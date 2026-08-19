'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अरेस्ट कर लिया है. इससे पहले भी 18 महीने जेल में रह चुके सत्येंद्र जैन पर इस बार दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है. अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था, केवल अमित शाह के कहने पर उन्हें अरेस्ट किया गया.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "ACB के एक अधिकारी ने बताया, सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था. फिर दोपहर में अमित शाह का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो. तब गिरफ्तार किया." केजरीवाल ने आगे कहा, "जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं."

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ACB के एक अधिकारी ने बताया - सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फ़ोन आया कि गिरफ़्तार कर लो। तब गिरफ़्तार किया।



ज़ाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं बल्कि इस बात से… — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 19, 2026

अरविंद केजरीवाल का अमित शाह से सवाल

अपने दूसरे एक्स पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया है. उन्होंने पूछा, "अमित शाह जी बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया?"

'चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चली चाल'- संजय सिंह

सत्येंद्र जैन को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि बीजेपी यह चाहती है कि आम आदमी पार्टी को दबा दिया जाए और साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल कर के चुनाव जीत लिया जाए. आपको याद होगा कि जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और खुद मुझे भी गिरफ्तार किया गया था."

पंजाब के सह-प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन

संजय सिंह का दावा है कि अभी पंजाब का चुनाव है. वहां बीजेपी बुरी तरह से हार रही है. उसे पता है कि पंजाब में चुनाव जीत नहीं सकते इसलिए अपनी खिसियाहट और बौखलाहट में यह कार्रवाई कर रहे हैं और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वह पंजाब के सह प्रभारी हैं.

VIDEO | On the arrest of AAP leader Satyendar Jain, party leader Sanjay Singh (@SanjayAzadSln) says, "See, Satyendar Jain has been arrested, because ahead of all elections, the BJP wants to suppress AAP, using all means to win election. You could have seen when Delhi election was… pic.twitter.com/ZT2yRJUJMQ — Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026

वहां संगठन निर्माण के काम में जुटे हुए थे और दिन-रात मेहनत कर रहे थे. उनको एक फर्जी, बेबुनियाद, झूठे और दो साल पुराने मामले में फंसाया जा रहा है. वह उस वक्त बाहर भी नहीं थे, जेल में थे. इस बार भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं. सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं. आगे भी बाइज्जत बरी होंगे. उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है. यह मामला सिर्फ पीएम मोदी की बौखलाहट का है.

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