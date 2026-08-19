इस अनचाहे रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए जडेजा, कभी हासिल नहीं कर पाए ये मुकाम

रवींद्र जडेजा ने भारतीय क्रिकेट में करीब डेढ़ दशक तक अपनी पहचान एक शानदार ऑलराउंडर के तौर पर बनाई. गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर मैदान पर फुर्तीली फील्डिंग, जडेजा ने हर विभाग में टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया. हालांकि, उनके टी20 इंटरनेशनल करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड भी है, जिसे वह चाहकर भी नहीं बदल सके.

जडेजा ने साल 2009 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद करीब 15 साल तक वह इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे. 2024 में भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इस दौरान उन्होंने भारत के लिए कुल 74 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. लेकिन इतने लंबे करियर में वह एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा सके. शतक की बात तो दूर है, जडेजा के बल्ले से टी20 इंटरनेशनल में एक भी फिफ्टी नहीं आई.

74 मैच, लेकिन एक भी फिफ्टी नहीं

जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल में 515 रन बनाए. उनका सबसे बड़ा स्कोर 46 रन रहा. यानी 74 मैच खेलने और कई बार बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाने के बावजूद वह 50 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. एक ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा की भूमिका भी हमेशा ऐसी नहीं रही कि उन्हें हर मैच में लंबी पारी खेलने का मौका मिले. वह अक्सर निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आते थे और टीम की जरूरत के हिसाब से कुछ तेज रन बनाकर अपनी भूमिका निभाते थे. यही वजह है कि उनके T20I करियर में कई उपयोगी पारियां तो देखने को मिलीं, लेकिन अर्धशतक नहीं आया.

गेंद से जरूर किया कमाल

अगर जडेजा के टी20 इंटरनेशनल करियर को सिर्फ बल्लेबाजी के नजरिए से देखा जाए तो यह आंकड़ा थोड़ा हैरान करता है. लेकिन गेंद से उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा. 74 मैचों में उन्होंने 54 विकेट अपने नाम किए. उनकी किफायती गेंदबाजी और बीच के ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता ने भारत को कई मुकाबलों में फायदा पहुंचाया. यही नहीं, जडेजा की फील्डिंग भी उनकी सबसे बड़ी ताकतों में रही.

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वर्ल्ड कप जीतकर लिया संन्यास

जडेजा के टी20 इंटरनेशनल करियर का अंत भी यादगार रहा. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया. इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जडेजा ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. जडेजा ने 15 साल के टी20I करियर में विश्व कप ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके नाम रह गया, जिसे वह कभी हासिल नहीं कर पाए.

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