मिक कारण

सावन भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है. श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और जप-ध्यान में समय बिताते हैं. धार्मिक मान्यता है कि पूजा और साधना के दौरान मन, वाणी और भोजन तीनों में शुद्धता और संयम होना चाहिए.

इसी कारण इस महीने हल्का और सात्त्विक भोजन करने पर जोर दिया जाता है. इसका उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि मन को शांत रखना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है. नॉनवेज छोड़ना भी इसी आत्मसंयम का एक रूप माना जाता है.

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भोजन को लेकर भगवद्गीता क्या कहती है?

भगवद्गीता के अध्याय 17 में भोजन को व्यक्ति के गुण और स्वभाव से जोड़कर देखा गया है. श्लोक 17.8 में आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष बढ़ाने वाले ताजे तथा पौष्टिक भोजन को सात्त्विक प्रवृत्ति वाला बताया गया है. इसके बाद अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन अथवा तीखे भोजन को राजसिक और बासी, दुर्गंधयुक्त तथा अशुद्ध भोजन को तामसिक कहा गया है.

यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए, इस श्लोक में सीधे यह नहीं लिखा कि सावन में मांस मत खाओ. सावन में नॉनवेज छोड़ने की परंपरा सात्त्विकता, अहिंसा और साधना की व्यापक धार्मिक भावना से विकसित हुई है. इसलिए इसे शास्त्र का हूबहू आदेश बताने के बजाय धार्मिक आचार और लोकपरंपरा कहना अधिक सही होगा.

चातुर्मास और जीव-दया से क्या है संबंध?

सावन चातुर्मास की अवधि में आता है. परंपरा में चातुर्मास को तप, व्रत, दान और इंद्रिय-संयम का समय माना गया है. वर्षा ऋतु में साधु-संत भी यात्राएं सीमित करके एक स्थान पर रहकर साधना करते थे. इसके पीछे रास्तों की कठिनाई के साथ छोटे जीवों को अनजाने में हानि पहुंचने से बचाने की भावना भी बताई जाती है.

बारिश में अनेक जीव-जंतुओं और जलीय प्रजातियों की गतिविधियां तथा प्रजनन बढ़ता है. ऐसे समय में मांसाहार और शिकार कम करने की परंपरा को जीव-दया और प्रकृति के संरक्षण से जोड़कर देखा गया. हालांकि हर जीव का प्रजनन सावन में ही होता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से कहना सही नहीं होगा.

क्या मानसून में नॉनवेज खाने से बीमारी होती है?

विज्ञान किसी धार्मिक महीने के आधार पर नॉनवेज को हानिकारक घोषित नहीं करता. समस्या सावन नहीं, बल्कि मानसून में भोजन की स्वच्छता, भंडारण और उसे पकाने के तरीके से जुड़ी है.

मांस, मछली, चिकन और अंडे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं. कच्चे मांस में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव उसके रस, चाकू, कटिंग बोर्ड या हाथों के माध्यम से दूसरे भोजन तक पहुंच सकते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कच्चे और पके भोजन को अलग रखने, साफ पानी इस्तेमाल करने, भोजन को अच्छी तरह पकाने और सुरक्षित तापमान पर रखने की सलाह देता है.

मानसून में जलभराव, दूषित पानी, मक्खियां, अस्वच्छ बाजार और बिजली कटने के कारण कोल्ड-चेन प्रभावित हो सकती है. ऐसे में गलत तरीके से रखा गया नॉनवेज फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. पुराने समय में रेफ्रिजरेटर और सुरक्षित परिवहन की सुविधा नहीं थी. इसलिए बारिश में जल्दी खराब होने वाली चीजों से दूरी बनाना एक व्यावहारिक स्वास्थ्य-सुरक्षा उपाय भी रहा होगा.

क्या बारिश में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है?

यह दावा अक्सर किया जाता है कि सावन में शरीर की पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, लेकिन इसे हर व्यक्ति पर लागू वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता. उमस, कम शारीरिक गतिविधि, संक्रमण या बहुत तला-भुना भोजन कुछ लोगों में अपच, गैस और भारीपन बढ़ा सकता है. इसका अर्थ यह नहीं कि सावन में हर व्यक्ति नॉनवेज खाते ही बीमार पड़ जाएगा.

तो क्या सावन में नॉनवेज खाना चाहिए?

इसका निर्णय आस्था, पारिवारिक परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार लिया जा सकता है. धार्मिक साधना कर रहे लोगों के लिए इसे छोड़ना संयम और जीव-दया का हिस्सा है. जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए ताजगी, सफाई, सही रेफ्रिजरेशन और भोजन को पूरी तरह पकाना बेहद जरूरी है.

सावन की परंपरा का मूल संदेश डर पैदा करना नहीं है. इसका वास्तविक भाव है, कुछ समय स्वाद और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर मन को शांत करना, जीवों के प्रति करुणा बढ़ाना और शरीर के प्रति सजग रहना. यही कारण है कि सावन में नॉनवेज से दूरी को धर्म, प्रकृति और स्वास्थ्य, तीनों से जोड़कर देखा जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 03:40 PM (IST)
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