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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा

'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा

Satyendar Jain Arrest: अरविंद केजरीवाल का दावा है कि अमित शाह के कहने पर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया. संजय सिंह का कहना है कि जैन पंजाब के सह-प्रभारी हैं इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Aug 2026 12:29 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अरेस्ट कर लिया है. इससे पहले भी 18 महीने जेल में रह चुके सत्येंद्र जैन पर इस बार दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है. अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था, केवल अमित शाह के कहने पर उन्हें अरेस्ट किया गया.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "ACB के एक अधिकारी ने बताया, सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था. फिर दोपहर में अमित शाह का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो. तब गिरफ्तार किया." केजरीवाल ने आगे कहा, "जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं."

यह भी पढ़ें: सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप

अरविंद केजरीवाल का अमित शाह से सवाल

अपने दूसरे एक्स पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया है. उन्होंने पूछा, "अमित शाह जी बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया?"

'चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चली चाल'- संजय सिंह

सत्येंद्र जैन को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि बीजेपी यह चाहती है कि आम आदमी पार्टी को दबा दिया जाए और साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल कर के चुनाव जीत लिया जाए. आपको याद होगा कि जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और खुद मुझे भी गिरफ्तार किया गया था." 

पंजाब के सह-प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन

संजय सिंह का दावा है कि अभी पंजाब का चुनाव है. वहां बीजेपी बुरी तरह से हार रही है. उसे पता है कि पंजाब में चुनाव जीत नहीं सकते इसलिए अपनी खिसियाहट और बौखलाहट में यह कार्रवाई कर रहे हैं और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वह पंजाब के सह प्रभारी हैं.

वहां संगठन निर्माण के काम में जुटे हुए थे और दिन-रात मेहनत कर रहे थे. उनको एक फर्जी, बेबुनियाद, झूठे और दो साल पुराने मामले में फंसाया जा रहा है. वह उस वक्त बाहर भी नहीं थे, जेल में थे. इस बार भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं. सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं. आगे भी बाइज्जत बरी होंगे. उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है. यह मामला सिर्फ पीएम मोदी की बौखलाहट का है. 

यह भी पढ़ें: सत्येंद्र जैन गिरफ्तार: केजरीवाल बोले- फर्जी साबित होगा केस, BJP का पलटवार

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 19 Aug 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Amit Shah Delhi News ACB AAP Satyendar Jain Breaking News Abp News
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